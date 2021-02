Internas de la UCR: Gastón Manes visitó Puan

En su condición de Primer Candidato a Convencional Nacional, el hermano del conocido neurocientífico Facundo Manes, pasó también por Darregueira para dar a conocer su propuesta electoral a los afiliados de la UCR, de cara a las elecciones internas que el centenario partido celebrará el próximo 21 de marzo.

Gastón Manes es abogado y competirá en las internas representando a la Lista 123 de “Adelante Buenos Aires” que encabeza el Diputado Provincial Maximiliano Abad, quien aspira a la Presidir el radicalismo de la Provincia de Buenos Aires.

Del otro lado, encabezando la lista disidente, está Gustavo Posse, actual Intendente de San Isidro.

Este jueves, en horas del mediodía, en el establecimiento Santa Catalina de Puan, en el marco de una gira por la región, Gastón Manes mantuvo un encuentro con afiliados, simpatizantes y referentes del radicalismo local y zonal, entre los que se encontraban Alfredo Irigoin, ex intendente del distrito de Laprida y ex legislador radical.

Manes llegó acompañado por los diputados Anahí Bilbao y Emiliano Balbín.

“Mucha gente está volviendo a militar, el partido está fortalecido, decidido a ser protagonista de la política argentina de los próximos años. Hoy nos toca ser parte de la oposición y nuestro primer paso será liderar esa coalición opositora, para luego pensar en las próximas elecciones generales y así poder gobernar el país”, explicó Manes en rueda de prensa.

-Para la gente que aun no lo conoce… ¿Quién es Gastón Manes?

Soy un radical con una mirada ciudadana, desde los 13 años aprendí a querer este partido. Trabajé en la actividad privada, soy abogado, con mi hermano Facundo, en 2005 fundamos un Instituto científico que hoy es vanguardia en Argentina, en el área de neurociencias. Soy un emprendedor vinculado al partido radical en la parte académica. También sigo siendo parte de Organizaciones No Gubernamentales, relacionadas a la educación.

La realidad de la UCR en la Provincia de Buenos Aires, me motivó a sumarme a la convocatoria de Maximiliano Abad. La idea es mostrar caras nuevas, mostrar que el radicalismo está vigente y tiene muchos militantes y dirigentes para sumar.

Convoco a todos los ciudadanos a sumarse, vengo a aportar mi grano de arena, vengo a ser candidato a convencional para discutir en el seno del partido cuáles son las ideas que deben prevalecer. Esa es mi vocación.

-¿Qué propuestas tiene para fortalecer el radicalismo?

En los últimos cinco años hay un fortalecimiento en la Provincia de Buenos Aires, de manera exponencial. Esto es muy sano para la democracia. El radicalismo somete a la voluntad de sus afiliados todas las decisiones quiénes serán sus representantes. Somos un partido que, de manera transparente, habla de cara a la sociedad y evita los iluminismos o el “dedazo” al que otras agrupaciones políticas apelan sin consultar a sus adherentes.

Esta elección, lejos de ser un capricho es una necesidad para cumplir con el mandato del partido, uno de los pocos en Latinoamérica con un funcionamiento tan democrático.

Antes de 2015, la UCR tenía 9 intendentes en la Provincia de Buenos Aires y hoy más de 30.También hay un crecimiento exponencial de legisladores, de concejales y de consejeros escolares.

Junto a correligionarios en Darregueira

-¿Cuál es su visión de la situación del país?

A mí no me gusta criticar a los gobiernos por sus decisiones, sobre todo porque la pandemia es algo que nos pasó a todos, de golpe y sin estar preparados. Lo que sí critico fuertemente es la insensatez de mentir, de intentar engañar, de no buscar la solidaridad de todos para solucionar este problema que nos afecta a todos. Un ejemplo es el escandaloso sistema de vacunación, utilizando militantes y locales de La Cámpora. Eso es insensatez, es no creer en el Estado y es una contradicción flagrante con lo que ellos mismos sostienen que es la idea de Estado Presente. Estamos ante un Estado faccioso.

Vivimos una tragedia en todas las áreas, económica y fundamentalmente educativa. Uno de cada cuatro chicos que egresan del colegio, comprende un texto o un problema matemático. Argentina no tiene futuro si esto sigue así, porque en un mundo globalizado, donde el conocimiento es el activo más importante que tiene un país, nosotros estamos postergando a nuestros niños. Seis de cada diez niños son pobres en Argentina.

Las políticas actuales son todas de corto plazo, medidas electoralistas. A nivel personal, yo planifiqué mi vida, nací en Salto, Provincia de Buenos Aires, me fui a estudiar a Buenos Aires. Me recibí a los cinco años de cursar la carrera, después planifiqué adónde iba a trabajar.

Soy un ciudadano como todos los que están acá. Yo planifiqué mi vida entre los 18 y los 28 años… ¿Cómo un país no va a poder hacer lo mismo?

