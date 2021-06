Castelli: “Reconocer un alquiler es un gesto para que siga funcionado el geriátrico”

El intendente junto al asesor legal municipal, Francisco Favrat y el Director del EDS, Cristian Haag, el miércoles, en conferencia de prensa por zoom, aclararon su posición ante versiones de un posible cierre del Hogar Geriátrico de la Sociedad Beneficencia del Hospital Darregueira.

Las declaraciones del Intendente Castelli

-“Le llevamos tranquilidad a los empleados del Hogar geriátrico, a los abuelos y familiares. Lamentablemente, esta carta que hizo circular la comisión, asustó e intentó responsabilizarnos de una situación, donde la única responsable es la comisión”.

-“Escuché la conferencia de la Comisión y desmiento a Lucas Waimann cuando dijo que “de palabra”, el intendente se había comprometido a pagar los sueldos a empleados que no hubiesen renunciado a la comisión y que seguían trabajando en el geriátrico. Jamás me comprometí en eso, el señor Menéndez estuvo en todas las reuniones y sabe que no dije eso. Lo voy a demostrar con pruebas”.

Reuniones

– En febrero, el Director del Geriátrico, Juan Manuel Berné, me comentó que el presidente de la comisión se quería reunir conmigo. Yo no tenía ningún problema mientras se cumplan ciertas condiciones: no salirnos de la situación original; que los empleados pasen a depender del Ente; que la deuda reclamada era una decisión judicial; dejar clara nuestra voluntad de abonar un alquiler por el uso de las instalaciones del hospital y encargarnos de los casos excepcionales mediante subsidios”.

-“Esa excepcionalidad es para los empleados prontos a retirarse, porque quienes están en esas condiciones y renuncian a la comisión para pasar al sistema público, no podrán jubilarse en las mismas condiciones. Se los aclaré verbalmente al señor Menéndez. Pero como viene sucediendo en todas las reuniones, se van con una postura y vuelven con otra”.

-“La comisión nos puso diez cláusulas condicionantes para seguir la negociación. Dos de ellas eran irrisorias, una pedía que despidamos a Claudio Waimann. La otra medida era que debíamos asegurarles el normal funcionamiento del geriátrico, por eso, en una nota les respondimos que era algo improcedente”.

– “En cuanto la deuda, íbamos a realizar una conciliación, pero finalmente acordamos que continúe su curso judicial”.

-“Comenzamos a tratar el alquiler del nosocomio, pero jamás dijimos que nos haríamos cargo de los empleados que no pasaran al Ente de Salud y mucho menos del déficit del Hogar Geriátrico”.

-“En cuanto al alquiler de las instalaciones del hospital, la comisión nos pide 9 millones de pesos mensuales. Un monto impagable”.

-“En 2017 a la comisión se le hacía imposible sostener el hospital. La comisión vino a vernos porque si no tenía que cerrar”.

– “Si no incorporábamos camas a la coparticipación y trabajábamos bajo este sistema, el hospital hoy estaría cerrado. Hoy funciona a pleno, los empleados cobran en tiempo y forma. Empezamos a hablar de un alquiler para ayudar al geriátrico privado, aunque eso nunca haya estado dentro del comodato ni en la negociación”.

Déficit del Geriátrico

-“Dijeron que el déficit era de 5,5 millones de pesos. A nosotros no nos cerraba. Pero, resulta que a los 4 o 5 días, ese déficit pasó a 3,4 millones. Son muy poco serios los números”.

-“En la última reunión que mantuvimos, dijimos que ese monto tampoco podíamos pagar y ahí fue donde nos dijeron que ellos tenían 52 empleados. Y de esa cantidad 27 eran del Geriátrico y que se habían tenido que sumar 25 que no pasaron al Ente de Salud”.

-“De esos 25 empleados dependientes de la Comisión, nos hicimos cargo de 6 que se pasaron al Hospital. Les propusimos aportar 1. 275.000 pesos, que es el costo de esos 19 empleados restantes y lo rechazaron”.

Lunes 7 de junio

-“Me comunicaron que iban a cerrar el geriátrico y me entregan la nota que hicieron circular por todos los medios y enviaron a organismos públicos de la Provincia”.

