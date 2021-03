“La vacuna contra el coronavirus no reemplaza a la antigripal”

Así lo expresó la Dra. Lucrecia Baglioni, tras ser consultada sobre cómo transcurre la campaña de vacunación contra el Covid 19. La Directora de Salud municipal se mostró conforme con la evolución de las estadísticas en el distrito y dio detalles acerca de cómo se desarrolla el operativo en los hogares de ancianos.

Acerca de la modalidad que tiene el proceso de inoculación, la funcionaria despejó algunas dudas.

“La primera y la segunda dosis deben estar producidas por el mismo laboratorio. Si una persona se vacuna con la Sputnik V, la segunda dosis debe ser de la misma procedencia. En el caso de esta vacuna rusa, las segundas dosis no tienen las mismas características que las primeras”, expresó, al tiempo que aclaró: “la de Oxford no varía así se trate de la inoculación inicial o la complementaria”.

-Doctora… ¿Se produjeron reacciones secundarias entre los vacunados?

Fueron leves. Cuadros similares a una gripe, alguna diarrea, cefalea, dolor corporal, pero nada grave. Tuvimos el caso de una trabajadora de la salud que estuvo internada, pero el motivo real de su situación fue por un cuadro infeccioso debajo de la piel. Una patología de base. El problema no surgió por haberse vacunado, sino por su patología de base.

-¿Qué recomendaciones le da a la gente de la tercera edad interesada en vacunarse?

Principalmente, tener en cuenta la existencia de factores de riesgo o alguna patología de base, para cerciorarse si pueden o no vacunarse. Las contraindicaciones de la vacuna son pocas, puede provoca alergias conocidas debido a algún componente de la vacuna, o en el caso de personas con patologías oncológicas o inmunodeprimidos.

¿Qué periodo de inmunidad otorga la vacuna?

-Todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que si te colocás la vacuna rusa, a los 21 días tenés que colocarte la segunda dosis. En cambio, si te das la de Oxford, la segunda dosis es a los 28 días.

Una vez que te pusiste la segunda dosis, supuestamente tenés una inmunidad alta, tanto celular como de anticuerpos. Mucha gente se hace el dosaje para saberlo, pero no es necesario realizarlo. No se sabe cuánto dura la inmunidad, pero se presume que la vacunación será anual, como la de la gripe. Aun no hay demasiadas precisiones al respecto.

-En estos días se registraron 18 casos activos, usted ve una tendencia a la baja o puede ocurrir lo contrario.

-La vacunación llevará varios meses, pero la situación dependerá del nivel de adherencia de la gente. Dependemos del inicio de actividades, de la vuelta a la normalidad con el comienzo de las clases y otras actividades.

Con una buena tasa de vacunación a los grupos de personas necesitadas de inmunidad, vamos a estar bien, pero necesitamos tiempo. Lo digo porque esta campaña se nos va a interponer con la antigripal y por ahí nos podemos atrasar.

-Para aclarar dudas de la gente, ¿la vacuna contra el coronavirus da inmunidad para la gripe común?

-No. La vacuna contra el coronavirus no reemplaza a la antigripal.

La campaña antigripal se fue corriendo, antes era en julio o a principios y agosto.

Asumimos que este año podría ser en abril y mayo, vamos a coordinar las fechas. Primero se terminará con las dos dosis de la vacuna de coronavirus, luego es preciso esperar entre 20 y 30 días para darse la antigripal.

-¿Cómo está transcurriendo la vacunación en Hogares de Ancianos?

Continuamos con el protocolo estricto del año pasado y habilitamos las visitas fuera del Hogar, con distanciamiento y medidas de prevención. PAMI está encargado de la vacunación y arrancó en algunos hogares como el de Darregueira, Puan y Bordenave, porque son las tres residencias con convenio de camas de PAMI. Para el resto, se calcula que PAMI estará llegando dentro de un mes.

El personal de salud de los geriátricos se vacunó con la campaña nuestra, no esperamos la vacunación de PAMI.

Igualmente, la operatoria en los geriátricos no depende de nosotros, por eso estamos a la expectativa. Por las características de la vacuna y al ser la primera vez, todo está centralizado en Provincia. Desde allí nos llega mucha información, está todo muy bien coordinado y desde un principio nos dijeron que la responsabilidad de vacunar en todos los hogares recaía en PAMI.