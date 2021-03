Facundo Castelli: “Es una gran oportunidad y no hay que dejarla pasar”

Con la mirada puesta en las elecciones internas de la Unión Cívica Radical, previstas para el próximo domingo 21 de marzo, el intendente y el presidente del HCD, Lisandro Koller brindaron ayer una entrevista a este diario digital.

El actual intendente y candidato a vocal titular en tercer lugar por la lista 14 de Evolución Radical, señaló que el año pasado fue convocado por esta línea del radicalismo. Es que la agrupación que impulsa la candidatura del intendente de San Isidro Gustavo Posse a presidente de la UCR bonaerense y tiene entre sus principales referentes a Martín Lousteau, necesitaba referentes en el interior profundo de la Provincia. Por eso, Castelli fue uno de los nombres elegidos..

“Me pareció interesante la propuesta. El mensaje de su referente máximo Martín Lousteau nos entusiasma por su apertura buen diálogo. Acordamos ir a internas con una lista encabezada por Posse, un hombre fuerte del radicalismo en el Conurbano que aporta proyección y presencia”, indicó el jefe comunal puanense.

Y se mostró confiado en la capacidad de su lista para aportarle a la UCR un protagonismo importante dentro de Juntos por el Cambio. Consciente de la necesidad del radicalismo de permanecer en esa coalición, reconoció que es “la única forma de ganar las legislativas de este año y de poder llegar a ser gobierno en el 2023, ya sea a nivel provincial como nacional”. Al tiempo que completó “estamos esperanzados de lograr en el Conurbano y en la Sexta Sección una buena diferencia para acceder a la presidencia del Comité Provincial”.

Koller se postula a la presidencia del Comité Distrito (Lista de unidad)

-Castelli… ¿Qué lugar ocupa usted en la lista?

Me ofrecieron ir como vocal titular en tercer lugar. De esta manera, desde la Sexta Sección y desde el Comité del Distrito de Puan, tendremos la posibilidad, después de muchos años, de participar en el Comité Provincia.

-La otra lista que participa en las internas ha sumado apoyos de correligionarios suyos, tanto del distrito como de nuestra región. ¿Cómo está la relación con ellos a pesar de acompañar listas diferentes?

En el Distrito acordamos una lista única, el candidato a presidente del Comité será Lisandro Koller y Silvina Iglesias la vicepresidenta. Está sobre entendido que la disputa es a nivel provincial y finalizará el 21 de marzo. Nosotros apostamos a Gustavo Posse pero después del 22, vamos a trabajar juntos para seguir siendo protagonistas en la Provincia.

La lista 14 a nivel provincial.

La nómina local de unidad lleva el número 118 (Clik sobre la imagen para ampliar)

-¿Entonces su candidatura no tuvo objeciones de parte de algunos radicales del Distrito?

En su momento se lo comuniqué a Horacio López y obviamente lo entendió. Después, conté mi decisión al Grupo Cochicó, al que decidí dejar de pertenecer. Paseé a integrar otra línea del radicalismo. También, en una reunión distrital expuse mi postura, porque estoy convencido de cuál debe ser el camino a transitar por la UCR.

-¿Cuántos afiliados tiene la UCR en el partido de Puan?

–Koller: Son unos 1200 de acuerdo a los últimos padrones. Tenemos afiliados en las ocho localidades. Ayer (por el miércoles 10 de marzo) finalizamos la recorrida por los Subcomités junto a Facundo, ratificando nuestra lista de unidad en el distrito.

En el partido de Puan, aparecerán las nóminas de Gustavo Posse y Maximiliano Abad. La contienda electoral solo será a nivel provincial.

-¿Qué inquietudes manifiestan los afiliados?

-Koller: Fue gratificante la motivación generada por esta elección que movilizó al radicalismo. Nuestro partido es históricamente afín a dirimir sus cuestiones internas de manera democrática, eligiendo a sus autoridades mediante el voto.

Hay un radicalismo fuerte, con ganas de protagonizar la escena política. La idea es fortalecerlo a nivel local, fomentando a la par el crecimiento del Frente Vecinal, desde dónde venimos trabajando desde el 2003 con tan buenos resultados electorales.

– Castelli, su segunda gestión como intendente fue bajo el gobierno nacional y provincial de Juntos por el Cambio. En ese periodo, notó que el radicalismo no tuvo el protagonismo que se esperaba?

Sí, lo sufrimos durante cuatro años. No tuvimos ni voz ni voto en esa alianza de gobierno, y más allá que pedíamos presencia, no lo lográbamos. Este es uno de los temas que ha animado a Gustavo Posse a encarar este desafío.

El trabajo de Daniel Salvador como vicegobernador no tuvo la presencia necesaria para lograr el protagonismo que los radicales queríamos.

En una reunión en Darregueira, recordábamos a Horacio López cuando quiso hacer un interbloque del radicalismo en el Senado Bonaerense, y la verdad no tuvo el acompañamiento necesario. Cuando finalizó su mandato, reconocieron que hubiera sido importante lograrlo para pelear de manera distinta.

Las figuras que encabezan la lista de candidatos están reconocidas a nivel provincial y nos darán el protagonismo que necesitamos en Juntos por el Cambio y la fórmula que nos posibilitará ganar en el 2021 y en el 2023.

