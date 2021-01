Presupuesto municipal 2021: La oposición denunció “falta de transparencia”

Fue en la última sesión de 2020, cuando, por mayoría, el oficialismo de Juntos por el Cambio aprobó los presupuestos de la Administración Central (1.418.529.505) y del Ente de Salud ($ 520.800.000) Desde la bancada del Frente de Todos, el concejal Emiliano Stadler reclamó “información detallada”.

El edil opositor expresó que la Administración Central destinó al Ente Descentralizado de Salud $ 520.800.000. No obstante, observó que, al mirar el Presupuesto solamente figuran $ 520.000.000, quedando un margen de $ 800.000, sobre el cual se desconoce su destino.

Stadler, reconoció que en la reunión de los concejales con el Cr. Cristian Haag, Director del Ente Descentralizado de Salud, pudieron aclarar varias dudas.

“En la descripción metodológica dice una cosa y en los números otra. En el Formulario 7, que este bloque solicitó, es uno de los formularios más importantes a la hora de analizar el presupuesto de ambas administraciones,” relató Stadler.

Y reconoció que tuvo acceso al mencionado formulario el mismo día de la sesión legislativa (30 de Diciembre) y pudo ver que el nivel de detalle es muy general. No menciona –dijo– la cantidad de unidades de medida ni el precio unitario. El sistema RAFAM cuenta con una codificación para crear cada ítem y saber en qué se gasta.

Stadler criticó a la gestión municipal porque globaliza los montos de forma genérica. Cuando en realidad –opinó– lo mejor sería exponer la información con el mayor nivel de detalle.

El concejal consideró que con esos datos, se formula el Presupuesto de Gastos por jurisdicción, estructura programática, fuente de financiamiento y objeto.

“En la Administración Central observamos que del cuadro de metas de las Delegaciones no describe prácticamente ningún objetivo. Solamente figuran gastos en recibos y combustible y no aparecen qué cosas van a hacer, en qué gastarán el dinero los delegados,” señaló Stadler.

Y mencionó: “en el mantenimiento de la Red Vial el objetivo que figura es “consumo de combustible”, nada más… no dice si habrá trabajos de entoscado, alteo de caminos o colocación de alcantarillas. Y esas sí son metas”.

El jefe de la bancada del Frente de Todos advirtió además que en cuanto al tema seguridad, la meta es el consumo es combustible, al tiempo que reconoció la existencia de gestiones para esa área. Pero criticó la manera de reflejarlas en el Presupuesto y reclamo la inclusión de más detalles.

En el formulario 2, dentro de los recursos de la Administración Central, no se corresponde el detalle de los números con la descripción metodológica. Ocurre lo mismo que con el Ente,” apuntó.

En su análisis, Stadler manifestó la aparición de diferencias en los valores de las Tasas Municipales presentadas en Presupuesto 2021, si se comparan con los que figuran en la Ordenanza Impositiva, aprobada el 23 de Diciembre pasado, durante la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

“Si recuerdan, para la mayoría de las Tasas se aprobó un aumento era en promedio del 40 %. Pero en el Presupuesto, respecto de la Tasa de Alumbrado, figura un 143 % de incremento. Y en la Red Vial, de un año a otro, el aumento llega al 99 %.

Todos los aumentos pasan el 40%, Barrido y Limpieza trepa al 89 %. Esto sí que lo tienen que explicar”, advirtió. Y comparó: “a los grandes prestadores de servicios como Camuzzi, les aplicarán subas del 27%”.

“Llama la atención que estas subas que figuran en el presupuesto no se condicen con la Ordenanza Impositiva,” observó.

“Las grandes prestadoras de servicio no son de Puan. Los vecinos van a pagar más y las grandes empresas menos. Eso sí que no se entiende de donde viene, cuál es su asidero,” consideró.

Presupuesto participativo y transparencia

Stadler, informó que si bien en el presupuesto figuran 28 millones de pesos correspondientes al Fondo de Obras para el 2021, el mismo ascenderá a $ 51.000.000.

“Es una buena oportunidad para que los vecinos puedan participar y decidir a qué obras destinarlos,” sugirió.

