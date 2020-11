La Sociedad Española cumple 134 años con el sueño de reabrir sus puertas

La institución más antigua del Distrito de Puan, celebra el 21 de noviembre su 134° aniversario, en medio de un año atípico signado por la pandemia de coronavirus.

A pesar de no poder continuar con el desarrollo de actividades culturales, la comisión aprovechó para realizar tareas de mantenimiento y proyectar mejoras en su sala teatral.

Pablo Álvarez, presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Española, dialogó con Todas las Voces Puan, para referirse, entre otros temas, al monto recibido a principios de noviembre, correspondiente al fondo especial para la reactivación turística Cultural y Turística de la Provincia de Buenos Aires.

“En medio de un año complicado por la pandemia, recibimos un subsidio del fondo provincial destinado a establecimientos turísticos y culturales. Desde el Municipio, nos avisó Jorgelina Walter y luego realizamos los trámites correspondientes para acceder a los 33.045 pesos.

En reunión de comisión, decidiremos el destino que le daremos. La idea es comprar una aspiradora grande para la alfombra del teatro porque hasta el momento veníamos pidiéndola prestada,” relató.

-Antes de la pandemia, ¿venían trabajando en proyectos para este año?

-Nosotros siempre cerramos la sala a fines de diciembre y la reabrimos a principios de marzo. Este año ya teníamos algunos eventos programados y justo se dio todo esto. Al principio, pensamos en esperar a ver qué pasaba, pero ya vamos para más de siete meses con la sala cerrada. Este ha sido un año raro.

-¿Pudieron conversar con otras instituciones sobre la posibilidad de una apertura?

-Nosotros venimos hablando con la Federación de Sociedades Españolas sobre este tema, y todavía no se sabe cuándo se habilitarán nuevamente las salas. Fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. Nosotros trabajamos con espectáculos que vienen de afuera, así que no sé cómo se resolverá este tema. Esperamos que, aunque sea se pueda trabajar a mitad de sala y con los protocolos correspondientes.

-¿Los socios los han acompañado en estos tiempos difíciles?

-El socio siempre colabora a través de la cuota de manera puntual y este año, al estar cerrada la sala, no hemos tenido muchos gastos. Pagamos el gasto mínimo de los servicios de luz, agua y gas.

-¿Pudieron realizar tareas de mantenimiento en el teatro?

-Hemos comprado seis luces led de colores y cuatro cabezales móviles, con una inversión cercana a los 80.000 pesos. Tuvimos que agregar cables nuevos que conectan la consola y también adquirimos un ecualizador. Hoy los espectáculos requieren de esa tecnología por eso debemos ir renovándonos.

También finalizamos obras en el sector de camarines y baños. Se colocó el piso nuevo en los dos camarines y se azulejaron los baños. Ahora nos quedan detalles de pintura.

-Otras de las obras realizadas en los últimos tiempos fue la calefacción y la salida de emergencia.

-Sí, la obra la finalizamos en el 2019. Anteriormente, en la gestión de Juan Carlos Riega, se realizó la salida a la calle Hipólito Yrigoyen. Fue una obra muy importante porque en muy pocos teatros, incluso los de ciudades grandes, tiene una entrada por la parte trasera del edificio.

-El 21 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la institución.

– Se cumplen 134 años y seguramente realizaremos algo muy íntimo. En abril de este año a mí se me terminaba el mandato como presidente, por eso quiero agradecer infinitamente a los integrantes de la comisión porque me dieron la oportunidad de continuar dos años más. Es una institución a la que aprecio muchísimo porque mis abuelos y tíos han pasado por ella.

-¿Qué balance realizas de tu experiencia al frente de la Sociedad Española?

-Comencé a participar de la comisión cuando estaba Juan Carlos Riega como presidente y después me propusieron este puesto. Para mí era muy pronto porque ser presidente de una institución como esta es muy valorable, pero ante la insistencia lo acepté. Hoy me siento muy orgulloso de todo lo que se ha logrado junto a la comisión. Me siento muy contento y agradecido.

Datos de su fundación

-Fue fundada el 21 de noviembre de 1896. Se reunieron en la Escuela de Varones (hoy Plaza de los Inmigrantes), 17 españoles con la finalidad de formar una entidad que los agrupe.

-La primera comisión directiva estaba formada por: Baldomero Vázquez (presidente); José Pérez (Vicepresidente), Plácido García (Tesorero) y Santiago Del Val (Secretario). Vocales: Francisco Jáuregui; Francisco Mill; Juan de Ortúzar; Juan Echave; José Cabezas y Esteban Herrero.

Imagen de la antigua sede ubicada en España y León Gambeta, hoy Boulevard H. Yrigoyen (Foto Museo Ignacio Balvidares)

-Al año siguiente realizaron la primera romería española en la esquina de Don Juan Vercellino, la quinta cedida gentilmente detrás del arroyo y allí se unieron con aquel grupo de italianos que el 17 de octubre del mismo año fundaron la sociedad italiana 20 de Setiembre, después desaparecida.

-La primera sede se construyó entre 1900 y 1904. Según documentos rescatados en el sótano del teatro que había estado inundado, se pudo observar que en ese período se erigió la sede social con su cancha de pelota a paleta abierta con tribuna, una plazoleta y un rosedal que adornaba el patio. El edificio estaba ubicado donde hoy está la Cooperativa Obrera y la casa de la familia Tealdi.

– 1938. La adquisición del Cine Moreno, antiguo edificio que estaba emplazado donde hoy funciona la actual sede y teatro, para levantar el primer cine teatro de la localidad.

-Más tarde se formó una Comisión de obra integrada por varias mujeres, curiosamente, todavía las mujeres no podían ser socias, ubicándonos en los principios sociales de la época, donde la primacía era de los varones.

-Recién en 1973, por modificación del Estatuto se logró la incorporación de mujeres como socias.

–1956. Se da inicio de la construcción del actual edificio data de 1956.

–1969. El teatro se inauguró oficialmente el 24 de mayo de ese año.

–1975: La entidad fue inscripta en el Registro Provincial de Entidades de Bien Público del Ministerio de Bienestar Social, por gestión del diputado Félix María Nervi.

–1986: Como parte de los festejos del Centenario, Puan es Sede del Congreso de la Federación de Sociedades Españolas por primera vez, reiterándose nuevamente en el año 2008.

(Datos del archivo de TLVP y del libro Historia Cronológica de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Puan, 130 Años de Colectividad al Servicio de la Comunidad – Autor Carlos Díaz)