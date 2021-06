Desde Villa Iris: “Lili” le pone ritmo y alegría al aire de toda la región

Liliana Ferreira protagoniza un éxito radial que trasciende las fronteras de su pueblo. En “A todo ritmo”, tres veces a la semana, especialmente los domingos, reúne a la familia de una amplia región. El programa que pronto llegará a Coronel Suárez, es retransmitido por varias emisoras, algunas de la Provincia de La Pampa.

De estilo humilde, franco, sencillo y directo, Lili se convierte en cómplice de sus oyentes, regalando anécdotas, ocurrencias y buena onda. Todo eso acompañado por clásicos de la música popular de varios géneros, siendo la cumbia o el folclore de colectividades como la alemana, los temas más pedidos.

-Liliana… ¿Cuándo comenzaste a hacer radio?

-Este año FM Signos cumplió 20 años y yo comencé a realizar mi programa un año después. Cuando nació mi hija me tomé unos días, pero estoy desde esa época, y los cargo a mis oyentes diciéndoles que me voy a jubilar en cualquier momento.

-Siempre te gustó hacer radio o surgió espontáneamente.

-Comencé en la radio con Carlos Succi, actual director de “Signos 107.1” , quien en ese entonces hacía un programa. Así me inicié, yendo los domingos para ayudarle a anotar los pedidos musicales de la gente.

-¿Cómo surgió la idea del programa?

-Fue ahí, cuando el director de la radio me dice: ¿No te animarías a hacer un programa? Y le respondí: ¡No! ¿Estás loco? Pero tanto me insistió que un día arranqué y de ese día no me olvido más.

-Debe haber sido un día inolvidable…

-¡Sí! Tenía muchos nervios y las manos heladas, pero bueno así comencé de a poco. Y desde ahí, gracias a Dios, estoy en la radio haciendo el programa.

-A qué lugares llega tu programa.

-El programa sale al aire los lunes y viernes, de 16 a 20 horas, y además puede seguirse por streaming. Gracias a la tecnología que tenemos hoy en día llego a lugares como Santiago del Estero y hasta New York. Cuando me contaron que me seguían desde esa provincia y del exterior pensé que era una cargada, pero era cierto. Se trataba de personas con familiares en Villa Iris. Después hubo radios que comenzaron a retransmitir mi programa y lo están haciendo desde hace por lo menos diez años. Me conecta FM Fantástica de Coronel Pringles, FM Paraíso Mix, FM Plaza de Stroeder, FM Caldén de Bernasconi, y una FM de General Acha. Ahora estamos por salir a través de una radio de Coronel Suárez.





Junto a niños del Jardín 903 durante una visita a la Radio

-O sea que contás con una audiencia muy grande…

-Por ahí me siento culpable de no poder cumplir con todos porque, hasta hace unos domingos atrás, mi programa comenzaba a las 8 y finalizaba a las 13 horas. Y ya antes de las 8 comenzaba a recibir mensajes.

-Son tiempos en donde la gente necesita distraerse ante tantas malas noticias. ¿Notás esa necesidad?

-Sí, ello me lo dicen y me hacen saber que es una compañía tremenda. Conmigo se ríen porque yo les digo que soy una paisana porque me crié en el campo y hoy en día, tener un programa con semejante cantidad de audiencia, ni yo me lo creo.

Ellos me dicen “vos demostrás la sencillez que tenés y si reís o te trabás nosotros nos reímos con vos”. Y es así, soy natural. La verdad que siempre me demuestran cariño y eso es una caricia para el alma.

-Estamos viviendo épocas complicadas e imaginamos que los domingos la gente busca escuchar tu programa mientras se reúne la familia.

-Antes cuando no había programación, hubo un momento que llegué a hacer el programa desde las 9 hasta las 17. No me canso y hago todo sola, tomo los pedidos y también estoy a cargo de la operación del programa.

No me puedo quejar porque, tanto la audiencia como los auspiciantes, siempre me acompañan.

-¿Tu familia que dice de tu actividad? ¿Te acompaña?

-Sí, siempre tuve el apoyo de ellos teniendo en cuenta que los domingos estoy haciendo el programa y termino a las 13. Ellos me esperan y cocinan. Ahora a mi hija se le ha dado por la cocina así que ayuda.

