Del intendente Castelli: “Nos sorprende que haya tantos allanamientos y detenidos”

El intendente Facundo Castelli, en diálogo con LU2 Radio Bahía Blanca, se refirió a los allanamientos del megaoperativo antidrogas desarrollado en Puan durante la madrugada de este martes.

“Nos desayunamos hoy por la mañana de la cantidad de allanamientos y de los detenidos que hubo en horas de la madrugada. Esta es una causa que comenzó en el año 2019 a través de una denuncia de un efectivo policial por el menudeo de venta de cocaína y marihuana en algunos puntos de nuestra localidad. En las investigaciones en su momento, se encontraron algunos elementos que daban indicios y ahora salió la orden del Juez de Garantías de proceder a estos allanamientos y detenciones,” relató a la emisora bahiense.

“Nos llamó la atención. Estamos atentos al tema porque hasta el momento hay 15 detenidos pero estiman llegar a 22,” indicó.

-Periodista: ¿Tanta droga hay en Puan?

-Castelli: Obviamente, como en todos lados, tenemos denuncias anónimas, sospechas, y a través de las mismas se comenzó con esta situación. Nos sorprende, y no de buena manera, que haya tantos allanamientos y tanta gente involucrada. La verdad que desconocíamos que hubiera tanto menudeo como parece ser y que en principio arrojaría este operativo.

No recibimos denuncias masivas de cantidad de lugares donde podrían estar vendiendo drogas. Han ido a lugares donde hay gente que ya hace más de dos meses que no residía allí o se han ido de acá. Por eso, hasta el momento, en algún lugar, no han podido dar con esas personas que buscan.

-P: ¿Tiene una idea cómo funcionaba esta red o un grupo de comerciantes de estupefacientes al menudeo?

– Castelli: En los primeros allanamientos que se realizaron en el 2019 daban cuenta de la venta al por menor de estos lugares y a partir de ahí se disparó el tema de esta red, en estos momentos no tengo acceso a la causa o a los motivos que llevaron al Juez para proceder a los allanamientos como para aseverar eso. En principio, parecería que es una red organizada donde también hay involucradas personas de otras localidades.