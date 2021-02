Pasó casi un mes y medio de las detenciones y Fabiana Herrero, mamá de Nicolás, uno de los detenidos, dialogó con Todas las Voces. Consultada acerca de cómo está viviendo este proceso de su vida, no duda en contestar que lo hace “con mucha angustia y bronca. Pasé por distintas etapas. Jessica (Visotsky) ha sido un pilar fundamental, haberla encontrado me ayudó muchísimo porque tiene una enorme garra y fuerza. Es lo que nos mantiene de pie en la lucha”, dijo.

“Hoy marchamos para hacernos sentir, para que el pueblo se dé cuenta que hoy nos toca a nosotros, pero mañana, y en un mañana muy cercano, se los puedo asegurar, le va a tocar a otros. Tenemos que estar unidos y fuertes para luchar por los chicos detenidos, sabiendo que mañana puede ser por otros”, indicó.

Y aseguró que las fuerzas para continuar en esta lucha se renuevan y fortalecer desde su rol de madre.

“La fuerza de una madre es única, incondicional e interminable. No niego la existencia de esos días de decaimiento, cuando amanecés con ganas de meterte dentro de una burbuja y no salir más. La fortaleza sale de adentro, es mi hijo y voy a luchar por él hasta el último momento, hasta tenerlo de nuevo con nosotros como debe estar. Más allá de que la causa continúe, los chicos deben recuperar su libertad”, reveló.

Por último se refirió al apoyo de la comunidad a su reclamo.

“Apareció muchísima gente, hoy no pueden estar presentes, y otros prefieren no exponerse públicamente. Se acercaron personas que no conocía y me envía mensajes o me llama. Te tocan la puerta de tu casa, como me pasó la noche de Navidad. Una mamá vino y me abrazó, diciéndome “tenía que venir a saludarte porque te tengo que acompañar y necesito expresártelo. Esas cosas no tienen precio. Después, todo el cariño que llega por las redes, te dicen “nosotros estamos con ustedes, cuenten con nosotros”.

“El dueño del bar donde Nicolás trabajaba en La Plata, se contactó y se ofreció a hacer todas las gestiones a su alcance. Esos gestos son impagables”, contó.

Uno de los carteles mostrados en marchas anteriores solicitando la libertad de Nico (foto archivo)

Cuando la consultamos por el estado de los jóvenes detenidos en la Unidad 4 de Villa Floresta, Fabiana, precisó que se encuentran alojados en distintos pabellones.

“Particularmente, Nicolás comparte su celda con otro de los chicos. Ellos están en el Pabellón Cristiano, relativamente se encuentran bien. Es un lugar tranquilo y seguro. “

Tienen días en los que andan más animados y otros muy bajoneados.

Nicolás tiene una fuerza muy grande, y está en permanente contacto con su abogado, con gente de la THC, con la Comisión Provincial por la Memoria, luchando por su causa.

Hay días que anda con mucha energía y eso me da fuerzas a mí, cuando debería ser al revés,” relató.