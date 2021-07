Mutación del ADN a causa de las tecnologías disruptivas

(*) En esta columna de opinión, comienzo considerando los continuos cambios y adaptaciones que se han producido a nivel mundial ante la permanencia de la contingencia del covid 19 y sus consecuencias en miras a evitar su propagación, hablamos de limitar la presencialidad –en diversos ámbitos- y de apostar de manera avasallante a la era digital.

Desde mi formación como abogada es inevitable no pensar en como se ha transformado el ejercicio profesional, requiriendo nuevas aptitudes, relacionándose forzosamente y excluyentemente con otros perfiles no jurídicos para continuar “en línea”.

Se plantea una exploración y uso de las tecnologías que se van incorporando al ambiente del derecho, con la creciente disponibilidad de recursos tecnológicos. En esta era el uso de herramientas telemáticas esta en boga, por ejemplo en el marco de las actuaciones de los justiciables y/o peticionantes con el organismo jurisdiccional son habituales las audiencias virtuales, lo cual requiere el manejo de aplicaciones para funcionar remotamente, como es el caso de la aplicación Microsoft Teams -mayormente usada en provincia de Buenos Aires-, para su materialización. Ello conduce correlativamente a que el letrado posea competencia tecnológica –o alguien que lo asista tecnológicamente- a fin de ejercer en estos contextos digitales. Mencionemos el uso de la firma digital, dispositivo criptográfico validado (token), presentación de escritos electrónicos, presentación de documental en formato digital, lo cual implica relacionarse con el manejo de convertidor de documentos y en su caso la compresión de los mismos a fin de poder enviarlo con el límite de megabyte (MB) establecido, insertar hipervínculos en los escritos electrónicos para lograr una lectura más ágil y clara, los domicilios electrónicos, diligenciamiento de Oficios con código Quick Response Barcode (QR), prueba electrónica, por mencionar algunos supuestos.

Es real que no todos están dispuestos a sumarse a los constantes cambios, recordemos que nuestro Código Civil y Comercial fue reformado sustancialmente en agosto del año 2015, sumemos a ello la pandemia y la digitalización de la profesión; en este contexto muchos abogados del país han optado por los beneficios previsionales, trayendo consigo un impacto en las cajas profesionales, pero eso es harina de otro costal. Del otro lado del ovillo, para los que se inician en el estudio del derecho, parece ser una lectura acertada del entorno que las universidades con sus políticas educativas incluyan materias como el derecho computacional en el programa de la carrera, a fin de que los graduados estén preparados para ejercer de la mano de la tecnología.

Continuando en las consideraciones que enlazan derecho y era digital, recordemos lo sucedido recientemente, a mediados de julio del corriente año, donde muchos abogados recibieron correos electrónicos apócrifos desde el mail de mev@scba.gov.ar, alertando a todos en el ciberespacio. A fin de dotarlo de mayor seguridad se les pidió a los usuarios que cambiaran sus claves y se les realizó recomendaciones desde la subsecretaría de tecnología informática, indicando no ingresar a links que se envíen de fuentes no seguras o de fuentes conocidas pero que no fueron solicitados al ingresar a una página web. Aparece así otro elemento a considerar: la ciberseguridad del espacio virtual.

Mencionar palabras como ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), legaltech, fintech, contratos electrónicos, analítica de datos, blockchain, big data, tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito del derecho resulta ser necesario ante las tecnologías disruptivas que atraviesan transversalmente los distintos organismos, tomándolos, absorbiéndolos, impregnándolos, a fin de mejorar los procesos, el servicio de justicia.

Concluyendo esta columna no dejo de reconocer que la estrella de estas líneas es la tecnología, por su celeridad brillo y eficacia, que nace se desarrolla y atraviesa, no solo el derecho, sino también a otras áreas, como una especie de mutación, la tecnología se presenta como una variación en los genes del derecho de los tiempos que corren.

*Guillermina González. Abogada, Universidad Nacional del Sur (U.N.S.). Escribana, Universidad Siglo XXI

—Foto de Portada Ilustrativa–