El gobierno no tiene ningún plan, es una búsqueda del poder por el poder mismo. Todos deberíamos unirnos para elaborar una salida, pero cuando uno ve tanta mezquindad del otro lado se hace muy difícil. Porque no solo no hacen nada, sino que encima agreden.

Todos tenemos que sumar nuestro grano de arena.

-¿Es posible que más adelante se sume su hermano a la propuesta de la UCR?

Facundo es un ciudadano muy destacado, es un líder social, un líder médico, un referente, la gente cree mucho en él. Tiene la capacidad de empatizar y eso acredita que es una persona comprometida. No solo con la ciencia, sino también con el país. Que se sume Facundo no es nada descabellado, no debemos convencerlo de nada porque ya está comprometido con el país. No creemos en los personalismos, pensamos que lo mejor es sumarse a una estructura partidaria.

-¿Cuál ha sido la respuesta de los afiliados en esta gira que está realizando?

Buenísima. En Provincia tenemos unos 650 mil afiliados. El número que va votar el 21 de marzo es incierto, pero se calcula que podrían acercarse entre 50 mil y 100 mil personas. Es un número grande. Somos cautos porque no podemos olvidar la pandemia. Debemos ser cuidadosos con la salud. Estamos notando una “vuelta a casa” de muchos militantes, un gran número de jóvenes se están sumando porque ven que el partido está abierto a cualquier persona de buena voluntad que desee participar con sus ideas.

Nuestros rivales en la interna son dirigentes que han regresado a la UCR luego de un derrotero por distintos partidos. Lo celebro porque son bienvenidos. Aunque creemos que este crecimiento exponencial debe ser de la mano de gente que viene trabajando hace tiempo denodadamente y con honestidad intelectual.

-¿Podría dar algunas razones por las cuales el afiliado debería votarlos a ustedes el 21 de marzo?

Tenemos los mejores hombres y mujeres del partido. Igualmente, destaco a algunos integrantes de la lista opositora. La mejor prueba de que nuestros rivales carecen de fortaleza, es que Martín Lousteau, su principal dirigente, el que aparece en los carteles y en los flyers de campaña, pertenece a otro distrito, la Capital Federal. Responde a una estrategia de un sector del partido que quiere que venga a la Provincia de Buenos Aires a dar una mano.

En realidad los que se enfrentan por la presidencia de la UCR son Maximiliano Abad y Gustavo Posse. Abad es un dirigente joven, con mucha fuerza, ya dio muestras de liderazgo, en la legislatura preside el bloque de 38 Diputados de Juntos por el Cambio.

De los 32 intendentes radicales de la Provincia, 28 están con nosotros, la mayoría de ellos son candidatos a convencionales conmigo.

Respondemos a la voluntad del afiliado, somos muy fuertes en el interior de la Provincia, y tenemos un análisis de paridad en el Conurbano. Allí se maneja otra lógica. Hay muchos “políticos profesionales”. Hay un distrito del Conurbano donde 9 integrantes de la lista que representa a Posse, fueron en el 2019 en la lista del Frente de Todos. Parece surrealista pero es así.

Hay intendentes peronistas del Frente de Todos en el Gran Buenos Aires que quieren que gane Posse. Desconozco los argumentos válidos para sostener eso. Ese apoyo salió publicado en el diario La Nación de este miércoles, donde se dice que muchos peronistas lo apoyarán, porque al Gobierno le conviene un triunfo de Posse.

A cualquier gobierno, le conviene que la oposición se divida. No hay una verdadera república sin alternancia en el poder, y la opción es la presencia de partidos fuertes como alternativas. Si la oposición se divide, favorece la postura hegemónica del gobierno.

Dentro de la coalición, tenemos diferencias, sin embargo las zanjamos de la manera más democrática que existe que es mediante la voluntad de los afiliados.

En el 2015 hubo una interna, la ganó el PRO. Nosotros aspiramos a que este año la coalición la encabece la UCR.

No hay garantías de que un eventual triunfo de Posse no sea el principio del fin de la unidad de la coalición. Ellos no lo dicen expresamente pero este apoyo del peronismo me preocupa mucho. Hay gente que se dedica profesionalmente y maneja la situación de acuerdo a sus intereses personales. La historia reciente de los dirigentes es la principal fuente de información para ver quién es quién.

-Recién afirmaba que muchos actúan en política por interés personal… ¿Usted no?

Los invito a que miren mi historia personal, mi declaración de impuestos, lo que aporto al país. Con mi hermano creamos una empresa con 15 profesionales y hoy sumamos 540 empleos de calidad, exportamos conocimiento, tengo una buena vida, me ha ido bien profesionalmente, tengo una linda familia. Hasta la nafta que uso para venir acá la pago yo.