Y criticó: “la falta de correspondencia entre lo que se dice y expone en términos de números, se relaciona al poco detalle de esta gestión y su poca transparencia,” expresó, al tiempo que disparó: “transparente es crear una comisión de seguimiento, transparente es decir cuáles fueron los resultados de la Emergencia sabiendo que este año continuará. No responder a las minutas de comunicación aprobadas por unanimidad por este cuerpo tampoco es ser transparente”.

Puesto número cinco

Durante el debate, el edil del Frente de Todos, aportó datos que aparecen en el informe anual sobre “Transparencia Fiscal Municipal de Buenos Aires” anualmente relevado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

“Y si ustedes creen que simplemente esto es una interpretación nuestra, en el último informe, Puan califica casi entre los peores distritos en cuanto a transparencia”, dijo.

Argumentos de Juntos por el Cambio

La concejala Ángeles Viñao, presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, brindó explicaciones ante las declaraciones de su par opositor.

“Stadler había dicho en la reunión de comisión que no tuvo tiempo para analizar el presupuesto y quedó demostrado en su discurso. Esos números no son lo que nos manifestaron ayer,” refutó.

“El presupuesto que transfiere la Administración Central al Ente es de $ 524.172.168, 60 de los cuales en gastos figurativos, son $ 520.800.000 y de Provincia son $3.372.168,60 pesos que se destina a obras públicas. Si sumamos estas dos cifras, da el número exacto que el contador Merkel nos dio,” explicó.

“Por ordenanza, ese porcentaje es el 56 por ciento de la coparticipación (provincial). Me apena esta situación que, por falta de tiempo, no se digan los números y se hable de falta de transparencia.

En cuanto al formulario 7, no es obligatorio incluirlo dentro del presupuesto al igual que el número 2. El formulario 7 es de trabajo, sirve para un orden del Ente o de la Administración Central y se va completando a medida que se necesita.

Es el segundo presupuesto que tratamos, cuando habla de las metas, no se ponen desde las Delegaciones, sino desde las áreas,” aclaró.

“La Delegación de 17 de Agosto no puede poner metas en cultura, esto corresponde al área de Cultura de la Municipalidad de Puan,” ejemplificó.

Ofensa

Viñao respondió a las objeciones del Frente de Todos, y dijo: “Me preocupa mucho cuando se habla de transparencia. Cuando está en juego la transparencia de una gestión, hay que ir a la Justicia con pruebas, pagar un abogado, presentar las pruebas, y que se determinen estas situaciones donde corresponde.

Ya hay cuestiones que ofenden a la moral individual de quienes trabajan en un gobierno municipal o en el caso de nuestro bloque, que formamos parte del mismo gobierno, en relación a lo que es un partido político.

No me voy a detener en estas cosas porque me parecen innecesarias, puesto a que hay temas para destacar. Uno es el aumento a los empleados municipales con una pauta salarial del 30 por ciento, meta que se viene fijando el intendente Castelli junto a su equipo de trabajo para mejorar la calidad y la remuneración de todos los empleados que trabajan en las diferentes áreas y cargos”.

Fondos para el Ente de Salud

La edil de Juntos por el Cambio, destacó el monto que se destinará al área de Salud para el 2021.

“Otro punto importante, dentro de la Administración Central, es la transferencia al Ente de 524 millones, dando la pauta que el tema de la salud pública para esta municipalidad es fundamental. Dentro del presupuesto, está la deuda flotante y demás ítems que si están desarrollados con porcentajes y montos que no tuvieron variación en relación al presupuesto 2020,” argumentó.

Viñao destacó la tarea del Ente de Salud durante el 2020, al “sostener el aumento del 25 por ciento para Hogares de Ancianos del Distrito y subsidiar a los que no tienen capacidad de pago”.

Sueldos de empleados del Hospital Darregueira y creación de la Jefatura de Clínica Médica

Otro punto que destacó del presupuesto 2021, fue la inclusión de una partida de dinero para los empleados del Hospital Darregueira.

“Celebramos que también estén incluidos los sueldos de los empleados del Hospital Darregueira que, en otros años, estaban por fuera del Ente y se les pagaba el sueldo a través de subsidios o transferencias,” expresó.

Viñao resaltó que también se prevé la creación de la Jefatura de Clínica Médica para el Hospital Darregueira.

“Son buenas noticias para mejorar la calidad de atención y servicios del hospital, así como los 43 o 45 empleados pueden trabajar dentro del sistema municipal de salud,” finalizó.