Mi marido es bombero, así que yo lo acompaño y él a mí. Así es el sostén de una familia, acompañarnos mutuamente.

-¿Cuáles son la canciones y los cantantes o grupos musicales más pedidos?

-El programa comenzó con toda la cumbia vieja como Sombras, Malacate. Yo la llamo la cumbia sana. En algunas oportunidades me piden temas que, por las letras, lamentablemente no puedo pasar y les explico que mi audiencia es gente grande. No puedo pasar esas letras que tienen palabrotas, y les pido que cambien el pedido.

-Si analizamos el fenómeno de tu programa vemos que viene a llenar un espacio vacío porque hay un sector de la población, sobre todo de personas mayores, que añoran las canciones de aquellos bailes de Villa Iris o de 17 de Agosto de hace muchos años.

– Sí, y me pasa que cuando me escucha la gente de Stroeder, donde reside el grupo Astral. A mí me gusta toda esa música (y bailar) y cuando la paso les encanta. Me escuchan también desde los Hogares de los Ancianos.

Lili junto a su hija y esposo

Siempre alegre y con buenas vibras

-¿Cómo hacés para mantener esa energía tan alta?

-Creo que de los 19 años que estoy, una vez sola no hice el programa porque me sentía triste. No podía ir a la radio porque le iba a transmitir mi estado anímico a los oyentes, cuando el objetivo es darles alegría.

La gente también me pregunta de dónde saco esa alegría. Creo que cuando uno hace las cosas con gusto, te sale así. Lo hago sin haber tenido estudios porque nunca pensé que iba a estar delante de un micrófono.

También me incentivan los oyentes y siempre digo que son mis cables a tierra.

-Muchas veces sucede que quien está del otro lado de la radio tiene alguna fantasía con el conductor/a y quieren conocerlo. Te ha sucedido alguna vez.

-Sí, y fui a Pringles donde me han conocido. Otros me conocieron a través de mi perfil de Facebook y me dicen “por lo menos así te conozco”. Y les digo… claro ustedes se imaginaban una mujer 90-60-90 pero no es así, y ahí se les viene el ropero abajo (cuenta entre risas).

Todos me conocen así como soy y no modulo. Algunos, cuando voy a un negocio, me identifican enseguida. Si es cierto que el micrófono te cambia mucho la voz y me dicen que me sale espectacular, pero yo no lo veo así.

-Tenés alguna otra ocupación?

-En algún momento hacía repostería durante los fines de semana porque me gusta mucho cocinar. También suelo hacer pan casero.

-¿Que significa Villa Iris para vos?

-Por ahí no tenés nada en un pueblito como Villa Iris pero yo no te lo cambio por nada. Por la tranquilidad y la gente… somos muy dados. Por ahí voy a la ciudad y saludo, pero ¿Quién te va a saludar si no te conocen?

-Tampoco se da eso en todos los pueblos.

-En Villa Iris somos una familia grande. Recuerdo que cuando colaboraba con el programa de TV de Miguel Amarante, solamente para anotar los pedidos porque no me gustan para nada las cámaras, salía en vivo y se vivían momentos muy lindos. Son experiencias que me pasaron sin pensarlo.

Ayer cuando publiqué que me iban a hacer una nota, la gente enseguida me dejaba saludos y felicitaciones. No lo podía creer.

-Se nota que la gente te quiere.

-Sí, también recuerdo que cuando comencé en la radio y salía con mi familia por el pueblo, la gente me saludaba y mi marido me decía: voy a empezar a hacer el programa yo también, así me dan un poquito de bolilla a mí. (dice entre risas)

-Es que sos famosa…

-Es que yo trato a todos por igual, tanto a grandes como a chicos.

-¡Capaz que algún político en algún momento te piden que seas concejal!

-¡No! Jajaja

-¿Querés dejar algún mensaje?

-Un agradecimiento enorme al director de la radio que me dio la posibilidad de hacer esto que tanto me gusta, a mis oyentes y a mis auspiciantes que aun a veces sin poder trabajar todo el mes por la pandemia, igual me acompañan.

Y a ustedes porque yo no podía creer que me podían llamar para hacer una nota porque uno lo hace de corazón. Pero me dijeron: en algún momento te iba a pasar porque hace casi 20 años que estás en la radio.