Dr. Givone: “Vivimos una situación desgastante”

Así lo precisó uno de los profesionales médicos del Hospital Gobernador Ugarte que a diario enfrenta el desafío de atender a los enfermos de Covid.

Todo el personal hospitalario debió redoblar sus esfuerzos para afrontar la segunda etapa de la pandemia.

La lucha contra un virus de características desconcertantes, con casos extremadamente graves que logran salir adelante y otros en apariencia más leves que han fallecido, fueron parte de la entrevista que Todas las Voces realizó con este profesional.

El Doctor Rodrigo Givone reconoce que el brote de Covid que, por estas horas, ha ingresado en una curva de descenso dentro del distrito, tuvo en estas últimas semanas momentos álgidos.

“Tuvimos bastante saturación de todo el recurso humano del Hospital, no solamente médico sino del personal de enfermería. Todos están pasando por momentos de estrés, incluso los administrativos. Sufrimos mucho desgaste debido al compromiso que tenemos con esta pandemia. El personal de lavandería redobló su esfuerzo, trabajando a diario. Con esta pre pandemia y ahora pos pandemia se les triplicó el trabajo. Igual pasa con el área de cocina, choferes de ambulancia y mucamas.

El hecho de tener que entrenar a toda la población hospitalaria para manejar esta situación es desgastante. Nos enfrentamos a una enfermedad que no conocemos. En cuanto a las evoluciones de los pacientes, hemos tenido casos extremadamente graves que salieron adelante y por el otro, casos que creíamos que saldrían adelante y han fallecido”, precisó el cardiólogo y terapista.

-Doctor… ¿Cuentan con toda la aparatología y personal necesarios?

En cuanto al recurso humano, estamos muy limitados. Cuando se nos baja algún soldado, los que quedamos en pie debemos doblegar esfuerzos y eso satura.

Contamos con mucha aparatología entre respiradores, monitores, bombas de infusión pero si no tenés el personal que lo maneje, la realidad es muy difícil.

El recurso humano acá es vital para manejar la pandemia. Esto es lo que tenemos, bastante limitado por ser un distrito chico dentro de la provincia de Buenos Aires y la realidad es que contamos con respiradores y todo lo demás, pero el recurso humano es fundamental.

En algún momento, se preguntaba por qué en Darregueira no había respiradores y es porque el personal idóneo para operarlos se encuentra en Puan.

-¿Cuáles son las edades más afectadas por el Covid 19?

Vemos una disminución en el rango etario. Tuvimos un paciente muy joven conectado a ventilador. Hoy el rango etario ronda entre los 40 y 60 años. Ya no se ve que la patología afecte a personas de edad avanzada que la pasan mal, también tenemos pacientes internados de más de 40 años de edad que cursan la enfermedad de forma moderada a grave.

-¿Qué medicamentos se utilizan para tratar la enfermedad durante la internación?

-Siempre la terapéutica es la misma, no solo acá en el distrito de Puan, nos basamos en las mismas guías: tratamiento antibiótico para la neumonía asociada al Covid que impacta predominantemente sobre los pulmones, y la administración de corticoides. En algunos pacientes utilizamos el ibuprofenato inhalatorio, que en algunos ha dado buen resultado. No siempre se sigue una misma regla, porque no todas las personas responden de la misma manera.

Esta enfermedad no sigue una línea donde se pueda establecer si al paciente le va a ir bien o mal, aunque con todos usamos la misma línea terapéutica.

-¿Se detectó algún caso de las cepas nuevas como la Manos o la Británica?

Acá no tenemos manera de determinarlo, lo mismo sucede en Bahía Blanca. En caso de querer saberlo, la muestra se envía al Malbrán para chequear si la cepa es la originaria o si se trata de alguna de las nuevas.

-¿Es cierto que el virus ahora es más contagioso?

No es cierto que el virus sea más contagioso. Respecto a la contagiosidad, creo que radica más por un agotamiento de parte de la población y eso hace que haya más infectados. Hoy las medidas son acatadas de una manera más débil por la gente, debido al agotamiento y a la necesidad económica. Entonces todo esto hace que la circulación sea más libre, y así hay más propensión al contagio.

-Ya pasó más de un año de inicio de la pandemia, ¿Qué secuelas han visto en los pacientes?