-“El viernes ofrecimos transferirle 1.275.000 pesos por mes mediante subsidios, como ellos mismos nos pidieron, para evita cargas tributarias. Así, de acá a fin de año. Nosotros podíamos abonar tres meses para que la comisión abone sueldos. Me dijeron que estaría muy bien”.

-“Entre las opciones propuse hacernos cargo de la cocina, ver si esos empleados querían pasar al Ente. Así, serían cuatro empleados menos para la Sociedad de Beneficencia. Nosotros compraríamos los insumos, como un modo de buscar alternativas. Y así no cerrar el geriátrico, pero están en esta postura de “me das lo que quiero o cierro”. A nada de lo que nosotros planteábamos accedieron. Acá hay una gran contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Hace un año ahorraban plata y hoy la pierden”.

Números

– “En estas condiciones, hoy podemos garantizarles los sueldos de mayo con los 2.400.000 pesos que aporta la comisión. Si nosotros aportamos $ 1.275.000, son $ 3.700.000 pesos.

-“Hay mucho por hacer, sentarse con proveedores, hablar con familiares de los abuelos para ver si pueden abonar algún peso más”.

-“Tienen 10 abuelos para ingresar al geriátrico, pero no lo hacen porque está caída la habilitación y no reciben los REPRO I y REPRO II (Programa de Recuperación Productiva), porque deben balances”.

-“Queremos que los empleados conserven su fuente de trabajo y los abuelos sigan en el Hogar porque es una cuestión social. Pero el realidad el geriátrico es privado”.

– “Anteriormente, aportábamos 4,3 millones de pesos para sueldos, hoy le estamos ofreciendo 1,3 millones más los sueldos de los que nos hacemos cargo, y no les cierran los números”.

-En relación al traspaso de personal al Ente, Castelli recordó: “Fuimos al Ministerio de Trabajo y la Comisión desistió de esta instancia”.

-Con respecto al Hospital, el intendente dijo: “Tenemos un comodato gratuito firmado hasta 2027. Nos hacíamos cargo de un sistema de salud que daba pérdidas y hoy sigue dándolas. Entonces, hoy reconocer el pago de un alquiler es un gesto para que siga funcionado el geriátrico”.

-“Dicen que no invertimos un peso en salud para Darregueira ¿Y la sala de oncología? ¿Y las ambulancias? El año y medio que no entró dinero de coparticipación por las camas, significaron 80 millones de pesos… ¿De dónde salió ese dinero? Salió del sistema de sa0lud”.

Referentes políticos y reunión con instituciones

Con el delegado, concejales y referentes políticos de Darregueira –explicó– tomamos la decisión de reunirnos con la comisión el jueves 10 de junio, invitando a dos o tres entidades para que luego retransmitan lo acordado.

Geriátrico privado

El Asesor legal municipal recordó que en 2017, la propia Comisión del Hospital pidió asistencia. “Hoy está ocurriendo con el geriátrico, pero las circunstancias son distintas”, sostuvo, refiriéndose al carácter privado del Hogar.

Comodato vigente y contrato de alquiler

El Director General del Ente de Salud, Cristian Haag, expresó la voluntad de discutir un contrato para el alquiler de las instalaciones del hospital. Y aclaró: la situación del Hogar es otra cosa.

Desalojo

Sobre la posibilidad, de no mediar un acuerdo, de un futuro desalojo, “Pueden realizar lo que quieran. El comodato prevé una cláusula de recisión por causas graves. Consideramos que el sistema de salud está garantizado. No cometimos ninguna falta grave. No creo que haya un motivo para avanzar en un desalojo pero pueden pedirlo”.

Deudas

Castelli respondió a las consultas de la prensa:

“Abonamos la deuda con el Hospital hasta octubre del año pasado, cuando hicimos la denuncia (penal). Y no estamos autorizados por el Tribunal de Cuentas a pagar una deuda a alguien con el cual mantenemos un reclamo de deuda. Estamos convencidos que nos facturaron empleados, la Comisión nos debe a nosotros. También reconocemos que le debemos a ellos. Pero quieren dejar correr la justicia. Cuando la Justicia diga que el Municipio debe 10 millones y la Comisión le debe al municipio 10 millones, estaremos a cero. Y si no es así y la Justicia dice que nosotros no teníamos razón, pagaremos”.

