Concejal Stadler: “El que ejerce el control sobre la empresa es el Municipio”

El concejal del Frente de Todos dialogó con Todas las Voces y expresó su malestar por la manera en que el Ejecutivo implementa la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, de Salud, Servicios Públicos y Social, a más de un año de su declaración. Y lamentó que en su mensaje, el Intendente no se haya referido al tema.

Además observó falta de control del municipio en la obra de cloacas, lo que derivó en los problemas observados durante las últimas lluvias.

– Stadler… ¿qué opina del discurso que brindó el intendente en la apertura de sesiones?

-Mencionó las dificultades que atravesó el distrito por la pandemia dentro del contexto local, nacional e internacional. Habló también de las obras proyectadas para el distrito que financian la Provincia y la Nación.

Pero se olvidó de uno de los hechos más importantes del 2020, la Emergencia Municipal. Es muy irresponsable haber declarado una emergencia en el 2020, y que sea el tema menos abordado en la apertura de sesiones del 2021. A los vecinos y al concejo se nos oculta lo ocurrido el año pasado y cuáles fueron los resultados hoy evidenciados. Cómo afectó la actividad normal del municipio, por ejemplo.

-Sobre el conflicto del Hospital Darregueira, ¿Hubo alguna novedad?

Sigue preocupando porque aún no está resuelto. Se logró entablar un diálogo, algo de lo más básico en estos casos. Resolver el problema era muy sencillo y sin embargo se insistió obstinadamente en no pagar la deuda. Trataron en ganar la discusión y todavía continúan en esa postura. Más allá de las denuncias cruzadas, la solución estaba claramente en manos del Intendente y la cúpula de su gobierno.

-¿Los vecinos les acercaron las inquietudes sobre este tema?

Sí, nos manifestaron su preocupación y consultaron para que, de alguna forma, seamos el enlace con la Provincia. Desde un comienzo, nosotros tratamos de llevar asesoramiento o que la Provincia y la Nación estén al tanto de la situación. Aunque no se puede intervenir porque es un tema entre el Ente de Salud – Municipio y una Sociedad de Beneficencia. Llegado al caso, nosotros acercaremos nuestras herramientas para facilitar la solución del conflicto.

-Actualmente, tampoco estaría atravesando por una buena situación el hospital de Villa Iris, una de las causas es la renuncia de su Director y la necesidad de volver a cubrir ese cargo.

A nivel municipal se dio la renuncia de varios funcionarios, con motivo de la Emergencia Económica, un factor condicionante al momento de brindar cualquier servicio. Cuando este estado de excepción se declaró, el municipio cerraba con 167 millones de déficit y eso no se recupera de un día para el otro. La emergencia va a durar varios años y afecta la cobertura de las necesidades de los vecinos.

Así, se provoca el desfinanciamiento de Turismo, Cultura o Medioambiente, para llegar con recursos a otras áreas. Esto ocurre en una emergencia.

¿Cómo puede funcionar un área sin presupuesto? Cuando un funcionario necesita recursos y la respuesta siempre es no, supongo que lo obliga a preguntarse para qué voy a seguir en este cargo.

-¿La Emergencia volvió a renovarse? ¿Esa decisión pasa por el HCD o se maneja por decreto?

-El año pasado pasó por el Concejo Deliberante y nuestro bloque pidió que la ordenanza sea revisada y modificada. También pedimos crear una Comisión de Emergencia, es lo que debe hacerse en estos casos. El Bloque de Juntos por el Cambio aprobó la ordenanza tal cual estaba y dentro de su articulado se establecía la facultad para que el Ejecutivo pueda renovarla a su criterio.

A los 180 días fue renovada por otro periodo igual, así hasta llegar a fin de año. Estamos en marzo del 2021, y la Emergencia también se va a extender durante todo este año. Sin embargo, no lo anunciaron en ningún lado.

El intendente nunca dijo que ahora estaríamos en Emergencia. Nunca anticipó la restricción de servicios, por ejemplo la de quirófanos.

La devaluación y la inflación son un condicionante, pero no la causa de esta Emergencia, porque si así fuese los 135 municipios estarían en nuestra misma situación. Teniendo en cuenta la situación económica durante el Gobierno de Macri, deberían haberlo previsto.

-¿De qué sirve declarar la Emergencia en Salud?

Les da el argumento para no pagarle a un proveedor.

-En el discurso se dieron números sobre operaciones y atención de partos en Darregueira…

Emergencias y partos se atendieron, porque de otra manera sería abandono de persona. En cuanto a las intervenciones programadas, a octubre del 2020, según mis registros, 47 personas que esperaban operarse tuvieron que irse a otro distrito.

-Entonces, solamente el sistema funcionaba en casos muy urgentes

-Sí, pero si una operación se continúa posponiendo, el cuadro clínico del paciente puede complicarse.

-¿Qué pasó con la obra de cloacas en el Centro de Puan? ¿Hubo fallas técnicas?

-Por las inquietudes que me acercaron los vecinos y lo que he visto, el proceso en el cual se tapó la cañería no se hizo de manera correcta, cubriéndola con arena, a manera de amortiguación, utilizando las herramientas del caso. Con la lluvia se lavó el material y la cobertura de tierra cedió. Si hubo una falla al momento del tapado de caños, le corresponde al Ejecutivo controlarlo.

El ENHOSA financia y aprueba el proyecto, pero el ente ejecutor de la obra, quien ejerce el control sobre la empresa es el municipio de Puan. Si eso no ocurrió, los funcionarios fallaron.

-¿Cómo trabajan desde el Frente de Todos para las elecciones legislativas de este año?

Dialogando, buscando llegar a una vinculación fuerte entre los distintos espacios del peronismo. Esperemos se llegue a buen puerto y podamos alcanzar una lista de unidad. Hoy puedo decir que hay un buen panorama para lograrlo.