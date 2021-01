Baglioni: “El 50 por ciento de los médicos de guardia está aislado”

Así lo confirmó la Dra. Lucrecia Baglioni, al referirse a la situación que atraviesa el distrito por el crecimiento exponencial de casos de Covid – 19 y el retorno a la Fase 3.

“Hay personal de salud aislado por ser contacto estrecho y otros por padecer la enfermedad, pero están bien, pasándola en su casa. También se dan licencias por alguna cirugía o por tener que acompañar a un familiar enfermo,” explicó la médica.

Este martes, luego de conocerse el regreso a la Fase 3, el intendente Facundo Castelli, junto al Director General del Ente De Salud, Cristian Haag y la Directora de Salud, Lucrecia Baglioni, brindaron una conferencia de prensa durante casi dos horas para informar sobre las nuevas restricciones, dado el avance de la pandemia de coronavirus en el Distrito de Puan.

“Estamos teniendo problemas con el personal de salud ya que debió ser aislado por tener algún contacto estrecho o contagios de Covid. Esto resistió el sistema de salud y lamentablemente, algunos servicios hay que dejar de prestarlos y acotar otros,” explicó.

Desde el área de Salud, la Dra. Lucrecia Baglioni, admitió que el sistema “se vio sobrepasado”.

“Tuvimos que trabajar horas demás y en horarios que no son los habituales, tratando de contener la demanda y asistir a toda la gente.

Tenemos varias ocupaciones de camas. Los pacientes con Covid positivo se internan en el hospital de Puan, en la zona de aislamiento,” relató.

“El problema que tenemos principalmente en Puan y Darregueira, es que hay mucho personal en aislamiento. La mayoría de los casos, como en el mío, es preventivo, pero también tuvimos algunos casos de Covid. Esto hace que el resto de las personas trabajen forzadas y con horas extras. Se cancelaron vacaciones y licencias que ya estaban pedidas. A esto se suman otros problemas de salud que ocasionan licencias,” describió.

La médica pidió conciencia social ante la difícil situación sanitaria.

“No creo en el rol del Estado como controlador de las acciones de cada uno, estamos en democracia. Y somos adultos para tomar decisiones y uno puede decidir no salir y no reunirse,” remarcó.

“Necesitamos la sinceridad de la gente. Los aislamientos son para contener el brote y las enfermeras están poniendo toda su voluntad.

Si tienen síntomas compatibles con Covid, quédese en casa y consulten,” solicitó a la población.

“Buscamos llegar a una meseta y volver a tener la mayoría de las actividades que teníamos antes,”

Causas

De quién o quiénes es la responsabilidad de la crecida de casos, fue otro de los temas tratados en la conferencia de prensa por zoom.

“Llevábamos mucho tiempo de cuarentena. Se habilitó el turismo, se levantaron los retenes que fueron tan controvertidos y criticados. Sirvieron, pero la realidad es que tampoco podíamos vivir en una burbuja eternamente.

Cuando se levantaron los controles, todos nos relajamos y se dejaron de tomar medidas preventivas que teníamos antes como el barbijo y el distanciamiento social,” reconoció Baglioni.

“A partir de diciembre, después de tanto tiempo de restricciones, bajamos las defensas en general. Ahora estamos teniendo las consecuencias de esa situación,”dijo.

Multas y nocturnidad

En el regreso a la Fase 3, en el Distrito se prohíbe hasta el 17 de enero inclusive, la circulación desde las 00.30 y hasta las 6.00 horas. Solo podrá transitar el personal esencial con el debido permiso de circulación. En ese horario, también permanecerán cerrados espacios públicos como plazas, parques y pistas de salud.

Ante la posibilidad del incumplimiento de las normas, Castelli, expresó: “Si uno establece normas y después buscan como evadirlas, estamos en un gran problema social. Lamentablemente, nos relajamos y la culpa de esto la tenemos todos”.

“Debemos tomar conciencia de una vez por todas que si no nos cuidamos entre nosotros, no vendrá algo mágico a curarnos o a cambiar la situación. Si alguien no cumple, estará la policía vigilando, se puede cobrar multas a algún comercio, pero no creo que sea la solución. Acá la solucione es tomar conciencia.

En un momento, todos hicimos un gran esfuerzo, los transportistas, los comerciantes, y ahora se dilapida en pocas horas, pocas semanas, por no cuidarnos,” manifestó.

Por otra parte, Castelli recordó que las fiestas están prohibidas en lugares públicos. “Así que si están infringiendo una norma provincial, la 205, la policía tiene toda la autoridad para actuar.

En esos casos, se aplica el artículo y se les piden que se retiren del lugar. La policía está respaldada por el decreto provincial que establece las normas de la Fase 3,” aseguró.

¿Cuándo llegará la vacuna?

Esta semana se supo que la vacuna rusa Sputnik V había empezado a llegar a distritos como Villarino, Saavedra y Patagones, pero no a Puan.

