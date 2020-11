“Se dijo que los retenes del distrito de Puan eran disposiciones del Gobernador y eso es una mentira absoluta”

Así lo expresó el concejal Stadler al aclarar que los controles de ingreso y egreso a los partidos bonaerenses podían ser regulados según el criterio de cada municipio.

La situación del Hospital Darregueira, las obras que podrían llegar al distrito en el 2021 y proyectos como la creación de un Registro Municipal de Usuarios de Cannabis Medicinal, fueron algunos de los temas abordados en esta entrevista.

El concejal del Frente de Todos, Emiliano Stadler, dio detalles acerca de las últimas iniciativas que su bloque impulsó en la última sesión del deliberativo local

“Presentamos un proyecto de resolución por iniciativa de la referente del Frente Renovador, Vanessa Vergara adhiriendo a la ley que establece la realización de una campaña de concientización sobre el grooming.

Si bien existen penas para este delito que se da en el ámbito digital, no alcanza, por eso surge esta legislación para promover la toma de conciencia en la sociedad. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión a esta ley.

-¿Cuentan con información sobre cómo será el presupuesto municipal 2021?

No, pero en la última sesión llegó la Ordenanza Fiscal e Impositiva que se tratará en comisión.

-¿Ya se sabe cuál será el porcentaje de aumento de tasas para el próximo año?

En realidad, el Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva enviado por el Ejecutivo, ingresó al Concejo hace muy pocas horas. Lo vamos a estudiar y luego lo comparemos con la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente. Igualmente, nos reuniremos con Fernando Merkel, contador municipal, para que explique y fundamente. Nosotros haremos las consultas del caso para que todas nuestras inquietudes queden aclaradas.

Más allá de eso, lo que esperamos es la llegada del Presupuesto 2021. Este año fue irregular y vamos a ver cómo finaliza. Esta gestión declaró para todo el distrito una emergencia fiscal y de salud histórica, nunca antes vista. Todo lo que eso implica nos demandará mucho análisis.

–A raíz de esta emergencia y de la reducción de actividades por la pandemia, ¿Usted calcula que quedarán partidas del Presupuesto 2020 sin utilizar?

Sospecho que el Presupuesto, durante este año con cuarentena incluida se sub-ejecutó, sobre todo en las delegaciones municipales. Es muchísimo dinero que no se gastó.

-¿Qué destino podrían tener esos fondos?

Creo que se pagarán las deudas y el déficit que venía de arrastre cuando se declaró la emergencia.

Por otro lado, las donaciones de parte de las instituciones y de la gente durante los primeros meses de la pandemia, dada la emergencia, ayudó a resolver los preparativos para esta situación. Ese dinero no salió del Estado Municipal, salió de la gente. Para mí, al encargado de administrar los fondos públicos, debería darle vergüenza que la gente salga a donarle dinero.

-Leyó la nota que publicó la revista La Tecla, titulada “Hospital Darregueira, el Vicentín bonaerense”? ¿Qué opina al respecto?

Sí, incluso La Tecla nos contactó para ver cuál era la postura de los concejales de la oposición. Nosotros dimos nuestro parecer sobre la situación. Cuando uno está en el centro de la tormenta, al alejarse de ella, se van viendo los claros.

Hoy podemos ver que todo fue tan mal manejado… interpretamos que no se quería solucionar, porque por entre 8 y 10 millones de pesos, no podés crear semejante embrollo en medio de la emergencia y de la pandemia.

El intendente dio una entrevista a una radio de Darregueira en la cual llama al diálogo. Veo que cambió totalmente su parecer después de haber insultado a la comisión pidiéndole la renuncia. Que un intendente pida la renuncia de una organización no gubernamental es lamentable, es intervencionismo por el hecho de no gustarle las decisiones de la gente. No hay motivos para pedir una renuncia.

-¿Por qué cree que se dio el cambio de actitud?

Claramente cambió el rumbo. Si alguien dice que la comisión no es confiable, que malversaron los fondos públicos y encima publica los nombres de los empleados, como simples objetos de evidencia, eso no tiene marcha atrás. La postura no puede tener un vuelco de 180 grados. No hay coherencia en cómo se trató todo esto.

-¿Qué cree que pasará en el 2021 con el Hospital Darregueira?

Por las evidencias de hoy, es probable que se solucione. Nosotros nos cansamos de repetirlo. Era tan fácil de solucionar, tanto como lo es cuando el municipio debe hablar con un proveedor para pedirle que lo espere unos meses y arreglar el pago.

Todo comenzó por una diferencia en el pago de una deuda. Y continuó con la incógnita de por qué el Municipio no cumplió con la comisión.

Me parece escandaloso ir en contra de una institución, amedrentarla, ir al choque y con una denuncia penal por medio.

-¿Tiene conocimiento de las obras que llegarán al distrito?

Las obras ya están aprobadas para el 2021. Hay un importante plan para los 135 municipios, en el cual a Puan le corresponden tres obras importantes y puede haber más. Desde Nación se destinarán fondos para la obra de agua potable de Felipe Solá, cloacas para Puan y la conclusión de la sala de rayos X en el Hospital Gobernador Ugarte. La idea es reactivar la economía a través de la obra pública, y el distrito de Puan no estará ajeno a eso.

-En un medio de La Plata, se publicaron obras que estarían contempladas en el presupuesto 2021, una de ellas es el edificio del Juzgado de Paz y 10 viviendas. ¿Esto es así?

Sí, yo lo publiqué en mis redes sociales. Son obras que destinará el gobernador Kicillof, por unos 48 millones.

-¿Qué opina de la apertura de los accesos a Puan y a otros municipios de la zona?

Ocurrió la semana pasada en el gabinete municipal y en el Comité de crisis, que es una extensión de ese mismo gabinete, porque no se integra con la comunidad, ni con instituciones, ni con la oposición.

Desde esa entidad, se dijo que los retenes del distrito de Puan eran disposiciones del gobernador y eso es una mentira absoluta. Esto tuvo repercusión en los medios, por eso nosotros salimos a aclararlo. En varios distritos ya habían levantado algunos controles. El Intendente Municipal y el Comité de Crisis tienen la facultad de amoldarse acorde a la situación que ellos crean convenientes.

Nosotros observamos al intendente, en el transcurso de la cuarentena, ir amoldándose a las normas, pero lo hacía mirando primero las decisiones que tomaban distritos vecinos. Siempre veíamos que lo hacía después, sin arriesgarse. Le echaban la culpa al gobernador, gran error, y nosotros salimos a desmentirlo. Después comenzaron con una apertura para distritos aledaños, y ahora dicen que directamente levantan todos los controles desde el 1 de diciembre. Era sacarse el lazo de encima, y decir la culpa de los retenes no es nuestra, y sí del gobernador.

-¿Qué proyectos legislativos presentarán de aquí hasta fin de año?

-Estamos trabajando en varios para las sesiones que nos quedan. Uno de ellos es para crear el Registro Municipal de usuarios de Cannabis Medicinal. Es una ordenanza compleja por los temas legales.

También estamos elaborando otra ordenanza para regular la tenencia y control de las mascotas, que suelen andar sueltas en la vía pública. Junto a eso, un registro de animales peligrosos o de contextura grande. La idea es hacer una política clara ate cualquier problema que haya con animales domésticos.

-Teniendo en cuenta que en el 2021 habrá elecciones legislativas, ¿Cómo se están preparando?

-Estamos trabajando muy bien y el grupo se ha reforzado mucho, hay más gente que comenzó a adherirse. Todavía no se habla de candidatos, pero la idea es siempre caminar hacia la unidad, es un proceso al que debemos aspirar.