-La pregunta apuntaba a algo que suele cuestionar el ciudadano común acerca de la clase política

Yo soy un ciudadano común. Estoy formado cívicamente porque, por suerte tuve la posibilidad de educarme, se que la única herramienta presente en el mundo para transformar a la sociedad y resolver los problemas que a todos nos enervan cuando los vemos en televisión o lo escuchamos en la radio, o lo leemos en los diarios, es la participación.

Cuando vivimos en la sociedad y nos damos cuenta que las cosas no funcionan, es involucrarse. No sirve solamente quejarse por las redes sociales. Hay quienes no tienen otra opción, pero yo tengo la posibilidad de hacer otra cosa dedicándole mi tiempo a esto.

-Por ahí, el daño que le han hecho los malos políticos a la política ha sido tan grande que lleva a que la desconfianza sea generalizada

Cuando vas a sacar un crédito a un banco, te piden los antecedentes, los invito a que miren los míos. ¿Qué otra respuesta puedo dar que no sea la garantía de quién soy? Y pregunten en Salto, mi pueblo quién soy yo, quién es mi hermano, quién es mi familia y qué hemos hecho toda la vida.

Si bien en todos los partidos políticos hay buenas y malas personas, la sociedad también debe hacerse cargo de a quién vota, porque hemos visto videos de gente reboleando bolsos llenos de dinero a un convento. Secretario de Obras Públicas de la Nación durante 12 años. Secretario de Obras Públicas de Santa Cruz. El señor José López. Y después no tiene nada que ver. ¿Creen que un gobierno como el kirchnerismo, que lee hasta el último renglón de un diario para ver quién está con cada uno, puede dejar pasar que López se robe 10 millones de dólares, y no sepan?

La gente que vota al kirchnerismo también tiene cierta responsabilidad.

-¿Qué mensaje le darían a los afiliados del distrito de Puan los diputados Bilbao y Balbín?

Anahí Bilbao: Parte de nuestra responsabilidad como radicales y parte de nuestro trabajo en la Lista de Adelante Buenos Aires, tiene que ver con la premisa de que todos los políticos no somos lo mismo.

Si ustedes miran nuestros antecedentes, pueden recorrer nuestra historia adentro de un partido que pasó momentos muy difíciles y sin embargo aquí estuvimos. Trabajando, resistiendo para que quienes se fueron a explorar otros lugares, hoy puedan volver y tener un partido fortalecido.

A los radicales del distrito de Puan los queremos mucho, los conocemos como personas, sabemos quiénes son, adónde viven. Pero también debemos ser claros en lo que manifestamos: aquí estamos trabajando para mantener los valores de la UCR. Si dejamos que la otra lista logre liderar el Comité Provincia, estaríamos en problemas, porque el peronismo se habría metido en nuestro partido.

Balbín: El partido se juega una elección de renovación de autoridades. Nuestra lista sintetiza el proceso de crecimiento que ha tenido la UCR en la Provincia, fue todo un camino recorrido con Daniel Salvador a la cabeza, acompañando a la fórmula integrada por el Diputado Provincial Maximiliano Abad y la intendenta de General Arenales, Érica Revilla.

Celebramos que personalidades como Gastón Manes y el reconocido politólogo Andrés Malamud lleguen a la política para mejorarla. Representamos parte de una alternativa republicana en la Provincia de Buenos Aires, y queremos que así se mantenga en el país.

En Puan estamos representados por Silvina Iglesias, Franco Intelisano y Mauro Rollhauser, que acompañan esta iniciativa. También por amigos como Carlos Simón y tantos otros. Ellos son parte de una manera de militar que no tiene que ver con las conveniencias personales, sino con decisiones tomadas de manera orgánica en el partido, con grupos que vienen trabajando desde hace mucho.

Les pedimos a los afiliados que nos acompañen en esta propuesta para continuar una línea de muchos años, en la que estuvo involucrado Horacio López que nos dejó hace poco y había manifestado su apoyo a Maximiliano Abad y a Érica Revilla; a Gastón Manes, a la Diputada del Parlasur, María Luisa Storani, a la Diputada Nacional Josefina Mendoza, al intendente de Chacabuco Víctor Aiola, todos ellos integrantes de nuestra lista. También tenemos a hombre s y mujeres de la Sexta Sección Electoral como Nerina Neumann, el vasco Irigoin, el intendente de Saavedra Gustavo Notararigo y a todos los que integran la conducción del partido dentro de la lista provincial.

Les pido que nos acompañen, el radicalismo garantiza las medidas de seguridad y protocolos que serán aprobados por la justicia, para que todos los asistentes al acto eleccionario vayan a votar tranquilos. Eso nos muestra como un partido serio.

Invitamos a los afiliados a acompañarnos el 21 de marzo, estamos en presencia de una lista de lujo, con Gastón Manes nos representará de la mejor manera ante todos los correligionarios del país en la Convención Nacional.