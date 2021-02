Liga Regional de Fútbol: habrá un campeonato oficial y ya se abrió la inscripción

Diez de los veintiún clubes afiliados, sin la presencia de los de Suárez, realizaron el pedido formal para jugar en todas las categorías en una reunión que se efectuó el martes en Pigüé. Será con público de acuerdo a las nuevas disposiciones de la APREVIDE, que en este caso particular los domingos pueden asistir unos 200 espectadores. “El pueblo futbolero tiene que estar muy contento”, señaló Ernesto Palenzona, presidente liguista.

En una reunión llevada a cabo el martes último en la sede de Unión Pigüé, con la presencia de 10 de los 21clubes afiliados (los 4 de Pigüé, los 2 de Tornquist, los 2 de Puan y los 2 de Carhué), se le solicitó al consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que preside Ernesto Manuel Palenzona –estuvo presente—que organice un campeonato oficial para todas las categorías.

En consecuencia, este miércoles ya se abrió la inscripción para los torneos de Primera, Reserva, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª, cerrándose la misma el próximo lunes 15 de marzo. Ese día se efectuará la reunión semanal de la Liga, a la cual están citados los presidentes de las instituciones afiliadas para diagramar los campeonatos y realizar el sorteo de los fixtures.

La fecha tentativa de inicio está fijada para los primeros días de abril. Será con público de acuerdo a las nuevas disposiciones de la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte). En el caso del fútbol del domingo podrán asistir unos 200 espectadores.

La participación no será de carácter obligatorio, tal como quedó estipulado (cada año ocurre lo mismo) en la asamblea anual ordinaria realizada días pasados en el quincho “José Ángel Urroz” del Club Atlético Boca Juniors.

Es conocido que los clubes de Coronel Suárez habían avanzado en la intención de programar un campeonato reservado únicamente para equipos de este distrito, ante la prohibición de las autoridades municipales de no permitir el ingreso de las delegaciones deportivas foráneas.

Tras lo resuelto el martes en Pigüé habrá que ver qué camino adoptan. Si bien las instituciones están facultadas a no competir oficialmente sin sufrir sanción alguna, no podrán participar en ningún otro torneo, salvo que sea de tipo comercial y utilizando nombres de fantasía. Del mismo modo no podrán negar que sus jugadores vayan a préstamo a otro club.

En cuanto a la propuesta recibida por los clubes locales desde el ámbito municipal, en diálogo con Nuevo Día Ernesto Palenzona expresó que “yo no me voy a poner en contra de todo el mundo porque sí, pero la idea no me cerraba. Que un ente ajeno al fútbol me organice un campeonato… Uno tiene alguna experiencia. Para algo sirven los años”.

El titular de la Liga sostuvo que todo este tiempo estuvo en contacto con los clubes que no son de la ciudad, “porque la Liga no es de Coronel Suárez, es de todos y hay que escucharlos. Estuve charlando más que nada con los de Tornquist, que estaban decididos a hacer un campeonato oficial en todas las divisiones”.

El experimentado dirigente comentó que leyó algunos comentarios en las redes sociales respecto a su persona sobre lo que había que hacer. “Tampoco me puedo poner a contestar porque no vale la pena. La gente se pone a hablar pavadas. Ahora se tendrán que meter la lengua en el t….”, indicó.

Agregó: “Yo quería que la Liga organice los campeonatos de fútbol de Coronel Suárez. Nadie podía pensar seriamente que yo estaba sentado cruzado de brazos. Estaba trabajando para lo que se logró. Los clubes de Suárez tienen las puertas abiertas. Aparte ellos forman esta Liga. Tienen hinchas que hoy están contentísimos. No es lo mismo jugar un campeonato amistoso que un torneo de la Liga. Tiene un atractivo distinto”.

Palenzona expresó que en la reunión de Pigüé los más decididos a organizar un campeonato oficial eran los de Tornquist y Tiro Federal de Puan. En tanto, otros preferían esperar. Se fue charlando y al final los 10 clubes presentes coincidieron en la postura.

“Yo estoy contento. Nos preocupamos para que se llegue a esto. El pueblo futbolero tiene que estar muy contento. Para organizar el fútbol está la Liga, que siempre está a la altura de las circunstancias. La institución es de todos y más ahora que tiene clubes de la zona. La Liga no la maneja nadie en particular, sino la mayoría”.

Palenzona confió que hasta la semana pasada no estaba permitido el ingreso de público a las canchas, pero en una resolución reciente la APREVIDE autorizó hasta 70 personas por categoría. Esto implica que en una jornada de fútbol dominguero con Primera y Reserva pueden asistir hasta 280 personas, descontados los protagonistas y cuerpos técnicos son unos 200 espectadores aproximadamente en principio.

“A cualquier partido comercial va gente a lo pavote, que además no se cuida nada. No usan barbijo, comen, chupan y hacen lo que se le da la gana. Y resulta que nosotros, que estamos federados, tenemos que cumplir a rajatabla las pautas que nos bajan. Eso no significa que nos quedemos quietos”, sentenció.

El presidente de la Liga dijo que “otro año sin actividad oficial no podíamos estar. Los clubes de Suárez se van a tener que sumar. Apuesto a que todo el mundo entienda que va a tener que hacer un esfuerzo más grande. Van a tener que juntar plata para pagar los árbitros y la policía, como se hace en inferiores, donde nunca hubo recaudación en esta Liga. Juegan, pagan los árbitros y los traslados”.

Si bien se estipuló el comienzo para los primeros días de abril, el titular liguista señaló que “todo depende cómo venga la pandemia. Porque si esto recrudece, sonamos. No somos tontos. No vamos a jugar por jugar. Aunque soy optimista”, concluyó.