Al ser consultada, Baglioni, explicó que “en un primer momento, el Distrito de Puan estaba incluido en la segunda etapa de la entrega”.

“Ya hay municipios que están vacunando desde la semana pasada. Debían llegar en el transcurso de esta semana y hoy hablamos (a Región Sanitaria) para ver qué noticias tenían, porque el reparto se hace a través del correo Andreani, y está atrasado el ingreso desde Nación a Provincia. Asumen que el viernes o el lunes estarían llegando al distrito. La semana pasada habían dicho que llegaban este lunes que pasó, pero la información ahora es esa,” contó.

“Las vacunadoras están capacitando desde octubre y la vacunación será centralizada porque el traslado se hace únicamente a través del correo “Andreani”. El Municipio no puede trasladar vacunas de un lugar a otro. El primer establecimiento de recepción es el Hospital de Puan, porque cuenta con un freezer con el termómetro para recibir las dosis.

Son 450 dosis y cada frasco tiene cinco dosis,” explicó en relación a la logística.

Internados

Los pacientes con Covid 19 internados en el Hospital de Puan “están en una situación delicada”.

“Por secreto médico no podemos brindar mucha información, pero las personas internadas con Covid, están en una situación delicada. Los médicos están constantemente ajustando tratamientos y controlando el estado de salud,” dijo.

La experiencia de estar aislado

El intendente Castelli relató cómo pasó su aislamiento por ser contacto estrecho de un caso de Covid.

“Tanto yo como mi familia cursamos bien el asilamiento sin síntomas, tomándonos todos los días la temperatura en los horarios indicados y controlados por la Licenciada en Enfermería que está a cargo. Hoy (por ayer) nos están dando el alta.

No tuve ningún síntoma,” acotó.

Plan detectar

Dada la triplicación de casos en las últimas semanas y la preocupación de la población de Darregueira, la localidad más afectada hasta el momento, se evalúa la posibilidad de aplicar el Plan Detectar.

“El programa consiste en realizar una encuesta social en los barrios más vulnerables que no tienen acceso a salud. Se les pregunta si presentan síntomas y en el caso que así sea, se los cita en el efector de salud o en la casa, según lo disponga el Municipio, para realizarles el hisopado. La Provincia presta los insumos, la folletería y todo el material necesario, después coordina con el laboratorio que procesará las muestras de PCR.

Necesitamos al personal de salud trabajando para poder salir a la calle y realizar el rastreo. Está en los planes, pero no hay fecha definida ni el área que abarcará el plan,”

“A mí no me nombres”

El Director del Ente de Salud, Cristian Haag, contó que esa fue una de las frases más frecuentes en la comunidad de Darregueira, cuando se intentaba aislar personas para detener los contagios.

“Hubo gente irresponsable que fue ya con síntomas a reuniones o a juntadas por los egresos. Se nos hizo difícil en Darregueira tener información para aislar la gente y cortar la cadena de contagios. Hay personas que quisieron evitar caer en aislamiento por su comercio o por la proximidad de las fiestas. Creo que tuvimos gente circulado cuatro o cinco días con síntomas a sabiendas o no,” señaló.

Oxígeno

Haag aclaró que hay tubos de oxígeno en los hospitales y en todas las unidades sanitarias y hogares de ancianos.

“La unidad de oxígeno central está en Puan y es el lugar de derivación porque cuenta con los recursos humanos y de una terapia intermedia habilitada,” indicó.

En cambio, el Hospital de Darregueira, estuvo destinado desde el inicio de la pandemia a los partos y césareas.

Si se desborda la capacidad del nosocomio de Puan – agregó Haag– la segunda opción será Darregueira.

Tests en asintomáticos

Acerca de la posibilidad de realizarse tests de manera privada, Baglioni aclaró: “En el sistema público se realizan solamente los test que vienen por protocolo oficial de provincia. Solamente hisopamos a los pacientes que presentan síntomas durante 48 horas. No se recomienda en personas asintomáticas, porque puede haber falsos negativos si no cuentan con una suficiente carga viral. En Puan, no hay laboratorios privados que los realicen”.

“Hagamos el esfuerzo“

Tras casi dos horas de conferencia de prensa, sobre el final, Baglioni y Castelli apelaron a la responsabilidad social.

“Pedimos mucha responsabilidad tanto de cada uno de nosotros como para con nuestros hijos. Es difícil y muchos nos plantean esta situación de los jóvenes, pero gran parte de la responsabilidad es de los padres. Si no les damos los medios para que vayan a otro lugar y se junten, es una forma de colaborar y hacérselo entender.

Hagamos el esfuerzo para ver si podemos amesetar los contagios y poder soportarlo con nuestro sistema de salud.

Que la vacuna haga el efecto esperado y que llegamos a marzo y abril a una etapa distinta y no similar a la del año anterior,” deseó Castelli en el cierre de la rueda de prensa virtual.

