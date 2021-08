Anahí Rodríguez: “Nuestro desafío será revalorizar y equilibrar el Concejo Deliberante”

El Frente de Todos presentó ayer en Puan a su lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares.

La primera precandidata a concejal, Anahí Rodríguez, oriunda de Darregueira, bregó por equilibrar la cantidad de ediles en el Concejo Deliberante, hoy constituido por doce oficialistas y dos del Frente de Todos.

“El Frente de Todos, después de un largo recorrido, de signos de madurez, de discusión adulta, de construcción colectiva, logró la lista única que representará los intereses de todos los vecinos y vecinas del distrito. No es poco, después de más de 20 años de ser oposición de ir viendo el franco deterioro de cada uno de los pueblos del distrito,” remarcó.

“Es un desafío enorme tratar de equilibrar el Concejo Deliberante, tenemos de los 12 miembros (10 del oficialismo), y hay dos gladiadores, dos luchadores, Paola y Emiliano, que a veces hay que decirlo, esta situación les dificulta mucho la tarea legislativa. Tenemos la posibilidad de equilibrar ese Concejo para que sea más justo y cumpla sus funciones de una manera responsable,” manifestó.

“Uno piensa en la apropiación de conceptos, y no vamos a permitir que el concepto de cambio sea monopolizado por un sector. Hoy, el distrito de Puan, necesita inminentemente un cambio. Ahora, ya, no dentro de un tiempo, porque la situación no da para más.

A los vecinos y vecinas, hay que darles la respuesta que merecen, esa vida que queremos debemos materializarla nosotros porque también la necesitan nuestros hijos e hijas, nuestros alumnos y alumnos de las escuelas. Seamos protagonistas,” pidió Rodríguez.

“Debemos darle un golpe de timón a nuestro distrito porque tiene muchas potencialidades. Ya no puede estar más estancado, pongamos de pie a cada uno de nuestros pueblos, a cada uno de nuestros vecinos, desde los pequeños productores, los empresarios, las cooperativas, siendo nosotros el nexo con Provincia y Nación.

Acá no hay un problema de favoritismo por líneas políticas. Estos mismos que nos gobiernan, no pueden decir que es porque no son afines, porque ellos tuvieron la oportunidad de ser afines a Provincia y Nación, con un modelo de ajuste, de exclusión y de despidos. Yo ahí no vi ningún cambio y tampoco aparentemente los favoreció,” opinó.

“Necesitamos un Concejo Deliberante que controle el presupuesto y que se vea materializado en la realidad,” insistió la precandidata.

Necesidades

Al respecto, Anahí Rodríguez, señaló que “en distintos aspectos, una de las principales demandas es la obra pública”.

“En Felipe Sola consumen agua que no es de una calidad apta. Necesitan nuevas perforaciones, son obras que derivan en calidad de vida.

En Darregueira, se necesita bacheo, cuadras de asfalto que se prometieron y no se cumplieron, el tratamiento de residuos urbanos y la higiene. Hay deudas pendientes que no se han saldado. Hay falta de propuestas para jóvenes, niños y niñas. Hay desinversión y esto repercute en el Servicio Local de Niñez y Adolescencia.

Se necesita más inversión en el área de Género, teniendo en cuenta a las mujeres que sufren violencia, se necesita un lugar de contención. Hay mucho por hacer en muchas áreas. A través del Concejo Deliberante, articularemos y brindaremos respuestas,” expresó.

Indecisos

Sobre qué mensaje le dejaría a aquellos sectores que puedan estar indecisos o descreídos de la política, Rodríguez respondió: “Este grupo de vecinas y vecinos decidieron ponerse al frente de las necesidades que se palpan a diario y queremos ser un nexo, dándoles respuestas. Es necesario revalorizar y equilibrar el Concejo Deliberante de manera urgente porque se lo ha puesto como un órgano menor”.

“Hay gente que dice que el Concejo Deliberante es un gasto de dinero. Tampoco conocen quiénes son los concejales, yo lo he preguntando en los barrios, y me dicen que no saben quiénes son y que aparecen antes de las elecciones. Hay figuras políticas del distrito que los visitan, prometen, dan, comparten asados, y después de las elecciones desaparecen. Y esas promesas son vacías. Nosotros vamos a estar presentes en el día a día, vamos a recorrer el distrito. No estamos de acuerdo con el manejo de un poder Ejecutivo que solamente atiende en un solo lugar, que no recorre los pueblos, que no tiene una oficina donde el vecino pueda ver su intendente, delegado y concejal,” remarcó.

