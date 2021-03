Parte de la Junta Electoral no reconoce el escrutinio provisorio

(La Tecla) Pasan las horas y la interna radical suma nuevas polémicas. A pesar de que el diputado Maximiliano Abad ya se proclamó ganador, su oponente Gustavo Posse se niega a aceptar la derrota y espera el recuento de cada uno de los votos.

Mismas posturas se trasladaron a la Junta Electoral del partido bonaerense, cuya mayoría emitió un comunicado para confirmar el triunfo del oficialismo.

En un comunicado emitido hace apenas unos minutos, aseguraron que de acuerdo a los resultados provisionales, con el 100% de las mesas procesadas, la lista 23 Adelante Buenos Aires obtuvo 60.185 votos, que representan el 52% de los sufragios, mientras la lista 14 Protagonismo Radical obtuvo 55.573 votos, equivalente al 48% de las preferencias de los afiliados radicales.

El comunicado oficial lleva la firma de los integrantes de la Junta Electoral Federico Carozzi, José Fernández y Lucía Gómez. Por eso, quienes pegaron el grito en el cielo fueron los otros dos miembros del organismo, Alexia Carusso y Alejandro Magnetti, quienes dicen desconocer el mencionado escrutinio.

“Deviene impropio y arbitrario el Comunicado que emitió la mayoría de esta Junta Electoral, que solo busca confundir al afiliado radical. El mismo es improcedente, dado que se ha emitido cuando aún no se encuentran vencidos los plazos para el escrutinio provisional, cuando ningún miembro de esta minoría ha visto una sola acta de escrutinio, no nos han sido exhibidas, ni hemos sido convocados para realizar y presenciar ese falaz escrutinio provisorio que publican, resaltando que no se encuentran vencido los plazos”, señalaron.

En este contexto, destacan que no se ha realizado reunión alguna de la Junta Electoral, por lo que no participaron ni fueron convocados para realizar escrutinio provisorio alguno, “motivo por el cual resulta avasallador, arbitrario e inexacto emitir tal comunicado arrogándose la facultad de comunicar un resultado en nombre de la Junta Electoral Provincial, dando ganadora a una de las listas participantes, mostrando su parcialidad y falta absoluta de transparencia”.

La denuncia de una parte de la Junta Electoral va en consonancia con la postura del postulante a presidir el Comité bonaerense por la oposición, Gustavo Posse (Protagonismo Radical), quien sostiene que es tan ínfima la diferencia con la otra lista (se trata del 0.5% de los votos), lo que impide que “cualquiera dé cifras serias por el momento”.

El intendente de San Isidro llamó a “esperar los resultados y trabajar para contar los votos uno a uno hasta el final”, rechazando que ya deba considerarse el legislador marplatense como nuevo titular del máximo órgano de conducción provincial.

“Seguimos cuidando los votos para cuidar la voluntad de los de votantes. Logramos una enorme cantidad de voluntades, más de 105 mil radicales en la Provincia de Buenos Aires”, aseguró Posse en un comunicado.

Además, remarcó: “Hicimos una elección fabulosa, libramos una pelea que comenzó siendo muy desigual y terminó consolidándonos y cambiando el radicalismo en la Provincia de Buenos Aires. Y también cambiando la coalición opositora”.

De acuerdo con los últimos cómputos, Abad se impuso en el interior bonaerense y en la capital (Octava Sección), obteniendo una ventaja de casi 16.000 votos, mientras que Posse ratificó su poderío en las secciones Primera y Tercera.