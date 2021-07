El Lic. en Geología Sergio Rodríguez visita Puan

El Museo Municipal comunica que hoy estará en nuestra ciudad el Lic. en Geología Sergio Rodríguez, quien se encuentra realizando un plan de estudio de Tesis Doctoral, cuyo título es: Análisis litoestratigráfico integral de las unidades paleozoicas de las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires.

En horas de la mañana, acompañado por la Coordinadora del Museo, Téc. Jorgelina Walter, cruzarán hacia la isla para extraer muestras de los afloramientos cuarcíticos del lugar.

La realización de un detallado estudio y relevamiento sedimentológico-litoestratigráfico de las secuencias depositacionales paleozoicas de los Grupos Curamalal, Ventana y parte inferior de Pillahuincó, constituye el objetivo principal de este plan de Tesis Doctoral.

