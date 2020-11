El intendente calificó de “copie y pegue del Presupuesto anterior” a obras que la Provincia financiará en el distrito

El jefe comunal se refirió así a los 48 millones de pesos que el Estado Bonaerense prevé invertir en la Estación Transformadora de 132 kv, la construcción de la sede del Juzgado de Paz y la finalización de 10 viviendas del Plan Compartir.

Castelli se mostró en favor de “pedir la reasignación de esas partidas” y dijo no haber sido informado sobre la necesidad de ampliación o reparación de la mencionada Estación por unos 25 millones de pesos.

En los últimos días, trascendieron datos del Presupuesto Provincial 2021. En el medio platense “La Tecla” se publicó el detalle de obras públicas por distrito, entre los que aparece mencionado Puan. En diálogo con el colega Luján Romero, de “El Archivista”, Castelli señaló que las obras pertenecen a Presupuestos anteriores.

“Vi una publicación de la provincia a través del Frente de Todos y desde mi punto de vista eso está mal. Hay 25 millones para la Estación Transformadora cuando ya está terminada y funcionando. Hicieron un copie y pegue porque si uno ve el Presupuesto del año anterior aparecen esos montos. Los 4,5 millones ya aparecían en un presupuesto provincial para una nueva sede del Juzgado de Paz y hay un terreno que cedimos nosotros para que se construyan sus oficinas. Y las 10 casas del Plan Compartir ya hace seis o siete años que están adjudicadas al distrito, pero la Provincia nunca terminó de enviar los fondos y fueron avanzando con aportes municipales.

Nadie se contactó con nosotros desde la Provincia para ver si esas eran obras esenciales. Esto es más un copie y pegue que un anuncio para hacer con bombos y platillos,” señaló el mandatario municipal.

“El miércoles pasado hubo una reunión de intendentes de Juntos por el Cambio en La Plata para zanjar estas dudas,” comentó en relación al presupuesto 2021. Y justificó: “no viajé porque hubiese tenido que hacer cuarentena”.

Castelli explicó que pedirá la reasignación de esas partidas y reiteró que nadie le comunicó sobre futuras ampliaciones o reparaciones de la Estación Transformadora, por 25 millones de pesos. Y aventuró: “eso fue un saldo de obra que quedó al momento de ser finalizada”.

“Es un copia y pegue de presupuestos anteriores. Si los revisan, verán que aparecen esas tres obras con montos similares,” aseguró.

En otro tramo de la entrevista, el Jefe Comunal, se refirió a su experiencia en este tema y dijo: “Lamentablemente los gobiernos, salvo el de María Eugenia Vidal que respetó lo presupuestado, el resto, en obras públicas, desde el 2011 han copiado y pegado de Presupuestos anteriores. Y después se realizan las negociaciones entre los intendentes y los ministerios. Luego, aparecen obras que no estaban, por ejemplo, ayer (por el jueves 19 de Noviembre) me confirmaron desde Educación tres proyectos que presentamos por más de 10 millones de pesos. Y eso no figura en el presupuesto 2021,” contó.

