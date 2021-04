Empleados de Salud reclamaron frente a la Municipalidad

En las puertas de la Semana Santa, empleados de Salud, llevaron su reclamo al intendente Facundo Castelli y al Director del Ente Descentralizado de Salud, Cristian Haag.

La movilización se realizó el último miércoles frente al Palacio Municipal ante la presencia de medios de comunicación locales.

Durante el diálogo mantenido ente los manifestantes y las autoridades municipales, Haag explicó que deben cerrar el acuerdo de paritarias general con los gremios municipales para establecer mejoras en los salarios.

“A partir de ahí, deberemos analizar la modificación de las tablas en los niveles más bajos del escalafón,” dijo el funcionario de Salud.

“A las 11.30 horas nos reuniremos en Bordenave con los sindicatos”, agregó.

Castelli y Haag

Una de las manifestantes recordó que venían solicitando un 30 por ciento de aumento.

En tanto, Castelli explicó: “Ese es el análisis que debemos hacer con la tabla. Las categorías, cuando pasan de la 10 a la 9, se produce un salto importante porque hay una diferencia equivalente al 30 por ciento en el básico. La propuesta es repartir ese 30 por ciento entre las categorías más bajas.

En su momento, hicimos una simulación de esa modificación en la Administración Central y aplicarlo, nos daba 3 millones de pesos, y ese monto no lo podíamos pagar por eso el año pasado ni se habló de eso. Ahora empezamos a reprogramar, pero necesitamos tener las paritarias cerradas con los sindicatos porque cambian los valores de los básicos. No es lo mismo el básico que tienen ustedes en el recibo de sueldo de marzo que aquel que tendrán de abril porque cerraremos un porcentaje (de aumento) con el sindicato del 5, 10 o 15, no sé cual será porque estamos en plena negociación.

Por ejemplo, si se incrementan en un 10 por ciento los básicos, a partir de ese aumento, hacemos la simulación y vemos de ese 30 por ciento de aumento (general), cuánto le podremos dar a las categorías más bajas. Tengan en cuenta que es una modificación de las tablas para todos los empleados municipales tanto de Salud como de la Administración Central,” explicó Castelli.

Los manifestantes visiblemente molestos por la demora en las respuestas, insistieron en que las autoridades resuelvan rápidamente el aumento una vez cerradas las paritarias con los gremios.

“Los aumentos serán para todo el personal del Ente de Salud y Municipal. Una vez que se cierren las paritarias, cuando hagamos la simulación de la tabla, si nos da 4 millones, eso no lo vamos a poder pagar, ahora si nos da 1 millón o 500 mil pesos la analizaremos,” ejemplificó Castelli.

“A partir de ahí evaluaremos si estamos en condiciones de modificar esa tabla un 10, 15 u 8 por ciento.

Todo dependerá de las negociaciones que llevaremos adelante con el sindicato y a partir de ahí estará la nueva tabla donde se harán los ajustes correspondientes,” continuó aclarando.







Verónica Domenech, ayudante de Enfermería del Hogar Melvin Jones,

en diálogo con autoridades municipales

Más inquietudes

Otras de las inquietudes manifestadas a las autoridades fueron los valores de los alquileres en relación a los salarios.

“No puede ser que un ingresante gane alrededor de 25.000 pesos cuando un alquiler está en 15.000. Así no se puede llegar a fin de mes,” señalaron.

También cuestionaron que un aumento del 5 por ciento en el básico no refleja mejoras importantes teniendo en cuenta la inflación actual. “Es 1,5 kilos de pan,” acotó una de las empleadas.

En respuesta a este último planteo, Castelli, aseveró: “Obviamente que nos gustaría dar el 100 por ciento de aumento pero nosotros no podemos ofrecer lo que no podemos cumplir.”

“Somos un Municipio en el que sus ingresos dependen, en un 70 u 80 por ciento, de la coparticipación. Si la Provincia la aumenta, nosotros podemos dar aumentos. Y el 30 por ciento restante ingresa de la recaudación de tasas municipales y se destina a sueldos y mantenimiento del sistema municipal y de salud,” indicó.

Ante los datos aportados por el intendente, empleados del área de Salud acotaron que “el dinero está mal repartido” porque Puan es uno de los distritos “con sueldos más bajos”.

“No podemos permitir que el incremento sea menos del 30 por ciento,” insistieron.

El intendente volvió a decirles: “Yo quiero ser sincero, no me puedo comprometer en algo que después no pueda pagar”.

Por otra parte, Haag recordó las gestiones que efectuaron para mejorar los salarios municipales, los escalafones y el pase de empleados a planta permanente. “Todos los aumentos salariales del 2019 fueron del 50% y los del 2020 del 40%,” agregó.

“No son aumentos de salarios, son para tapar la inflación,” refutó un manifestante.

Y Haag aclaró: “Siempre estamos 1 o 2 puntos arriba de la inflación, y además, los que recién arrancan a trabajar que tienen un año y seis meses, por ahí no lo ven, pero los que llevan 15 o 20 años saben que en estos últimos 4 o 5 años se blanquearon todos los recibidos de sueldos de Salud y todos tienen aportes. Como dijo el intendente hoy en la reunión, hace 10 años el 60 o 70 por ciento de los conceptos de los recibos de sueldos eran no remunerativos y hoy el 95 por ciento lo son. Hubo mejoras en los aguinaldos y vacaciones”.

Finalmente, las partes concluyeron en continuar dialogando con los gremios municipales, para darle un marco legal al reclamo.

La oferta del Municipio en la reunión de Bordenave

De la reunión mantenida con los gremios, el miércoles 31 de marzo, se supo que el Municipio propuso los siguientes puntos:

Abril

-Mantener los $2000 como suma no remunerativa (6.4 % promedio)

-Aumento del 10 % al básico

-Categorizaciones

-Inicio de pases a Planta Permanente según el programa cronograma otorgado por el EDS para turnos de EP

Mayo

-Aumento del 5 % al básico

-Entrega de ropería a personal del Corralón, Viales, de Servicio, y Tránsito de AC. Fecha apertura de licitación 9/4. Fecha entrega de proveedor hasta el 15/5

-Ropería de Ente de Salud

Junio

Aumento del 5 % al básico

Ropería Ente de Salud y Administración Central

Julio

EDS y AC de ropería

Agosto

Aumento del 5 % al básico

Ropería EDS y AC

Octubre

Aumento del 5 % al básico

Ropería EDS y AC

Antigüedad 3%

