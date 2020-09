Miguel Hasrun fue reconocido como “Abuelo del Distrito de Puan”

(Comunicado de Prensa) Miguel Hasrun reside actualmente en Buenos Aires, pero formó su familia y vivió parte de su vida en la localidad de Bordenave. El pasado 29 de agosto, celebró 100 años junto a su familia.

Por ello, se reconoce a Miguel Hasrun como “Abuelo del Distrito de Puan”, mediante la ordenanza 7151/19.

Compartimos la historia en palabras de su hijo que lleva el mismo nombre:



“Mi abuelo Miguel y su Hermano Manuel, llegaron de Siria a comienzos del siglo pasado y se instalaron en Bordenave, Miguel, mi abuelo (no llegué a conocerlo), puso una tienda, se casó con mi abuela, Flora, también venida de Siria, que vivió hasta los 102 años.

Tuvieron siete hijos: Antonio, Ida, Victoria, Rosa, Amalia, Miguel y Flora, en ese orden. Años después se mudaron a Azopardo, según mi padre, para no competir con su gran amigo que también tenía un negocio similar (hace unos años, estuvimos por allí y el negocio todavía funciona, no recuerdo su nombre, pero está en una esquina de Bordenave, creo que es el negocio más grande del pueblo, de ramos generales).



Años después, no puedo decirlo con precisión, en 1930 y 1935 mi abuelo decidió venirse con su familia a Buenos Aires. Pese a eso siempre siguió en contacto con sus primos, hijos de Manuel, fueron ocho, de los cuales todavía vive uno.”