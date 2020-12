El recuerdo de Carlín Calvo en su paso por Puan

Hoy nos dejó uno de los actores más populares y queridos de la Argentina. A modo de homenaje, recordamos su visita a Puan en mayo de 2007 para presentar la obra “Extraña pareja”, que protagonizó junto a Pablo Rago, en el Teatro Hispano Argentino.

En las horas previas a la presentación, Carlín brindó una conferencia de prensa junto a un destacado grupo de actores entre los que se encontraban Gonzalo Urtizberea, Mónica Antonópulos y Anabel Cherubito.

El actor mantuvo una charla amena y distendida con los medios de comunicación locales, aportando en todo momento su buena onda.

A principios de la década de 1990, Rago y Calvo, formaron una dupla exitosa en la “Amigos son los amigos”, alcanzando altos puntos de rating en TV.

Durante la rueda de prensa, al ser consultado por cómo era la experiencia de ser dirigido por Rago en “Extraña pareja”, expresó entre risas: “Fue bastante difícil porque nos medíamos todo el tiempo, pero debíamos sobrellevar esa situación para llegar a un buen final. Realmente sentí que me cuidó mucho”.

“No siempre se encuentran obras que hablen con tanto sentimiento de la amistad. Neil Simon es uno de los mejores escritores de comedias de los últimos 50 años,” expresaba en relación al autor.

Recordamos que tanto él como el grupo de actores que lo acompañaban, valoraron las instalaciones del teatro local y la importancia de contar con un lugar así en nuestra localidad.

En el Hotel Savizky. Calvo junto Urtizberea, Antonópulos y Cherubito. Rago no participó de la rueda de prensa porque se encontraba descansando.

Síntesis biográfica

(*) Comenzó con trabajos menores en Canal 9 y Canal 7, en Buenos Aires, así como a estudiar actuación más profesionalmente.

En 1974 tuvo lugar su primera temporada profesional, siguieron Una libra de carne (de William Shakespeare) y Equus, entre otras.

Su primera incursión en la televisión la realizó en 1978, en La familia Superstar, y en Canal 9 logró su primer papel protagónico con Alberto de Mendoza (1923-2011) y Alicia Bruzzo (1945-2007).

En 1978 se sumó a una obra de teatro del actor Alfredo Alcón (1930-2014) junto a Rodolfo Bebán (1938-), pero renunció al no poder adaptarse al papel.

El siguiente fue en 1982, la telenovela Juan sin nombre, junto a Luisina Brando. En 1984 trabajó por primera vez con Ricardo Darín (1957–) en la exitosa Extraña pareja, que se realizó en teatros por dos temporadas. Al mismo tiempo trabajaba también en televisión y cine, en Sólo un hombre y Adiós, Roberto respectivamente. En esta película encarnó a un personaje homosexual.

En 1986 se separó de Darín y siguió con Escándalo internacional. La dupla estuvo por reunirse, junto con Susana Giménez (1944–), para la obra Sugar, pero renunció antes del estreno y fue reemplazado por Arturo Puig (1944–). Esto llevó a una pelea mediática entre ambos actores.

En 1988 protagonizó con Patricia Palmer la telenovela El mago, de Canal 11, premiada en Cuba. También actuó en teatro en Mamá, hasta 1990.

En 1989 comenzó a formar parte de un proyecto de Canal 11, Edgar Queta, una comedia que no llegó a estrenarse. Sin embargo, el proyecto fue retomado y reformulado en 1990 tras la privatización del canal, y terminó siendo la exitosa comedia Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago (1972-), en donde inmortalizó al personaje de Carlín Cantoni, un mudancero que trabajaba en el negocio familiar y que utilizaba frases como «Es una lucha…» o «Vos, fumá», frases que hasta el día de hoy suelen ser usadas por la gente. Esta historia alcanzaba hasta 50 puntos de índice de audiencia. La gran actividad, sin embargo, terminó por ocasionarle problemas de salud.

El programa se emitió de nuevo al año siguiente, aunque sin Cris Morena (1956-), quien lo dejó para dedicarse en cambio a la conducción. Cris Morena encarnaba en la ficción a la novia del personaje de Calvo. Para una tercera temporada el ciclo fue adquirido por Canal 9, aunque Telefé retuvo a varios actores de reparto y buscó desgastar al programa emitiendo repeticiones de las dos temporadas previas.

En 1994 no trabajó en televisión. En 1995 tampoco, ya que nuevamente se vio involucrado en un proyecto que no llegó a realizarse. Siguieron Hola, Papi (en 1996) y Rodolfo Rojas, director técnico (en 1997), en donde encarnó a un padre de familia y a un director técnico respectivamente. En 1999 protagonizó la serie de terror, Drácula, aunque no la pudo completar. Luego, en 2001, regresó a Telefé con la miniserie El hacker. El 2002, en cambio, lo encontró haciendo teatro junto a Mónica Ayos (1973-). Para el año 2003 se unió a la telenovela Costumbres argentinas. En el 2004 protagonizó Los machos de América. En el 2005 participó en la telenovela Botines, de Canal 13. En el 2006 protagonizó con Andrea Bonelli la sitcom (comedia de situaciones) Amo de casa.

En el 2008 realizó su último trabajo en televisión en la telenovela Mujeres de nadie, donde su heroína fue Luisa Kuliok.

En el año 2004 fue premiado con el premio Martín Fierro a la mejor comedia (por Costumbres argentinas).

Problemas de salud

En marzo de 1999 sufrió un ACV (ataque cerebrovascular), que le demandó 11 días de internación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, y que le restó movilidad en la parte izquierda de su cuerpo.

Realizó rehabilitación en La Habana (Cuba).

El viernes 8 de octubre de 2010 fue internado de urgencia en el hospital Comunidad, en Mar del Plata, a causa de un segundo ACV.

El martes 12 de octubre de 2010 le fue retirado el respirador artificial y según los médicos su evolución es favorable, ya que pronunciaba algunas palabras, movía los brazos, y piernas y su condición era estable. Finalmente fue dado de alta el 17 de febrero de 2011.

Los últimos años de su vida estuvo en su casa, con problemas de salud.

Fallecimiento. En octubre de 2020 fue internado por varias causas en un sanatorio de alta complejidad en el barrio porteño de Parque Patricios. Falleció el 11 de diciembre de 2020, a los 67 años.

Principales trabajos en cine y televisión

1977: ¿Qué es el otoño? (película)[3]

1979: Este loco amor loco (película)

1980: Locos por la música (película)

1980: Los hijos de López

1981: Ritmo, amor y primavera

1985: Adiós

1997: Comodines

1974: La casa, el teatro y usted

1975: Teatro popular

1978: Cumbres borrascosas

1978: La familia Super Star

1979: Somos nosotros

1979-1980: Yo, el sexy

1980: Un ángel en la ciudad

1980: Teatro como en el teatro; episodio: «Pato a la naranja»

1981: El ciclo de Brédeston y Cárpena

1981-1982: El Rafa

1982: Juan sin nombre

1983: Los días contados

1984: Galas de teatro; episodio: «Al sur»

1984: Tal como somos

1984: Los exclusivos; episodio: «El páramo»

1985: Solo un hombre

1988-1989: El mago

1990-1993: Amigos son los amigos

1995-1996: Hola, Papi

1999: Drácula

2000: Vulnerables

2003: Costumbres argentinas

2004: Los machos de América

2001: Próspero

2001: El Hacker

2005: Botines en el episodio: «Un millón y medio de razones»

2006: Amo de casa

2008: Mujeres de nadie.

*Fuentes Ecured /Alternativa teatral/ Ficha Cine Nacional