“Se probó que había gente trabajando en el geriátrico y la ponían en la nomina del personal del Hospital que pagaba el Ente”, relató Castelli.

Carta dirigida al Jefe Comunal

La carta de la Sociedad de Beneficencia

Darregueira, 7 de junio de 2021

Sr Intendente del Distrito de Puan Cr Facundo Castelli

De nuestra mayor consideración:

Nos ponemos en contacto a través de la presente en respuesta a la nota recibida el viernes 4 de junio próximo pasado en la que informa que solo se hará cargo del alquiler del inmueble por un importe equivalente a la suma de $1.275.000 (pesos un millón doscientos setenta y cinco mil).

Dado que esta institución tiene aumentados los costos de mantenimiento del Hogar de Ancianos en un importe en extremo inmanejables para la cantidad total de camas de la institución, máxime considerando que el PAMI no abona los costos normales de acuerdo a las exigencias que plantea. Agregando además que Ud. aparenta en sus escritos desconocer la cantidad total de empleados que no renunciaron y que en la actualidad se agregaron a la lista de empleados por los que la institución debe velar para obtener los recursos.

De acuerdo a lo expresado y no viendo ningún tipo de arreglo económico que pueda compensar los costos de la institución, estamos ante la necesidad de cerrar el Hogar de Ancianos e informar al personal, al PAMI, a los familiares, a la comunidad de Darregueira, a los Organismos Provinciales como Gobernador de la Provincia, Ministro de Salud, Ministro de Justicia, Región Sanitaria I, etc el triste e incomprendido intento por zanjar las diferencias. Son 52 empleados en total, 52 familias por las que la institución deberá responder ante el Ministerio de Trabajo y primeramente ante nuestra conciencia, que solo encontrará PAZ ante el esfuerzo realizado.

Cabe expresar el detalle que todo el personal trabaja en el área de la salud, que al día de hoy merece un apoyo especial por todo lo que han sufrido desde principios del año 2020. Esto implica que tampoco es válido el comentario recibido de un funcionario que expresaba que reduzcamos la carga de empleados en las personas que trabajaban del lado del Hospital, sabrá esta persona la cantidad que hay con carpeta médica por problemas psiquiátricos por todas las presiones recibidas, con problemas oncológicos, etc., hay gente que debería tener un poco de vergüenza. Para su conocimiento todos formamos parte de una familia, y es inaceptable que se le amputen algunos miembros.

Solicitamos a su vez desalojen las instalaciones de nuestro Hospital dado que en estas condiciones NO SE ALQUILA bajo ningún punto de vista, por tal motivo saben perfectamente que están en carácter de usurpadores y se iniciarán las acciones legales pertinentes como lo han solicitado en reiteradas oportunidades. Como usurpadores deberán saber que el precio lo pone el propietario no el mero y simple OCUPA, solo tiene que ser un precio razonable.

De la misma forma se iniciarán acciones legales contra al Ministerio de Salud debido a que desde el año 2008 hasta abril del 2017 no se recibió el ALQUILER comprometido bajo resolución 5011 del año 1999, refrendada por el Ministro de Salud Dr Juan José Mussi, pero tal situación seguramente escapa a su conocimiento. Es extraño porque desde el año 1999 hasta el año 2007 los importes del ALQUILER se recibían a través de una extensión de camas del Hospital Gobernador Ugarte de Puan, seguramente se dejaron de recibir a partir del año 2008, de no ser así desde aquella época el Municipio habría estado utilizando fondos que no eran de su propiedad ya que el Ministerio de Salud los giraba en concepto de ALQUILER para ser entregados a la institución Hospital Darregueira Sociedad de Beneficencia.

Sin otro particular los saludamos desde el profundo pesar que nos provoca tener que tomar la decisión de cerrar el Hogar de Ancianos”.

