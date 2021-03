Fútbol: Ya están los fixtures de Primera e Inferiores

Se dio a conocer este lunes, en la habitual reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol que preside Ernesto Manuel Palenzona, el programa de partidos del torneo Apertura de Primera división y Reserva cuyo comienzo está pautado para el domingo 18 de abril.

En la zona “A” el clásico de Coronel Suárez se jugará en la cuarta fecha (en la primera rueda será local Deportivo Sarmiento), mientras que el de los pueblos alemanes se disputará en la quinta jornada (en la ronda inicial se jugará en Pueblo San José).

En la zona “B”, en tanto, el tradicional enfrentamiento de Tornquist se desarrollará en el tercer capítulo (primero será local Automoto) y el de Puan en la cuarta programación (el tártaro jugará en casa en la ronda inicial).

Por último, en la zona “C” el clásico de Carhué se jugará en la cuarta fecha (Racing será local en la primera rueda) y el de Pigüé en la quinta jornada (Club Sarmiento oficiará de local en primera instancia).

Cabe señalar que en Primera división clasificarán para los cruces de cuartos de final el primero y el segundo de cada zona y los dos mejores terceros, en cambio en Reserva sacarán el pasaje a semifinales los ganadores de cada grupo y el mejor segundo de los tres.

El programa completo de partidos es el siguiente:

Zona “A”

Primera fecha: Independiente vs. Blanco y Negro, San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors y Deportivo Sarmiento vs. El Progreso.

Segunda fecha: Deportivo Sarmiento vs. Independiente, El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad y Boca Juniors vs. Blanco y Negro.

Tercera fecha: Independiente vs. Boca Juniors, Blanco y Negro vs. El Progreso y San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento.

Cuarta fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente, Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro y El Progreso vs. Boca Juniors.

Quinta fecha: Independiente vs. El Progreso, Boca Juniors vs. Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro vs. San Martín de Santa Trinidad.

Zona “B”

Primera fecha: Automoto vs. Deportivo Argentino, Unión Pigüé vs. Puan F. Club y Tiro Federal de Puan vs. Unión de Tornquist.

Segunda fecha: Unión de Tornquist vs. Unión Pigüé, Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan y Puan F. Club vs. Automoto.

Tercera fecha: Automoto vs. Unión de Tornquist, Deportivo Argentino vs. Puan F. Club y Tiro Federal de Puan vs. Unión Pigüé.

Cuarta fecha: Unión de Tornquist vs. Deportivo Argentino, Unión Pigüé vs. Automoto y Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club.

Quinta fecha: Automoto vs. Tiro Federal de Puan, Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé y Puan F. Club vs. Unión de Tornquist.

Zona “C”

Primera fecha: Atlético Huanguelén vs. Club Sarmiento, Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Carhué y Racing Club vs. Empleados de Comercio.

Segunda fecha: Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé, Club Sarmiento vs. Racing Club y San Martín de Carhué vs. Atlético Huanguelén.

Tercera fecha: Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio, Club Sarmiento vs. San Martín de Carhué y Racing Club vs. Peñarol de Pigüé.

Cuarta fecha: Empleados de Comercio vs. Club Sarmiento, Peñarol de Pigüé vs. Atlético Huanguelén y Racing Club vs. San Martín de Carhué.

Quinta fecha: Atlético Huanguelén vs. Racing Club, Club Sarmiento vs. Peñarol de Pigüé y San Martín de Carhué vs. Empleados de Comercio.

Nota: en la segunda rueda se invierte la condición de local.

DIVISIONES INFERIORES

En la reunión que el consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez llevó a cabo este lunes, también se oficializó el programa de partidos del torneo Apertura de divisiones inferiores que comenzará el sábado 10 de abril.

El fixture es el siguiente:

Zona “A”

Primera fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente, El Progreso vs. Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento vs. Boca Juniors.

Segunda fecha: Boca Juniors vs. El Progreso, Independiente vs. Deportivo Sarmiento y Blanco y Negro vs. San Martín de Santa Trinidad.

Tercera fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Boca Juniors, Independiente vs. Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento vs. El Progreso.

Cuarta fecha: Boca Juniors vs. Independiente, El Progreso vs. San Martín de Santa Trinidad y Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro.

Quinta fecha: San Martín de Santa Trinidad vs. Deportivo Sarmiento, Independiente vs. El Progreso y Blanco y Negro vs. Boca Juniors.

Zona “B”

Primera fecha: Unión Pigüé vs. Tiro Federal de Puan, Puan F. Club vs. Deportivo Argentino y Automoto vs. San Martín de Saavedra. Libre: Unión de Tornquist.

Segunda fecha: San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club, Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé y Tiro Federal de Puan vs. Unión de Tornquist. Libre: Automoto.

Tercera fecha: Unión de Tornquist vs. Deportivo Argentino, Unión Pigüé vs. San Martín de Saavedra y Puan F. Club vs. Automoto. Libre: Tiro Federla de Puan.

Cuarta fecha: Automoto vs. Unión Pigüé, San Martín de Saavedra vs. Unión de Tornquist y Deportivo Argentino vs. Tiro Federal de Puan. Libre: Puan F. Club.

Quinta fecha: Tiro Federal de Puan vs. San Martín de Saavedra, Unión de Tornquist vs. Automoto y Unión Pigüé vs. Puan F. Club. Libre: Deportivo Argentino.

Sexta fecha: Puan F. Club vs. Unión de Tornquist, Automoto vs. Tiro Federal de Puan y San Martín de Saavedra vs. Deportivo Argentino. Libre: Unión Pigüé.

Séptima fecha: Deportivo Argentino vs. Automoto, Tiro Federal de Puan vs. Puan F. Club y Unión de Tornquist vs. Unión Pigüé. Libre: San Martín de Saavedra.

Zona “C”

Primera fecha: San Martín de Carhué vs. Club Sarmiento, Atlético Huanguelén vs. Empleados de Comercio y Peñarol de Pigüé vs. Racing Club.

Segunda fecha: Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Carhué, Racing Club vs. Atlético Huanguelén y Empleados de Comercio vs. Club Sarmiento.

Tercera fecha: San Martín de Carhué vs. Empleados de Comercio, Club Sarmiento vs. Racing Club y Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Pigüé.

Cuarta fecha: Atlético Huanguelén vs. San Martín de Carhué, Peñarol de Pigüé vs. Club Sarmiento y Racing Club vs. Empleados de Comercio.

Quinta fecha: San Martín de Carhué vs. Racing Club, Empleados de Comercio vs. Peñarol de Pigüé y Club Sarmiento vs. Atlético Huanguelén.

Nota: en la segunda ronda se invierte la condición de local.

Fuente: Diario Nuevo Día