-La disputa de la interna estará en el ámbito provincial, pero no temen que deje heridos, como se dice comúnmente.

–Castelli: No, porque toda declaración que veas, ninguna discute a Martín Lousteau. Si somos inteligentes y pensamos en el radicalismo, debemos trabajar juntos a partir del 22 de marzo. En muchos distritos hay listas de unidad y eso va a ayudar. Hay dirigentes históricos acompañándonos como Federico Storani y Juan Manuel Casella, compartiendo nuestra misma mirada.

-Observando las declaraciones de ambas listas, vemos que se parecen en los objetivos. Para el radical que leerá esta nota,… ¿Qué podría decirle? ¿En qué se diferencian con Abad? ¿Por qué deberían votarlos?

-Por los nombres que la encabezan.

Maximiliano Abad es diputado provincial y presidente del bloque de Diputados de JxC, está desde hace ya hace bastante tiempo. Y los resultados están a la vista porque no tuvimos el protagonismo que merecíamos. Viene de la mano de Daniel Salvador, quien como vicegobernador siempre estuvo atendiendo el teléfono pero no logró la presencia que esperábamos. El logo de la lista de ellos dice “adelantes radicales” pero quieren tener protagonismo.

Las dos diferencias importantísimas en nuestras listas son los nombres, porque Martín Lousteau sólo está acompañándonos. Ellos lo tienen a Gastón Manes, pero no es Facundo Manes. Y por otro lado, la presencia de nuestra lista a nivel universitario y de juventud. Eso nos dará protagonismo para formar la juventud radical provincial y nacional.

-Un triunfo de Posse en la interna… ¿Puede ser una puerta que se abre a una futura candidatura suya a legislador?

-Castelli: Siempre lo digo. No quiero ser hipócrita en esto. Cuando a uno le gusta la política, aspira a algo mejor y distinto a lo que viene trabajando. Estoy en mi tercer mandato como intendente y obviamente no me disgustaría tener una posibilidad a nivel legislativo. Soy el único intendente de la Sexta que acompaña esta propuesta desde el primer momento.

Si se abre la posibilidad, la analizaré y charlaré con mi equipo de trabajo. Uno no puede hacer futurología porque en este país no se sabe lo que pasara mañana. El año pasado estábamos pensando en algo y en 20 días nos vimos encerrados por la pandemia. Ojalá no suceda nada más, pero es muy incierto el futuro en Argentina.

Vamos a seguir trabajando, sea cual sea el resultado, soy optimista y sé que vamos a ganar. Dentro de Evolución radical voy a seguir trabajando en la provincia porque el proyecto desembarcó para hacerse grande.

-¿Cuál es el objetivo a mediano plazo después de las elecciones?

-Desde lo político, en mi lugar como intendente y dentro del Frente Vecinal para el Crecimiento, es trabajar en las candidaturas. A nivel provincial, acompañar a Gustavo Posse en el Comité y hacernos fuertes en las negociaciones por las candidaturas provinciales y nacionales. Obviamente, sin descuidar la gestión de intendente, siguiendo este camino de la pandemia, más allá de la existencia de más o menos casos. Y si las vacunas siguen dando resultados, esperamos tener un año dentro de todo normal, para trabajar en la gestión.

-¿Desean dejar un mensaje a los afiliados?

–Koller: Las diferencias de estas listas son los hechos. El oficialismo actual de la UCR ha demostrado su capacidad de gestión y hacia dónde llegó. Nuestra lista viene a marcar un nuevo hito en el radicalismo provincial, yendo a una apertura hacia la Nación. Este fin de semana habrá internas en Córdoba y se está trabajando fuerte en Santa Fe desde el espacio Evolución con Martín Lousteau a la cabeza.

Evolución Radical demuestra poder de gestión, queremos ser los líderes de Juntos por el Cambio, sin un sentido de sumisión, por decirlo de alguna manera. Vamos por los espacios perdidos socialmente dentro de las universidades a través de los jóvenes que apuestan a un radicalismo protagonista. Necesitamos que el 21 los radicales se tomen un tiempo para ir a votar.

Facundo es el referente de la sexta sección, ganando un lugar relevante en el comité provincia y en la toma decisiones. Deseamos que sea una excelente elección y una fiesta democrática para los radicales.

-Castelli: Que todos los afiliados del Distrito vayan a votar, garantizándoles todas las medidas y protocolos de prevención por la pandemia.

Para quienes deseamos un radicalismo protagonista, esta es la opción. La lista opositora ya tuvo su tiempo de gestión, es gente que viene ejerciendo cargos fundamentales en el comité provincia. Queremos algo distinto, ganar presencia y cuando no haya acuerdo, todo se dirima en internas, y no mediante la decisión de alguien con un cargo importante en la provincia.

Martin Lousteau y Gustavo Posse afirmaron que se respetará mucho al interior y se les abrirá la puerta a todos de manera democrática. Es una gran oportunidad y no hay que dejarla pasar.

-Koller: Próximamente, se publicarán los lugares de votación y en cada subcomité se expondrá el padrón de afiliados.