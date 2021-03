Ya está funcionando el área municipal de Políticas de Género

Tiene sede en Darregueira. Fue creada por ordenanza en mayo del 2020 y depende de la cartera de Promoción Social a cargo de Noelia Carcedo.

En febrero inició formalmente sus actividades. La coordinadora es la abogada María Sol Kihn. El objetivo es asesorar y contener a las mujeres que sufren violencia y trabajar en favor de los derechos vinculados a la diversidad sexual.

Noelia Carcedo es la actual Directora de Promoción Social desde enero de este año, en reemplazo de Liliana León, quien está al frente de la Jefatura de Planeamiento y Gestión de la Promoción Social.

El área de Políticas de Género comenzó a funcionar oficialmente el 1 de febrero, con la coordinación de la abogada María Sol Kihn, quien está acompañada por una psicóloga y una administrativa. La oficina funciona en el CIC de Darregueira. En Puan, hay una persona que colabora.

“Agradezco al intendente por el compromiso que asumió al abordar esta temática. Fue una decisión política muy importante. A lo largo del año, se desarrollarán programas y se dispondrán referentes en cada localidad. Esto se irá realizando de manera progresiva, pero por el momento son cuatro personas que ahora trabajan en el área”, indicó Carcedo.

-¿Cuáles serán las actividades a desarrollar?

-Kihn: Partimos de dos ejes, uno donde abordamos la prevención y promoción de derechos, y otro en el que brindamos capacitaciones en el marco de la Ley Micaela a funcionarios y empleados municipales. Trabajamos de manera articulada con Salud y Deportes. Durante este año, estaremos organizando charlas para los clubes del Distrito.

Por otro lado, se trabajará en cuanto a intervenciones con la víctima. Cuando una persona realiza una denuncia o cuando tomamos conocimiento del caso, el equipo técnico realiza el acompañamiento, contención y asesoramiento. Acompañamos a la víctima a realizar la denuncia, después nos comunicamos para saber cómo continúa su situación.

Es importante saber que está disponible la línea 144, las 24 horas, los 365 días del año. Ante una emergencia, pueden llamar al 911.

-Liliana… anteriormente, desde el área de Promoción Social, ¿qué acciones venían desarrollando en relación a estas problemáticas?

-León: Venimos con una historicidad de trabajo que, de alguna manera, fue marcando nuestra identidad en las intervenciones relacionadas a violencia de género. Cuando hacés prevención, trabajás sobre una población visibilizada y puede estar impactada por hechos de violencia. Cuando la asistimos es porque ya está instalada la problemática.

Esta tarea tomó forma dentro de la Mesa Intersectorial de Violencia de Género y fue modificándose a medida que cambiaron las maneras de intervenir, porque al ser una problemática social, es activa, dinámica y cambia. Entonces, uno se aggiorna con nuevos programas y maneras de intervenir. Se necesita una formación muy sólida, por eso se implementó un equipo técnico específicamente para esto.

Es una problemática que trasciende todas las esferas pensadas y que a pesar de todos los esfuerzos a nivel mundial, nacional, provincial y municipal sigue siendo un hecho contundente y preocupante.

Las funcionarias durante su visita a Puan

-Melina… ¿cuál es tu experiencia en el área?

-Atler:Es importante el trabajo y la especificidad, porque es una problemática que viene desde hace mucho tiempo. Trabajo en la municipalidad desde hace años y estas temáticas eran abordadas desde Promoción Social. Siempre se acompañó a la víctima en lo que se pudo, ayudándola, orientándola y brindándole todo tipo de acompañamiento.

Es vital el tema de la especificidad, con profesionales que realizan un trabajo interdisciplinario. Desde el 2016, está conformada la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género. Funciona dentro de un sistema provincial que tiene como fin generar ejes de intervención entre referentes de la comunidad.

Es muy importante el trabajo de la mesa local porque está formada por las diferentes áreas municipales y el Concejo Deliberante, participan referentes de Provincia, del Juzgado de Paz, de la Ayudantía Fiscal, del Centro de Prevención de Adicciones, del ámbito educativo.

El objetivo es generar protocolos de prevención, para saber cómo intervenir.

