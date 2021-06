“El ejercicio 2020 es inaprobable”

Así lo consideró Emiliano Stadler, jefe de la bancada del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, tras realizar un balance de la última sesión celebrada el 15 de junio, cuando el oficialismo, haciendo uso de su mayoría parlamentaria aprobó la rendición de cuentas de la Administración Central y del Ente Descentralizado de Salud. Las críticas del edil incluyeron al manejo que el municipio hizo de los fondos destinados al mantenimiento de la red vial.

Concretamente, Stadler, consideró que la gestión del Intendente Castelli no gastó lo previsto en ciertas áreas y delegaciones municipales. Y se pregunta dónde fueron a parar esos fondos, siendo que además el Estado bonaerense asistió en su momento a la comuna puanense con una suma adicional cercana a los 100 millones de pesos.

Desde el oficialismo habían justificado la medida señalando que, al no poder desarrollarse las actividades de manera normal, por ser año de pandemia, se debió auxiliar financieramente al sistema de salud. A pesar de eso, el Ente finalizó el ejercicio económico con una importante deuda.

– Concejal… una de las observaciones que realizó desde su bloque fue la subejecución presupuestaria en la tasa de la Red Vial

Cuando analizamos la documentación del Departamento Ejecutivo, vimos que para 2020 presupuestaron algo más de 60 millones de pesos para el arreglo de caminos, pero solamente ejecutaron 30 millones. Se subejecutó sólo un 50%

Más allá de eso, los contribuyentes de la Tasa de Red Vial, el año pasado, aportaron a las arcas municipales por ese servicio 46 millones.

Si del total previsto, solamente usaron 30 millones, significa que 16 millones de pesos fueron para otra utilidad.

-Esta actividad de arreglo de caminos pudo realizarse a pesar de la pandemia, no tuvo impedimentos. ¿Es así?

Hubo un parate durante la cuarentena dura, al principio de la pandemia, hubo menos gasto y además se ahorró muchísimo en las horas extras de los empleados, que implican una parte importante de los salarios.

En septiembre pasado, la actividad fue casi normal. Con lo cual, se pudo seguir trabajando en el arreglo de caminos rurales, y en otras áreas.

Comprendemos las causas del ahorro dadas por la pandemia, pero la gran pregunta es qué ocurrió con el dinero ahorrado.

-¿Cómo fue la recaudación municipal durante el 2020?

Llegaron recursos por coparticipación y de Provincia ayuda para atender la problemática del Covid 19. Fueron unos 40 millones, más otro préstamo por 57 millones. En cuanto a los ingresos propios por pago de tasas municipales del 2020, el balance fue similar al de 2019. Es decir, la municipalidad recaudó igual, a pesar de la caída en las actividades y en la economía. Incluso, por Barrido y Limpieza, el índice de cobrabilidad aumentó un punto comprándolo con el de 2019.

Nunca estuvo (La municipalidad) escasa de recursos, siempre cobraron todo, la coparticipación fue muy alta, esto dicho por el propio Contador Fernando Merkel. Hubo menos gastos y por ende un superávit. ¿Por qué no se invirtió el dinero en otra cosa? Claramente, lo usaron para equilibrar el déficit monstruoso que habían creado y que desembocó en la declaración de la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, de Salud y de Servicios Públicos, a finales de Enero de 2020, poco más de un mes después, llegaría la pandemia.

-¿Aún así el Ente de Salud da déficit?

Solamente por funcionar, en 2020, registró 32 millones de déficit. Agregándole saldos de compromisos atrasados, la deuda alcanza los 113 millones.

Comprendemos que la salud pública es deficitaria y que el Director del Ente, Cristian Haag, intenta equilibrar las finanzas. Viene realizando ese trabajo desde la declaración de la Emergencia. Tratan de emendar lo que provocaron. Y dicho por ellos: “tardarán, si todo marcha bien, unos 4 años más para lograr la recuperación del Ente de Salud. ¿Esto significa que para recomponerse, el Municipio necesitaría cuatro pandemias más?

De todo este análisis, podemos decir que la recuperación del Municipio fue a causa de una pandemia, no fue una estrategia política, una planificación para salir de una crisis en la cual ellos mismos nos habían sumergido.

-¿Qué deuda tiene actualmente el Municipio?

Sumando al Ente de Salud, son 330 millones de pesos. De ese total, 170 millones corresponden al Ente y 160 millones a la Administración Central.

Nosotros insistimos: el Ejercicio 2020 es inaprobable.

No solo hicimos pública la rendición, también elaboramos un dictamen. Ahora, si la gente y el periodismo piden el dictamen del oficialismo, no verán ninguna descripción y aconsejan la aprobación de la rendición de cuentas tal como se presentó.

-Dada la situación de pandemia, áreas como Turismo, no han generado mayores gastos

Turismo, Juventud, Cultura y Medioambiente, mermaron muchísimo su actividad. El Programa Envión fue totalmente subejecutado y no fue necesario. La pandemia no justifica este ajuste. Tampoco se justifica hacerlo con el Hogar Convivencial y con Medio Ambiente, cuando hay muchas políticas por aplicar. Su propia funcionaria renuncia, y antes en una entrevista, dijo que no había presupuesto para armar puntos limpios.

-¿Cuál es el número de los montos subejecutados?

No tenemos el total, pero en todas las áreas y programas hubo subejecuciones. Solamente, hubo un conteo en las partes más sensibles. Nosotros dimos a conocer lo más relevante, lo evidente, cuando notamos que algo no estaba bien. Las Delegaciones subejecutaron tanto que ahorraron 180 millones y es realmente un número muy importante.

– Entonces, si el Municipio hubiera usado ese ahorro para sanear su déficit, ¿estaría realmente mejor?

Por supuesto. Entendemos que con ese superávit tranquilamente podría haber hecho una trasferencia al Ente para que tenga menos déficit. No entendemos… el municipio cerró el año con números positivos y el Ente de Salud finalizó con 113 millones de déficit. Ahí es cuando surgen todas las preguntas, y las respuestas hablan del rumbo político que quiere esta gestión.

-¿Cree que el Tribunal de Cuentas realice alguna objeción sobre la rendición de cuentas?

Esperamos que sea más contundente a la hora de fallar ante estas situaciones. Es una decisión de ese organismo, nosotros realizamos nuestro trabajo para controlar a la gestión municipal y representar a los vecinos dentro del Concejo Deliberante.

-En el Bloque del Frente de Todos tuvieron alguna respuesta del Tribunal de Cuentas en cuanto a la consulta sobre la ordenanza que autorizaba el pago de una deuda de 240.000 pesos de intereses a la Caja de Previsión y Seguro Médico.

No. Ellos recibieron todo pero aún no tuvimos una respuesta. Es probable que el pago de los intereses que denunciamos ya se haya realizado. Sus propios concejales aprobaron el pago de intereses resarcitorios con los fondos públicos.

Como ya pasó y se realizó el pago, el Tribunal de Cuentas va a revisarlo en la próxima rendición de cuentas. Es decir, el año que viene puede darse a conocer la sanción correspondiente.