“Peto” Simón: “Mi infinito agradecimiento al personal de salud”

Tras 12 días de estar internado en el Hospital de Puan, el puanense Juan Carlos “Peto Simón” brindó un sentido agradecimiento al personal de salud y a todas las personas que le brindaron su cariño y acompañamiento durante todo ese tiempo.

“Soy Juan Carlos Simón, “Peto” como me conocen todos. Estuve internado por Coronavirus durante 12 días en el Hospital de Puan y ahora ya estoy en casa intentando recuperarme del todo.

Quiero expresar mi infinito agradecimiento a los médicos, enfermeras, personal de mantenimiento y administrativos del hospital de Puan que me cuidaron durante toda mi internación.

No podría haber estado en mejor lugar para recuperarme de la enfermedad. Todo el Hospital demostró que está a la altura de las circurstancias y sobre todo, trabajan con trato amable, humano y profesional.

Si bien todos lucharon codo a codo contra una enfermedad aún desconocida y ayudaron a recuperarme, quiero destacar el trabajo de las enfermeras de terapia, de la kinesióloga Luciana Villar y del Doctor Rodrigo Givone, quienes le dieron seguimiento diario a la evolución de mi salud.

Quiero agradecer también a mi familia y amigos, que me brindaron su cariño y acompañamiento durante todo el aislamiento. Y mención especial para nuestros amigos que ayudaron estos días a poder continuar atendiendo nuestros clientes y los compromisos de la distribuidora de manera desinteresada.

Tengo que resaltar los innumerables mensajes de aliento y las fuerzas que me brindaron todos a través de las redes sociales y por teléfono, que me sensibilizaron y me reconfortaron el alma.

En estos días de incertidumbre y soledad, toda la comunidad me dio las mejores medicinas posibles: el esfuerzo y la abnegación del personal de salud a mi cuidado, el cariño de nuestra familia y amigos, y la energía de los puanenses que se hicieron presentes en mensajes de aliento y oraciones. ¡Les mando un gran abrazo a todos!”