-¿Evalúan la posibilidad de crear en el distrito una estadística de casos de violencia de género?

-Atler: Sí. Fue una decisión de Ministerio de Mujeres Nacional y Provincial para crear el registro único de casos. Estará conformado por los datos emanados del municipio y los aportados por los integrantes la Mesa, quienes tendrán la obligación, cada dos meses, de trasladarnos la información referida a denuncias o consultas. Así se podrá realizar un seguimiento de esas mujeres, saber si salen del distrito, para favorecer el seguimiento a nivel nacional de estas estadísticas.

-Kihn:Ante cada intervención, vamos registrando los datos para luego armar la estadística.

– La cuarentena derivada de la pandemia que vivimos, ¿agravó el número de casos de violencia o se mantuvieron estables?

-Atler: Tuvimos una reunión por este tema y desde la Comisaría de la Mujer nos contaron que las denuncias y consultas habían bajado muchísimo, comparativamente con el año anterior. Nos llamó la atención porque ese dato no significa que los episodios de violencia habían disminuido. Al contrario, lo que se veía era una realidad que impedía a la víctima acercarse a la comisaría, o a algún otro lugar en busca de ayuda

Las autoridades educativas locales nos plantearon que estaban muy cerca de cada alumno, de cada familia, entonces, tratamos que las trabajadoras sociales estén más presentes en los lugares donde pudieran presentarse situaciones de vulnerabilidad.

-Antes existían casos pero no se conocían porque no se denunciaban

Liliana León: La mujer y las personas trans, cuando hablamos de diversidad sexual, no denunciaban porque no tenían el acompañamientosocial, porqueal generar áreas el Estado dedicadas a la problemática, también da visibilidad a las personas cuyos derechos son vulnerados. Además, fomenta actitudes de corresponsabilidad social. Es decir, las áreas y los equipos técnicos nacionales, provinciales y municipales no trabajamos en soledad, toda la sociedad debe asumir el compromiso ante estas cuestiones, cada ciudadano puede ser veedor, acompañar y denunciar estas situaciones.

Hubo un cambio cultural y generacional en el manera de mirar la violencia de género. La violencia es una parte de la situación de género, pero después hay otras problemáticas, como la falta de oportunidades, las cuestiones de salud, de justicia y de educación. Es decir, aquello relacionado con la oportunidad y la igualdad de género que moviliza a las personas. Es una lucha integral.

Obviamente, la violencia desata esta cuestión de la asistencia urgente porque, además, ha cobrado muchas vidas. Hay muchas cuestiones emocionales que instala la violencia y que repercuten sobre la estructura familiar.

Observamos que hay una imagen mediática en todo esto. Por ejemplo, en las publicidades, se ve cómo va evolucionado. Ahora, por ejemplo, se ven imágenes de la tarea doméstica compartida entre el hombre y la mujer.

Para el 8 de Marzo, veía imágenes de mujeres que trabajaban en los pozos petroleros o de albañiles. No debemos seguir con el prejuicio del sexo débil y que no pueden realizar tareas que ejerce el hombre. La lucha debe ser más integral y a eso también se aboca el área cuando fijamos metas y planificamos.

No tenemos la facultad de Policía y de Justicia, tenemos funciones de promoción, asistencia y de trabajar en conjunto con Seguridad, Justicia, Salud y otros organismos.

-Pensando en la formación de las nuevas generaciones, ¿tienen planificado incursionar en las escuelas con estas temáticas?

-En el Distrito contamos con el programa Cuidarte y veníamos trabajando este eje temático. También están la ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas.

En una reunión regional que mantuvimos días pasados, ex alumnos de nivel secundario pidieron una intervención más transversal respecto a la temática de género en las escuelas.

Actividades por el Día de la Mujer en Darregueira

junto a Punto Digital y Centro de Artesanos

– ¿Qué programas integran el Área de Género?

-Carcedo: Contamos con varios programas:

Fondo de Emergencia para Situaciones de Violencia de Género, es una tarjeta para que las personas puedan cubrir gastos traslados, algún alquiler, fotocopias de documentación, arreglos en la casa, para que el agresor no viole la medida de restricción y para alimentos, entre otras urgencias.

