En Bahía Blanca: Familiares de los jóvenes detenidos brindarán una conferencia de prensa

Familiares de los 14 jóvenes de Puan que están detenidos hace más de dos meses en la cárcel de Villa Floresta invitan el día lunes 22 a las 11 hs en Estomba 34 a una conferencia de prensa.

“El día 15 de diciembre, después de un operativo simultaneo realizado a las 4:30 de la madrugada, la policía de la Provincia de Buenos Aires, por orden del juez Guillermo Mercuri y a partir de una investigación del fiscal Mauricio del Cero, irrumpió de forma violenta, en nuestras casas, luego de lo que fueron detenidos 20 de nuestros hijos, 14 de los cuales todavía están en prisión.

En el contexto de una política de seguridad de “mano dura” o de “tolerancia cero” que lleva ya más de dos décadas y que con el actual ministro de seguridad Sergio Berni -quién trató a nuestros hijos como una peligrosa banda narcotraficanes-, se está profundizando, políticas basadas en un encarcelamiento y punitivismo selectivo, la justicia penal se está abocando a la persecusión de nuestros jóvenes. Mientras tanto los verdaderos delincuentes nunca son investigados y encarcelados.

Por su parte el poder judicial, muchos jueces y fiscales, están dedicados a investigar y perseguir a jóvenes, en su mayoría cultivadores y a penalizar con leyes desactualizadas, como lo es la que se está aplicando en este caso, la cual ya tiene más de 8 proyectos de ley presentados para ser modificada.

Nos acompañan vecinos y vecinas, organizaciones sociales, politicas, académicas, de derechos humanos como la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur y la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que se presentó como Amicus Curiae haciendo una presentación colectiva en favor de nuestros hijos cuestionando la medida de prisión preventiva, sabemos que fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que la “preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y que … no debe constituir la regla general, como expresamente lo consagra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.9°.3), pues de lo contrario se estaría privando de la libertad a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, en violación del principio de inocencia”.

Dicen que “La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad pena”.

Numerosas marchas se han realizado ya los domingos en nuestra localidad en las que participamos familias, amigos, parejas y vecinos de la localidad, asi como medios y organizaciones que acompañan. Hoy estamos convocando en Bahía Blanca, adonde se encuentran detenidos nuestros hijos.

Hoy la causa se encuentra en la Camara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. Sala I, Del Departamento Judicial Bahía Blanca a cargo de los Dres Gustavo Barbieri y Pablo Somoulou.

Exigimos que nuestros hijos sean liberados!

Agradecemos la difusión y el acompañamiento en esta conferencia de prensa el lunes 22 a las 11 hs en Estomba 34,” expresaron mediante el presente comunicado de prensa.