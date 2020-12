Comunicado de “Juntos por el Cambio”

Anoche la agrupación política emitió un comunicado en repudio a las declaraciones del concejal del Frente de Todos Emiliano Stadler vertidas en su página de facebook.

El texto suscripto por el intendente Castelli, el Director Gral. del Ente Descentralizado de Salud, Cristian Haag y el Bloque de Concejales de Juntos por el Cambio, expresa lo siguiente:

“Los abajo firmantes repudiamos los dichos del Concejal del “Frente de Todos” Emiliano Stadler, afirmaciones que son descalificadoras, falsas, inoportunas, que no sólo no construyen, sino que destruyen, atentando los mismos contra la calidad democrática e institucional del Municipio de Puan. Los dichos emitidos no nos asombran, ya que es el pensamiento y accionar diario del “Frente de Todos” a nivel Nacional y Provincial.

Entendemos que cada espacio político tiene su forma de trabajar, pero no dejaremos que la grieta que alimenta el espacio antes mencionado se instale en nuestro Distrito. Tal como nuestro espacio político lo ha expresado en campañas electorales pasadas, no dejaremos que esa división llegue a nuestros lugares, no estamos preparados para eso, somos gente que queremos construir y trabajar.

El accionar que el Sr. Stadler manifiesta en palabras como “amedrentamiento constante”, “menos libertad de acción”, “opresión” es una acusación muy grave para el sistema democrático y aún más en nuestro Distrito, es por ello que le solicitamos que haga públicas sus disculpas ante tal grave afirmación.

En reiteradas ocasiones el Concejal Stadler ha tenido hacia el Ejecutivo Municipal, sus pares concejales e incluso hacia la sociedad actitudes de destrato sumado a la agresividad gestual y verbal, donde muchas veces nos ha interpelado brindando clases de instrucción cívica explicando la tarea y accionar de los poderes del Estado, un sinfín de enseñanzas que no desarrolla ni implementa desde su rol de Concejal.

Queremos comentarle al Concejal del Frente de Todos que además del Poder Ejecutivo y Legislativo existe un tercer poder que es el Judicial quien es el encargado de impartir justicia ante anomalías y hechos delictivos, que actúa y procede según lo que establece la Ley. Vale la aclaración, ya que cuando a muchos de los integrantes del “Frente de Todos” se le presenta el Poder Judicial, les incomoda su accionar o bien buscan atajos para obtener impunidad, lo que parece no ser la excepción a nivel local, deslegitimando el accionar judicial, tildando intencionalmente como “amedrentamiento constante” el simple cumplimiento de los procesos republicanos.

Manifestar que “una política que nos endeudó y nos dejó en emergencia con los quirófanos sin funcionar con normalidad” es una falta a la verdad a la sociedad en su conjunto y con intención de confundir a los vecinos, ya que cada medida implementada en el marco de la emergencia decretada por el Municipio a principios de año y por el estado nacional por la pandemia Covid-19 le fue explicada en forma presencial en reuniones de comisión y de la cual somos testigos, a través de llamadas telefónicas a funcionarios o en forma escrita a través de sus solicitudes de informe enviadas por fuera del H.C.D.

En cuanto a la situación con la institución que hace referencia el Concejal en sus dichos, cabe destacar que el accionar del Ejecutivo Municipal a través del Intendente y funcionarios, autoridades del Ente Descentralizado de Salud y Concejales de Juntos por el Cambio, siempre fue el de establecer canales de diálogo en busca de acuerdos y consensos que no fueron escuchados, y que fueron desestimados por la vía judicial por aquel entonces, sumado a falsas acusaciones por parte de integrantes de la comisión de la institución.

Quienes somos parte del Gobierno Municipal siempre apostamos al diálogo, a la construcción de políticas de estado que mejoren la calidad de vida de los habitantes del Distrito de Puan, con trabajo diario y un accionar de gobierno honesto, transparente y responsable alejado de todo oportunismo político”.

Firman el comunicado:

FACUNDO CASTELLI – INTENDENTE MUNICIPAL

CRISTIAN HAAG – DIRECTOR GENERAL E.D.S