Rodríguez recordó a ediles que “enaltecieron al Concejo Deliberante” atendiendo las demandas de sus pueblos. Y en ese sentido, resaltó la labor de las comisiones y agrupaciones de vecinos que en su momento “dinamizaron sus barrios”.

“Ahora están paralizados porque están sin respuestas,” agregó.

“El Centro de Industria y Comercio invirtió mucho en nuestra localidad, con aparatología por la cual no recibió ningún centavo en devolución de ese dinero, de esa inversión. Vimos cómo los funcionarios se sacaban fotos y era dinero que ponía este grupo de vecinos. Ahora todavía están viendo si el intendente los va a atender. Después que millones de pesos fueron a aparatología para el bien común,” contó.

“A las personas que descreen, les pido que vuelvan a creer, que no los invada el discurso de la antipolítica. Somos personas con inquietudes, acompañadas por un grupo enorme de personas que trabajan junto a nosotros para construir este proyecto colectivo, este modelo de distrito,” destacó.

Más voces

Durante el lanzamiento, otros precandidatos manifestaron sus propuestas.

Patricia Ibañez, precandidata a 1° consejera escolar: “Decidimos caminar juntos para los vecinos y vecinas de nuestro distrito. El rol del consejero escolar invita a realizar un trabajo importante para las escuelas, ver cómo podemos articular con ella, ver sus necesidades. La escuela tuvo sus baches, sus momentos difíciles, donde ha sido relegada. Hoy nos toca recuperar las escuelas, brindando ayuda ante las necesidades, y en aquellas que surgieron durante la pandemia. El Consejero Escolar tiene una participación muy importante al poder generar soluciones a esos problemas”.

Patricia Ibáñez

Franco Vissani

Alicia Carillo, precandidata a 3° concejal: “Me siento profundamente orgullosa y satisfecha de que me hayan elegido, dándome la oportunidad de este rol tan importante que es ocupar el cargo de tercer precandidata a concejal para el distrito de Puan.

La idea es trabajar por la gente que está necesitando que alguien la escuche. Lo mejor que podemos hacer, es darles una respuesta a eso que tienen para decirnos. Y llegado el caso que no estuviera en nuestras manos a través del Concejo Deliberante o por medio del Municipio, estableceremos los nexos posibles para ir un poco más arriba y tratar de responderle a la gente. Acá no se trata de nuestro beneficio sino del beneficio de nuestro amado pueblo, amado distrito. Esperemos que nos elijan y nos den esa oportunidad”.

Franco Vissani, precandidato a 2° concejal “Soy nativo de la localidad de Puan. Cursé estudios en la ciudad de Bahía Blanca, 1 año y medio de Ingeniería en Sistemas y 1 año y medio de Abogacía.

Me toca un rol fundamental, pelear por aquellos chicos que día a día la luchan para poder formarse profesionalmente, conformar una familia y tener su trabajo. Sabemos que es muy difícil, lamentablemente, por la carencia que tiene el distrito a nivel profesional, en los niveles universitario y terciario. Tienen que emigrar a otras ciudades a estudiar y lleva un costo bastante elevado para el sueldo promedio en la localidad de Puan. A los chicos que quieren volver a nuestros distritos se les hace muy difícil, no hay ayuda del gobierno local para que puedan venir a ejercer su profesión, tampoco acompañan los sueldos medios que perciben para que puedan alquilar e independizarse.

Nosotros continuaremos trabajando porque nos dimos cuenta que, en estos dos últimos años, la gente se moviliza por lo que quiere. Trabajaremos a través de este Frente que se formó en el 2019 para pelear contra el ajuste del gobierno anterior. Ese será nuestro gran desafío, achicar esa brecha que hay en el Concejo Deliberante, donde hoy formamos una minoría, para llevar las voces de aquellos que no están conformes. En nuestro distrito, hay que trabajar por el crecimiento y por más diversidad”.

