Agradecimiento de la Familia Baier

A Autoridades del Ente de Salud del Municipio de Puan; Comisión Directiva del Hospital Gobernador Ugarte de Puan y al Personal de Salud de dicho establecimiento de salud

En representación de Emilio Baier, los familiares, esposa, hijos, nietos y familia directa, queremos hacer llegar por medio de esta carta después de un año de su fallecimiento nuestro reconocimiento y gratitud recibida.

Debido a procesos personales propios al duelo y circunstancias particulares, no hemos podido expresar y agradecer formalmente la atención SOSTENIDA durante el transcurso de su enfermedad y varias internaciones sucedidas a lo largo de tres años de diagnosticada esta.

Antes que nada, para quienes así puedan y deseen leer estas líneas, queremos aclarar que este escrito, nada tiene que ver con visualizar un dejo político adherente ninguno … es sí, una carta que para quienes convivieron o conviven, seguramente con procesos oncológicos como pacientes y familiares que acompañan y transitan, una referencia personal que será tal vez, comprendida y empatizada por padecientes de esta enfermedad y allegados en las diferentes etapas en las que se transita, (como se puede este proceso de dolor aceptación y de crecimiento a la vez).

Agradecer así a su querido Cirujano Dr. Claudio López junto a los Médicos del Hospital, Anestesistas, Especialistas, Auxiliares de Cirugía, Enfermeros que siempre sostuvieron a nuestro papá, como así también a quienes según el día y nuestro estado anímico, planteábamos con dudas o reclamábamos por diferentes soluciones posibles, (que por pronóstico, al final de su enfermedad sabíamos la respuesta).

No podemos dejar de mencionar en este agradecer a todas las Enfermeras/os, que día a día con afecto y profesionalismo dejaban un dejo de Alegría en su habitación, aunque los controles no dieran bien…Qué grandes Personas….GRACIAS!!!!!!

Gracias a l@s chic@s de Cocina, Lavadero, Ordenanza, Limpieza, Camilleros, Administración y toda aquella persona que paseo, por “su lugar” como así el se referenciaba a su pieza y pasillos.., generando charla y contención…Cuanta vocación de Servicio y Amor hay en nuestro querido Hospital!!.

En épocas en dónde todo es cuestionado, en los que muchas veces se miran sólo las falencias que toda Institución puede contar… Nosotros como Familia, sólo tenemos palabras de gratitud y admiración por la Calidad humana recibida!!!.

Papá podía haberse atendido en otra ciudad …. u otro hospital, pero él siempre decía, que su lugar estaba ahí y fue respetado hasta último momento, incluso cuando los mismos médicos cuestionaron o sugirieron realizar consultas a otros nosocomios y otros profesionales.

Quiénes trabajan en Salud u otras Disciplinas integradas ,saben que respetar la postura del paciente forma parte de la integridad y escucha Sentida en cada Acto médico legal y moral que hacen a la praxis profesional dada hacia el paciente y su familia.

Creemos que este valor de “poder escuchar y respetar la decisión de quien padecen una enfermedad “, es digno de ser reconocido en nuestra localidad y poder enorgullecernos como ciudadanos de la comunidad del Hospital con el cual contamos.

Conocemos otros hospitales y clínicas en diferentes ciudades del país y podemos apreciar gracias a esta experiencia, las posibilidades institucionales que este Hospital cuenta y referenciar que es un gran orgullo ser parte”.

Así se hace y se genera el Bien Común, aprendiendo y construyendo miradas de una comunidad amable ante el dolor, contando también las buenas cosas, los buenos gestos, las miradas de confianza ante noticias que no eran esperadas como familia.

…Uno siempre sostiene esperanzas hasta último momento…

“En Manos de Dios dijimos” y seguimos sosteniendo sus internaciones con las manos que fueron tocadas para él, por cada persona que intervino, contuvo, escuchó, rió y lloró empatizándose con cada instancia Vivida.

Papá falleció al inicio de la cuarentena, por lo tanto la despedida, fue según lo pautado y lo protocolarmente establecido, pero no por eso, cada familiar que no pudo venir o llegar a verlo, no supo de cada acto recibido hasta su partida, ya que como familia, pudimos ser cálidamente contenidos y entendidos, para así transmitir a nuestros afectos está pérdida.

Simplemente y no por eso menos importante esta carta familiar es un sólo buen gesto, que nuestro papá nos transmitió y hubiese querido reconocer y “dar a conocer…” lo hacemos según nuestro Proceso de Sanación, que aún nos atraviesa y transita en cada uno de diferentes formas. ..

GRACIAS QUERIDO HOSPITAL PUAN….GRATITUD Y AFECTO DE TODOS SUS FAMILIARES ANTES MENDIONADOS A USTEDES…!

Esposa e Hijos de Emilio A. Baier

Puan, Pcia. Buenos Aires