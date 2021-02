Secretaría de Asuntos Docentes de Puan informa que a partir del 17/02 se encuentra abierta la Inscripción para los Listados 108 a y b In Fine. En archivo adjuntos se encuentran las Pautas y requisitos.

IMPORTANTE

Teniendo en cuenta el contexto excepcional por el que estamos atravesando y la proximidad de la implementación de los Actos Públicos por APD, para la designación de provisionalidades y suplencias, considerando que no contaremos con listados 108 A y 108 B (finalización de instancias de reclamos el 14/05/2021) y con el objetivo de poder contar con los recursos humanos de los Listados 108 A y B In Fine necesarios para la cobertura de los puestos docentes, por excepción, se sugiere a los aspirantes inscribirse on line por la página abc en los listados 108 A y B que se utilizarán a partir del 15/05/2021 e inscribirse por SAD o email en los listados 108 A y B In Fine que son de utilización inmediata.

Requisitos