Presentaciones

En la apertura del acto, la organización presentó a cada uno de los precandidatos:

CONCEJALES TITULARES

1- Anahí Rodríguez (Darregueira). “Mamá de Candelaria, Eva y José Ignacio, estudió en la Escuela Secundaria N°2 y se formó como docente en el Instituto Superior de Formación Docente N°37. Actualmente es directora de un colegio Secundario, militó en Centros de Estudiantes y en política desde los 20 años. El objetivo de su postulación es ingresar en el Concejo Deliberante y trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del Distrito de Puan”.

2- Franco Vissani (Puan). “Tiene 28 años nació en la localidad de Puan, localidad donde hizo sus estudios secundarios y primarios. Recibido de Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Es padre de tres hijos y trabaja como empleado de comercio. Milita desde muy joven en La Cámpora”.

3- Alicia Carrillo (Puan). “Tiene 56 años, docente, comerciante, mamá, abuela y militante peronista”.

4- Héctor Green (Bordenave). “Tiene 47 años, es papá de Matías y bordenavense por elección desde hace 16 años. Es arquitecto egresado de la Universidad de La Plata, ejerce su profesión en un Estudio de Arquitectura de Darregueira. Actualmente es secretario del Bloque de Concejales del Frente de Todos. Participa y colabora con instituciones de la localidad de Bordenave y Darregueira con el compromiso de promover y apoyar el crecimiento de nuestros pueblos”.

5- Karina González (Felipe Sola). “Es oriunda de la localidad de Darregueira y actualmente vive en Felipe Solá desde que se casó, tiene tres hijas y trabaja como auxiliar”.

6- Fabricio Rodríguez (Darregueira). “Tiene 41 años, es médico generalista graduado en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, de nacionalidad uruguaya. Hace 10 años eligió el partido de Puan para desarrollarse profesionalmente para criar a sus hijos Lucas y Martín. Trabaja como médico de planta del Hospital de Darregueira. Trabajó también en las localidades de Bordenave y Felipe Solá en lo que refiere a la atención primaria. Con mucho optimismo se suma a esta lista de unidad con la profunda convicción que un distrito mejor es posible”.

CONCEJALES SUPLENTES

1- Josefina Peters (Darregueira). Edad: 28 años. Se encuentra terminando la tesis para ser licenciada en Ciencias Políticas, trabaja en un consultorio médico de su localidad y en el puesto de vacunación contra Covid 19 del distrito.

2- José María Césari (Villa Iris). Tiene 46 años de edad es papá de Agustina, es villaerense y colaborador de todas las instituciones de su pueblo. Es productor agropecuario y milita en el Partido Justicialista desde joven.

3- Débora Gabriela Fernández (Puan). Edad: 32 años. Trabaja en el proyecto de la Universidad Nacional General San Martín con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados del Servicio “PAMI Escucha”. Es militante de la Cámpora desde muy joven y tuvo su paso por la militancia universitaria desde el área de Salud.

4- Lihué Delgado (Darregueira) Tiene 25 años, es fotógrafo y realiza trabajos de jardinería en su pueblo. Trabaja en el Centro de Vacunación contra Covid 19 del distrito de Puan.

CONSEJEROS ESCOLARES TITULARES

1- Patricia Cristina Ibáñez (Puan). Tiene 50 años y hace más de 30, eligió la localidad de Puan para vivir junto a Jorge y formar su familia. Es docente y actualmente trabaja en la Escuela N°3 de la vecina localidad de Villa Iris. Militante de La Cámpora desde hace varios años por lo que participó en otras oportunidades como candidata en las listas del peronismo.

2-Bruno Martinotti (Darregueira). Cuenta con estudios terciarios y universitarios. Ejerció durante 40 años la docencia como Profesor de Educación Física, actuando en todos los niveles educativos. Trabajó 9 años a cargo de la Dirección del Instituto Superior de Formación Docente N°37. Actualmente es jubilado y militó en el Justicialismo desde los 14 años.

CONSEJEROS ESCOLARES SUPLENTES

1- Natalia Gaute (Darregueira). Tiene 37 años, madre de dos hijos. Acompañate terapéutica comerciante, docente de la escuela primaria N°4 de la localidad de Felipe Solá.

2- Lucas Martín Heim (Bordenave) Tiene 46 años, tres hijos. Empleado de la Cooperativa Eléctrica y Bombero Voluntario con 24 años de servicio.