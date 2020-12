¿Cuánto pagaremos de tasas municipales en el 2021?

Los aumentos de las tasas municipales serán en promedio del 40 por ciento. En Salud, hay servicios asistenciales que llegan a una suba del 60 por ciento.

En la última sesión del Concejo Deliberante realizada el lunes 14, a través de los despachos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se conocieron los alcances del proyecto de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva para el año venidero.

Las tasas municipales aumentarán en promedio el 40 por ciento, pero en los servicios asistenciales que presta el Ente Descentralizado de Salud, se dan incrementos del 60 por ciento.

El proyecto de la Ordenanza Fiscal fue aprobado por unanimidad; mientras que el referido a la Ordenanza Impositiva fue consensuada por mayoría, es decir con la anuencia de los 10 concejales de Juntos por el Cambio y desaprobado por el bloque del Frente de Todos, integrado por dos ediles.

El próximo paso será el tratamiento en Asamblea de Mayores Contribuyentes (integrada por concejales y vecinos designados para tal fin), que dados estos números en la votación, se prevé la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 2021. La misma fue convocada para realizarse el 23 de diciembre a las 20 horas.

Cuál fue el análisis de los concejales

El Bloque del Frente de Todos decidió aprobar la ordenanza fiscal y la desaprobar la impositiva.

“Consideramos que es apropiado el articulado del proyecto fiscal, pero en cuanto a la Ordenanza Impositiva, encontramos que existe un aumento de las tasas municipales que exceden el índice de inflación estimado en el 32 por ciento para el 2021. El Ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires destacó que en el presupuesto 2021 se prevé que las transferencias a los municipios bonaerenses, entre ellos Puan, crecerá en un 43 por ciento. Esto representa un incremento de 10 puntos por encima de la inflación prevista para el año que viene,” explicó el concejal Emiliano Stadler.

Al referirse a la desaprobación del proyecto de la Ordenanza Impositiva, el edil de la oposición, indicó: “La tasa por servicios asistenciales que brinda el Ente de Salud, tiene un aumento del 60 por ciento en general. Las demás tasas, dentro de la Ordenanza Impositiva, rondan el 40 por ciento, en algunos casos el 47 y en otros un 29,6 por ciento. Nos preguntamos por qué el Ente de Salud en vez de aumentar un 40 por ciento, lo hace en un 60 por ciento”.

“Las subas en Salud se dan en el Servicio de Hostería que utiliza el acompañante de un paciente cuando debe utilizar una cama. En este caso, no está sujeto al valor del dólar, situación que muchas veces dispara los valores en insumos hospitalarios,” explicó.

Stadler comentó que incrementos similares se vieron cuando fue declarada la emergencia en salud. “Podríamos decir que en ese momento era lógico por la devaluación y la subida del dólar, pero el caso del Servicio de Hostería no se adhiere a esta moneda,” agregó.

“Por ejemplo, para los hospitales de Puan y Darregueira, en el pabellón A, la habitación privada pasó de 1.850 a 3.000 pesos por día. Los valores de habitación compartida pasaron de 900 a 1.450 de pesos por día, llegando a un 62 % la suba de su valor.

El Derecho de Comida, por acompañante, pasó de 270 a 450 pesos. Para el pabellón B en Puan y el resto de los efectores, llegó al 60 por ciento. En la terapia intermedia, el servicio de mayor complejidad que brinda el Ente, la cama pasó de 2.300 a 3.700 por día.

Los Servicios Profesionales aumentan todos un 60 por ciento,” informó.

En cuanto al incremento de las tasas municipales en un 40 por ciento, Stadler expresó que “es acompañable”.

Sin embargo, señaló las subas producidas desde el 2019 al 2020 en servicios como Barrido y Limpieza que llegaron al 82 por ciento. “Y para el 2021, la misma tasa solo aumenta un 40 por ciento,” observó.

“Por qué en el 2019 se aprobó la suba del 82 por ciento y en este año un 40 por ciento nada más. Las tasas superaron el 47 % de la pauta inflacionaria esperada para el 2020, todas pasaron del 65 al 82 por ciento,” cuestionó.

“La emergencia que tuvimos este año en el distrito se trasladó a las tasas municipales,” acotó.

“Para concluir, siendo que el presupuesto provincial para el año que viene prevé un aumento del 43 por ciento en las transferencias a municipios, nos parece injusto que se aumenten las tasas asistenciales en salud por un 60 por ciento. Por eso solicitamos que la ordenanza impositiva pase a comisión para su revisión y modificación,” cerró Stadler.

Aprobación

La presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Ángeles Viñao, confirmó la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, diciendo que “es muy grande el esfuerzo realizado desde la Administración Central y Ente de Salud para no subir aun más los valores”.

“El concejal Stadler hablaba de porcentajes de aumentos del 40 por ciento, lo que representa 33 pesos en Barrido y Limpieza. Me gustaría saber si me puede enumerar qué cosas no aumentaron en este país desde el 2019 al 2020 superando ampliamente ese porcentaje. Cuando se habla de lo que se prevé como inflación, si tuviese el diario del lunes podría decir si es mucho es poco.

Ahora tenemos el asado de Navidad y Año Nuevo como para saber si es un lujo o no comer con la familia. En base a lo que vimos este año en el índice inflacionario, sobre cómo aumentaron las cosas, creemos que 33 pesos en un servicio, de un año a otro, no es tan significativo,” consideró.

En cuanto al índice inflacionario — dijo Viñao– “no nos podemos basar en supuestos”.

“Si bien puede haber un parámetro, por experiencias que tuvimos sabemos que eso no se cumple. En salud se aumentó el 60 %, un 10 por ciento menos que en el anterior período.

“Un sistema de salud no se puede tomar de manera aislada. Muchos insumos son en valor dólar y repercuten en el funcionamiento en general. También se prevé un incremento de sueldos y todo tiene una relación.

El sistema de salud es público, y cuando hablamos del Servicio de Hostería, es para personas que tienen capacidad de pago y que por equis razón no se adhirieron a una obra social, y de esto están excluidos los carenciados,” aclaró.

“Aumentar la tasa vial en 27.25 pesos, según la zona, no nos parece que se esté exprimiendo de alguna manera a los vecinos,” continuó diciendo luego de mencionar que la canasta básica está en 40.000 pesos, en alusión a la inflación anual.

El 40 por ciento de incremento de tasas, en la Administración Central, está por debajo del aumento realizado en otros distritos que van desde el 60, 80 al 100 por ciento,” remarcó la edil del oficialismo.

Al momento de la votación de los proyectos, los ediles aprobaron por unanimidad la ordenanza Fiscal y la Impositiva, recibió el respaldo de Juntos por el Cambio y el voto negativo del Frente de Todos.