Hemos visto secuelas de todo tipo, principalmente en lo respiratorio. Posteriormente a 30 días de pasar a la enfermedad o un poco más, hay pacientes que siguen con disnea (falta de aire a mínimos esfuerzos) y tardan mucho en recuperarse. Después, la mayoría de los pacientes internados han concurrido con fallas en los riñones y eso se va recuperando con el tiempo. Aunque lo principal es la cuestión respiratoria que es bastante delicada y afecta muchísimo a los pacientes.

-¿Qué diferencia hay entre la neumonía que produce el Covid y las neumonías que se venían dando en años anteriores?

Creo que la diferencia está en la evolución de una neumonía. En prepandemia hemos visto que con la terapia antibiótica los pacientes salieron adelante y mejoraron la falta de aire y todo su organismo en general, donde la persona se va de alta con una capacidad funcional y una calidad de vida distinta a los Covid.

Es diferente a los casos de Covid ya que se van de alta pero deben seguir en sus casas haciendo reposo varios días más. Vemos que los deja muy marcados a nivel pulmonar.

-¿Cómo era la situación antes del 2020 en cuanto a las enfermedades respiratorias estacionales?

-Los datos hablan que las neumonías estacionales pre pandemia siempre fueron altas. En cuanto a los pacientes con neumonía y EPOC reagudizados, en épocas invernales siempre hubo casos que se trataron, algunos requirieron respiración mecánica. Hubo gran número de patologías respiratorias, no solo en adultos sino en pediátricos con casos de bronquiolítis.

Siempre hubo casos respiratorios, hoy lo predominante es la neumonía pro Covid y los números lo dicen. Los números no se dibujan y uno ve los casos día a día, las estadísticas lo están marcando.

-¿Debemos continuar cuidándonos aunque nos hayamos dado las dos dosis de la vacuna?

-Hasta no tener un número estadísticamente importante de población vacunada, creo que deberán seguir las medidas de prevención al menos este año. Creo que es importantísimo continuar con el uso de tapabocas, el distanciamiento social y ahora que hace frío, si hay una reunión social, vamos a estar en ambiente calefaccionados, distinto al verano que podemos juntarnos al aire libre.

Más allá que el ritmo de vacunación acá en el distrito está siendo importante, debemos seguir cuidándonos con las medidas que ya conocemos.

-Los profesionales de la salud y auxiliares, que día a día están trabajando en esta situación de pandemia, ¿reciben apoyo psicológico?

Contamos con el servicio de Salud Mental a cargo del Lic. Hernán Villarroel que siempre está a disposición para cualquier integrante del personal de salud que requiera su asistencia. Tenemos situaciones un tanto estresantes, con pacientes jóvenes que la han pasado mal, y en ese sentido siempre lo tenemos a mano como para poder hablar y descargar un poco toda esta situación que estamos viviendo.

– En varias oportunidades la gente nos ha preguntado, ¿A dónde van los deshechos hospitalarios de Covid?

-Tanto los deshechos de Covid y no Covid, son retirados por una empresa de residuos patológicos. Nosotros en el hospital cuando tenemos prendas que salen del área de aislamiento van a una bolsa particular que se cierra con precintos y no se vuelve a abrir.

Las jeringas, agujas y demás insumos van a descartadores especiales. En el hospital siempre tenemos separado el área Covid y no Covid.

-¿Qué mensaje le deja a la población?

-Que sigan cuidándose, sabemos del agotamiento, pero es muy importante el lavado de manos, el uso de alcohol. Si van a realizar compras, cuando salen del local, desinféctense las manos con alcohol en gel y usen correctamente el tapabocas porque vemos que hay gente que lo usa de tapa peras y no cubre su boca y nariz.

En cuanto a las reuniones sociales, sabemos lo complicado los que es poder ver a un ser querido, tratar de limitarlo al máximo posible. Una persona joven sea sintomática o asintomática puede contagiar a un ser querido mayor y generarle una internación prolongada, secuelas a nivel respiratorio e inclusive la muerte. Debemos pensar en eso, que por más que seas joven y sientas que no te pasará nada, lo vivas como una gripecita, podes transmitírselo a otra persona que puede llegar a pasarlo muy mal.