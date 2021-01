Covid-19: El Municipio recibió equipamiento para la segunda etapa de vacunación

El Gobierno Provincial envió a al Distrito de Puan parte del equipamiento e insumos necesarios para la puesta en marcha de la segunda etapa de vacunación.

Según informó el Municipio esta tarde mediante sus redes sociales, “el Plan Público, Gratuito y Optativo de Vacunación contra el Covid-19, se llevará a cabo en el Centro Educativo Complementario de Puan y se prevé que comience en el mes de febrero priorizando personas mayores de 60 años, personal policial, de educación (docente y auxiliar) y personas con factores de riesgo.

“Hoy por la mañana recibimos un freezer, termómetros, gazebos, sillas, mesas, tablets, cartelería, señalética, elementos de limpieza, entre otros elementos. Semanalmente llegarán insumos descartables de vacunación, elementos de limpieza y protección personal, manuales, planillas y elementos de registro,” comunicó el intendente Castelli mediante facebook.

La web para registrarte en el plan de vacunación es www. vacunatepba.gba.gob.ar

Por otra parte, el Municipio informó que el lunes se darán a conocer diversos puntos en el Distrito que brindarán ayuda a personas que no tengan acceso a internet, no estén familiarizados con el uso del mismo o que no tengan la posibilidad de que algún familiar o allegado los oriente.