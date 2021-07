Mabel tuvo su último día de trabajo

“Me jubilo y voy a empezar una nueva vida”.

Con esas palabras, la Delegada Mabel Martín se despedía en sus redes sociales en la mañana de hoy, tras 43 años de trabajo en la Municipalidad de Puan.

Siempre en la localidad de Azopardo, desarrolló sus actividades en el área administrativa para luego, en la gestión del ex intendente Horacio López, asumir su puesto al frente de la Delegación

Para la funcionaria, la llegada de la etapa de la jubilación es el comienzo de “un gran reto”, luego de tantos años –dijo—ordenando mi vida en torno al trabajo, sin pensar demasiado en que un día dejaría de hacerlo. Y ese día ha llegado.

“Mirando hacia atrás, me veo empezando a trabajar con 18 años, con mi cabeza llena de ilusión y ganas de aprender, esperando encontrar un ambiente de trabajo solidario, perteneciendo a un equipo unido y dentro de una gran familia como es la Municipal”, consideró.

Y expresó: “hoy estoy despidiéndome de ustedes, sabiendo que he conseguido mucho. Primero aprendí las habilidades necesarias para mi trabajo, gracias en gran medida a la ayuda y consejos de todos.

Aprendí también a trabajar en equipo y a respetar y aceptar otros puntos de vista.

En este momento, lo que más valoro, es el apoyo a mi crecimiento personal. Me enseñaron a superar las dificultades de los tiempos difíciles y a compartir las alegrías de los momentos felices. Hemos vivido tantas experiencias que me han hecho sentir parte de esta familia Municipal”.

Acerca del fin de su ciclo laboral, confesó que dedicará este nuevo tiempo a aquellas personas que, con paciencia y cariño, la ayudaron a seguir adelante.

“A mi familia y amigos, a quienes quiero compensar por estos años de escasa dedicación.

Reconozco que esta nueva etapa me produce una sensación de vértigo. La vida me regala tiempo libre, que hasta ahora no había tenido. Y hoy, como hace tantos años, tengo que volver a aprender”, admitió.

Y finalizó: “este tiempo es un regalo que debo gestionar bien para sacarle el máximo provecho posible y disfrutarlo como se merece”.

“Y esto se lo debo a la vida”.

“Gracias y un abrazo grande para todos”

Vale recordar que en diciembre pasado, Mabel, junto a otros agentes municipales, recibió un reconocimiento de la comuna por sus años de servicio.