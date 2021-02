Bahía Blanca: Familiares de los jóvenes detenidos se manifestaron frente a Tribunales

Allegados de los 14 acusados de infringir la Ley 23.737 de Estupefacientes se presentaron este lunes en la puerta de Tribunales de Bahía Blanca para pedir que les sea revocada la prisión preventiva, mientras avanza la investigación.

(*) Familiares de los 14 detenidos meses atrás en Puan, en el marco de una investigación por venta y distribución de drogas, encabezaron este lunes una manifestación en la puerta de los Tribunales de Bahía Blanca para reclamar que la causa “está inflada” por la Policía Comunal de la vecina localidad, la Fiscalía interviniente y el Juez de Garantías que tomó el caso.

Federico, hermano de Rubén Parodi, uno de los imputados, pidió a los jueces de la cámara local de apelaciones que “levanten la prisión” de todos ellos y que se “respete el principio de inocencia”.

“Están aplicando una ley que es obsoleta, que es la misma que se le aplica a los grandes narcos que mueven millones de dólares y que colaboran con el crimen organizado. Son pibes de un pueblo, que andan todo el día en bicicleta, no tienen un mango y el único pecado que cometen es relacionarse con la cultura cannábica”, afirmó.

El familiar de Parodi sostuvo que la pesquisa se configuró “mediante denuncias anónimas e inventadas”.

“La causa está inflada, le metieron armas de un campo que secuestraron. Berni sacó un spot totalmente fraudulento que es un collage de otros allanamientos, y con estos perejiles se está queriendo esconder la mugre debajo de la alfombra”, sentenció.

En este marco, remarcó que lo que el fiscal Mauricio Del Cero califica como comercialización de estupefacientes, para los familiares está encuadrado “como estrategias de consumo”.

“Al ser ilegal la sustancia, ellos se arreglan y se truequean entre ellos la marihuana pero no son con fines de lucro”, agregó.

En tal sentido, Parodi apeló a que los magistrados que integran la cámara, Gustavo Barbieri y Pablo Soumoulou, “sigan la línea de la red de jueces penales bonaerenses que ya calificaron esta ley como insostenible e ineficaz”.

“Los chicos cumplen todos los requisitos para pasar su proceso en libertad. No tienen antecedentes, no entorpecen la causa y no se pueden fugar. De eso se agarra el juez Mercuri para rechazar todas las apelaciones”, consideró.

Y continuó:”Mi hermano, al igual que otros chicos, se entregó sólo porque, al momento del operativo, estaba laburando en Darregueira. Cuando se enteró que estaba involucrado, fue hasta la comisaría y entregó el teléfono y se puso a disposición de la Justicia”.

El hermano de uno de los imputados sugirió que los encargados de la investigación están “haciendo uso político” del caso, y sostuvo que utilizan a “estos pibes como cartel de que están combatiendo la droga, cuando los verdaderos narcos están afuera”.

“Lo único que los condena es ser cannabicultores. Son amigos, se relacionan entre ellos. No son una asociación ilícita”, aseguró.

Por su parte, Fabiana Herreno, que es la mamá de otro de los involucrados en el expediente (Nicolás Lupin), también requirió que “se revea” la prisión preventiva de los jóvenes que están hoy alojados en la Unidad Penitenciaria N°4 de Villa Floresta.

“Apelamos a la humanización de los jueces de Cámara de Apelaciones que hoy tienen la causa en sus manos para que puedan continuar el proceso en libertad, no nos negamos que continúe la investigación”, subrayó.

Cabe recordar que por esta causa también se encuentra detenido Lucio Testa, un efectivo policial de Bahía Blanca a quien se lo acusa de integrar una presunta red de narcotráfico. El uniformado, junto a dos imputados, en las últimas horas ampliaron testimonios en la UFIJ N°19 e hicieron eje en el consumo personal de marihuana.

*Fuente. Telefé Bahía Blanca