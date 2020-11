Pidieron que se reinstale el consultorio odontológico del Hospital

El Bloque del Frente de Todos pidió que se finalice la dependencia en construcción o bien se evalúe la posibilidad de destinar un espacio para que el servicio de odontología funcione en el nosocomio de Puan.

“Supongo que el Ente de Salud tiene el proyecto para reinstalarlo pero ya pasaron dos años y todavía no está resuelto,” señaló Stadler.

Desde el oficialismo aclararon que el servicio se está desarrollando en un consultorio particular.

El nuevo espacio, aclaró el presidente del HCD, Lisandro Koller, “hoy está dedicado a los pacientes con patologías respiratorias en el marco de la pandemia”.

“Falta finalizarlo para que pueda funcionar el servicio odontológico en los próximos meses,” admitió.

El Bloque del Frente de Todos presentó una minuta de comunicación para que el Departamento Ejecutivo reinstale el consultorio que funcionaba en el Hospital Gobernador Ugarte de Puan.

“Esta minuta fue elaborada por las inquietudes que nos traían las vecinas y vecinos. Ese espacio, donde estaba el consultorio odontológico, fue removido y en su lugar fue instalado el laboratorio de análisis clínicos “Julia Josefina Pizzano,” recordó el concejal Emiliano Stadler.

“Sabemos que hay un lugar en construcción para ser destinado al consultorio odontológico pero aun no se pudo concretar. Solicitamos el Ejecutivo que revea la posibilidad de culminar la obra o reacondicionar otro espacio de la misma forma que se hizo con el laboratorio de análisis clínicos,” sugirió.

“Es una cuestión necesaria, supongo que el Ente de Salud debe tener el proyecto para reinstalarlo pero ya pasaron dos años y todavía no está resuelto. Es bueno que vea si hay algún tipo de proyección para finalizarlo el próximo año,” agregó.

La presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Ángeles Viñao, aclaró: “Que no esté funcionado el consultorio odontológico en el hospital municipal, no significa que la gente no reciba el servicio en Puan. Sabemos que por cuestiones de reorganización interna del hospital, la atención odontológica se está llevando en un consultorio (particular)”.

“Todos los habitantes del distrito que tienen SEDEM pueden atenderse en ese consultorio,” remarcó.

“En Darregueira, la asistencia odontológica para los pacientes con SEDEM no funciona en el hospital sino en el Centro Integrado Comunitario (CIC).

Es importante que más allá del lugar donde funcione, el servicio funcione. Vamos a acompañar esta minuta, ojalá lleguen las partidas necesarias para poder terminar la obra,” argumentó

En tanto, Stadler aclaró: “Sabemos que el servicio se sigue prestando, pero la minuta está abocada al espacio físico. Está funcionando en un consultorio privado y el servicio es público”.

De todas formas, el Ente de Salud tenía dos odontólogas que trabajaban en el consultorio (del Hospital). Sería eficiente que esté funcionando con esas profesionales para que pueden ejercer como lo venían haciendo”.

Por otra parte, el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Koller, informó que el nuevo espacio, “hoy está dedicado a los pacientes con patologías respiratorias en el marco de la pandemia”.

“Falta finalizarlo para que pueda funcionar el servicio odontológico en los próximos meses,” admitió.

Finalmente, la iniciativa obtuvo el consenso unánime del Concejo Deliberante para ser elevada al Departamento Ejecutivo.