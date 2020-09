La CSyOP comenzó a renovar la red de agua potable

La primera etapa alcanza al 30% del total del tendido, se financia con recursos de la cooperativa e implica una inversión de 69 millones de pesos. La técnica usada es la electrofusión, con caños de polietileno de alta calidad, que asegura una durabilidad superior a 50 años. La entidad gestiona recursos para extender la obra a toda la localidad.

En una entrevista con este diario digital, el gerente de la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas, Cristian Francisco, y el presidente del Consejo de Administración, Guillermo García, brindaron información sobre la primera etapa de la reestructuración de la red de agua potable de Puan.

“Hemos comenzado con una primera etapa de la reestructuración de las redes. Todo el mundo sabe que desde hace muchos años reclamamos por este tema ya que, por la rotura que producen los años, hay una importante pérdida de agua potabilizada,” explicó García.

-¿De dónde surgieron los recursos económicos para encarar esta iniciativa?

Guillermo García: se realiza totalmente con recursos propios. La Cooperativa, desde hace un tiempo, está acopiando materiales y ahora comenzamos con la mano de obra para reestructurar un sector. Esto no lo podremos hacer en toda la localidad porque es muy costoso, imposible de afrontar para la cooperativa. Esta primera parte implica el 30 por ciento del total de las cañerías de la localidad. La mano de obra, el personal y las herramientas también son aportadas por la CSyOP.

Cristian Francisco: parte del material acopiado fue adquirido con créditos del programa “Fuerza Solidaria” y un porcentaje de la mano de obra, se paga con recursos genuinos. Ahora gestionamos en Provincia y Nación para conseguir más recursos para la obra.

Este primer tramo demandará alrededor de 69 millones de pesos. Es una cifra bastante importante y la idea es realizarla totalmente con mano de obra local.

Agradecemos al señor Félix Bedacarratx por ceder gentilmente su cantera, sin costo alguno, para extraer la arena que se utilizará en la obra.

-¿Cuál es el área alcanzada por la Obra?

C.F: son aproximadamente 40 manzanas que incluyen al Barrio 25 de Mayo. Hasta el momento, se desarrollaron unos 400 metros de cañería que implica zanjeo, relleno de arena y colocación de una malla protectora. A medida que se va avanzando, se tapan las zanjas.

Se realiza sobre el cordón de la calle (del lado de la vereda) y donde no hay cordón, el Municipio marcó la línea municipal para que en un futuro no haya inconvenientes. La finalización de la renovación de cañerías dependerá de los recursos que la Cooperativa pueda conseguir de ahora en más.

-¿Cuándo estiman que estaría terminada esta primera parte?

C.F: para fin de año, deberíamos terminar el barrio 25 de Mayo y parte de toda la calle Juanena hacia el oeste, área que abarca los barrios PIN, Fonavi y Perón. Esta es una obra prioritaria que debemos tener los puanenses, debido a que hoy estamos perdiendo un recurso que no es renovable.

¿Una vez que el total de la obra esté finalizada se pondrá en marcha la planta potabilizadora?

C.F: En la medida que los parámetros dispuestos por el Código Alimentario no cambien, esa planta no se va a usar porque el tratamiento del agua es muy costoso. Ojala nunca tengamos que utilizarla porque el valor del agua sería totalmente diferente al actual.

G.G: Los parámetros que nos exigían en un momento, motivo por el cual construimos esa planta, nunca se pusieron en vigencia. Por lo tanto, periódicamente debemos analizar el agua, tal como lo indica el marco regulatorio, y es totalmente potable.

-¿Los caños que se usan garantizan una servicio perdurable en el tiempo?

C.F: La reestructuración del sistema de cañería se realiza por electrofusión con caños PEAD (Polietileno de alta calidad). Esto nos garantiza una durabilidad superior a 50 años sin ningún tipo de pérdidas.

Plano de obra

-¿Cuánto tiempo hace que realizan gestiones para concretar esta obra?

G.G: Las gestiones comenzaron en 1998, cuando ya se veía el deterioro de la red de agua. La única ayuda recibida llegó entre el 2013 y el 2014. Se había firmado un convenio con el SPAR y el Municipio, donde el organismo provincial proveía la totalidad de los materiales y las cañerías. La cooperativa hacia la obra y la municipalidad cumplía con el tapado y reparación de las calles. Ese convenio se cumplió por parte del SPAR en un 5 por ciento. Mandaron las cañerías para realizar la red troncal, obra que ya está totalmente terminada e hicimos inmediatamente.

A partir de ahí, el organismo encargado de regular el agua potable del interior de la provincia de Buenos Aires no cumplió con ese convenio, no mandó más caños. Cambiaron los gobiernos, seguimos insistiendo con la presentación de carpetas y proyectos, contando toda la problemática, pero nunca obtuvimos una respuesta. Empezamos por cuenta nuestra a acopiar materiales y ahora estamos realizando esta obra. No obstante, seguimos gestionado porque no vamos a poder hacer todo sólo con recursos de la cooperativa.

En todos los barrios nuevos, donde se va ampliando la red de agua, se utiliza el material nuevo.