Vuelta a clases presenciales: Castelli pidió a Kicillof que revea la situación del Distrito

Fue durante la reunión del Foro de Intendentes Radicales con el Gobernador bonaerense. Junto a otros mandatarios, el Intendente solicitó que la Provincia revea el sistema de Fases, teniendo en cuenta parámetros como el porcentaje de población vacunada y el número de testeos.

En este marco, pidió que se evalúe la posibilidad del regreso a las clases presenciales para todo el distrito de Puan.

-¿Qué requisitos debe cumplir el distrito para la vuelta a clases presenciales?

-Hay dos parámetros que se deben cumplir para que vuelvan las clases presenciales: no tener el 80 por ciento de las camas de terapia intensiva ocupadas y debe haber menos de 500 casos positivos cada 100.000 habitantes de acuerdo a la cantidad de población que tiene cada distrito, según el último censo oficial del 2010. Y ese es el parámetro por lo cual nosotros estamos excedidos de los 500 casos.

La Provincia va haciendo esa cuenta quincenalmente, cerrando la estadística los días sábados. No se toman los casos que se dan en el día a día, se hace un promedio que debe ser menor a 500 casos. Por ejemplo, cuando pasamos a la Fase 2, ese promedio daba más de 1000 casos. Según los cálculos que nosotros tenemos, la cuenta debe dar en los últimos 14 días alrededor de 75 y 76 casos acumulados, o sea que debe haber un promedio de 5 o 6 casos diarios. Actualmente, hay días que tenemos hasta 14 casos nuevos.

-¿Trataron este tema en la reunión con el Gobernador?

-Los mandatarios que integramos el Foro de Intendentes Radicales el jueves tuvimos una reunión donde se le planteó al gobernador Kicillof la posibilidad de rever en el sistema de fases este tipo de cálculos.

Pedimos que analicen alguna flexibilización para disminuir la proporción de casos de acuerdo a la cantidad de habitantes, teniendo también en cuenta el incremento del porcentaje general de vacunados y de docentes. Evaluar también si se puede tomar algún otro parámetro para que las clases presenciales vuelvan o que sean incluidas en la Fase 2.

Todos estamos de acuerdo que en nuestros lugares no aumenta la circulación cuando hay clases y sabemos que no hubo focos de contagios en los establecimientos educativos. Es más, cumplen a rajatabla los protocolos y lo hacen muy bien. Creemos que debemos tener una consideración. El Gobernador y su equipo de trabajo quedaron en analizar la situación este fin de semana, así que esperamos tener una novedad en estos días o en la semana próxima.

-Para el Sistema de Fases se toman en cuenta los resultados del censo 2010, pero ya han pasado más de 10 años. Más allá que en el 2020 no se pudo censar la población por la pandemia, se supone que hubo alguna variante en todo ese tiempo…

– Hay cuestiones que no se condicen con la realidad. En nuestros lugares mucha gente llama al 107 y se testea, pero en los grandes centros urbanos esto no ocurre. No es lo mismo La Matanza que Puan como dijo el intendente Héctor Gay. No creo que en las grandes ciudades todos los que tienen Covid sean testeados.

COMO SE CALCULA LA TASA DE INCIDENCIA

Para calcular la tasa de incidencia de casos en los últimos 14 días se incluye en el numerador el número de casos confirmados en las últimas 2 semanas epidemiológicas cerradas, utilizando fecha de inicio de los síntomas o fecha mínima; y en el denominador, la población proyectada del INDEC del área geográfica, utilizando como factor de ampliación 100.000 habitantes.