Comunidades sin violencia. Está destinado a la creación de una casa de contención para mujeres y personas trans víctimas de violencia. Esto lo empezaríamos a trabajar a partir de este mes o el próximo, porque al ser fondos provenientes de Nación y Provincia, se distribuyen a los municipios por etapas.

Otros programas son: Fortalecimiento de Equipos Técnicos, Acceso al Trabajo y otro para promover la salida laboral de víctimas de violencia.

También hay programas para trabajar con varones en la parte comunicativa. Otro plan es “Potenciar trabajo”, para víctimas de violencia, se otorga la mitad de un salario mínimo vital y móvil para apoyarlas laboralmente y educativamente.

Programa Acompañar. Está destinado a aquellas mujeres víctimas de violencia o trans que sean de alto o altísimo riesgo. Nosotros elevamos formularios con toda la información y Nación evalúa cuales son los destinatarios que están en esa situación. Prevé el aporte de un salario mínimo vital y móvil por seis meses.

-En Europa se plantea la reinserción de hombres violentos, buscando que puedan ser tratados psicológicamente y en grupos de autoayuda para sacarlos de esa situación.

-Kihn: Sí, en el año planificamos implementar talleres de masculinidad. En la jornada regional, participé en uno de esos talleres, y pensamos incluir también a mujeres, para tratar esto de las responsabilidades compartidas y los estereotipos.

Ahora para sacar la licencia de conducir, tendrán que estar capacitados en perspectiva de género. Hay que romper estereotipos, y cuando una persona es grande, es difícil.

-En cuanto a la implementación del Aborto Legal, ¿El área tiene injerencia?

-Kihn: Al ser una Ley Nacional, aprobada por el Congreso, a los Municipios les queda adherirse a los protocolos sin tomar postura alguna.

-León: Hay una línea de Región Sanitaria que garantiza un equipo técnico de asistencia para tomar decisiones con plena conciencia. Son decisiones muy personales, en esta cuestión uno representa a personas, no a un concepto. Las decisiones se abordan en un sentido legal y ese es el compromiso asumido por el área respecto a este tema. Recibimos todas las concepciones, porque somos diversos en pensamiento y debe primar el respeto.

La ley del aborto abrió grietas…

-León: Sí. Por eso el área está para acompañar los pensamientos diversos y así es nuestro concepto de promoción, sin excluir a nadie.

-¿Cómo articulan con otros organismos a nivel regional?

-León: Integramos el Consejo Municipal de la Región Sexta donde debatimos estos temas, es un recurso en situaciones muy críticas, y ahí contamos con el acompañamiento de la coordinadora regional, quien nos contacta con el Ministerio de la Mujer. Y allí se nos brinda acompañamiento.

-Kihn: A nivel local, trabajamos articuladamente con la Comisaria de la Mujer y el Juzgado de Paz, para planificar y ejecutar políticas públicas para quienes sufren violencia de género, facilitando la prevención, con el fin de tener una sociedad más justa, pero para ello también necesitamos de la justicia social.

Plan “Piba”

Por último, la titular del área de Género, contó que en la web del Ministerio de la Mujer hay un programa que se llama Plan Piba (Plan de Igualdad bonaerense para la Educación y la Justicia). Allí se puede completar un cuestionario, con el fin de detectar cuáles son las necesidades, y en base a los resultados, brindar talleres y capacitaciones. De esta manera, también se podrá tener un diagnostico del nuestro distrito.

Mural en Rivadavia y 12 de Octubre (Darregueira) con la colaboración de Pablo y Adrián, dos jóvenes de Bordenave que se sumaron a la iniciativa

Día de la Mujer

Kihn destacó que en los últimos días, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se realizó un mural en Darregueira. La misma propuesta se desarrollará y en todas las localidades del distrito.

Además, invitaron a la comunidad de Puan, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a la exposición de Artesanas y Emprendedoras que tendrá lugar en la Plaza Adolfo Alsina a partir de las 17:30 hs.

La jornada es organizada por las áreas de Género, Cultura y Deportes.

Cómo contactarse

De 7 a 14 en el Centro Integrador Comunitario (CIC)Tel. 2923- 487115 E-mail: areadegeneropuan@hotmail.com

Instagram: @politicasdegeneropuan