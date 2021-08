Danya Tavela: “Debemos reconstruir la confianza entre la política y la gente”

La precandidata de Diputada Nacional por Juntos que ocupa el segundo lugar en la nómina encabezada por el neuro científico Facundo Manes, llegó a Puan en el marco de la campaña electoral para las PASO del 12 de septiembre. Entre las actividades, recorrió las instalaciones del Taller Protegido Crecer y también dialogó con un grupo de representantes de instituciones deportivas.

En la conferencia de prensa, Tavela realizada alrededor del mediodía en el Polideportivo Municipal, estuvo acompañada por el intendente Castelli, precandidato a Diputado Provincial en quinto lugar

Contadora y actual vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) con sede central en Junín, la precandidata fue funcionaria del gobierno de Cambiemos como Secretaria de Políticas Universitarias hasta Noviembre de 2017, durante la gestión del actual Senador Nacional Esteban Bullrich al frente del Ministerio de Educación de la Nación.

Este año, la ex funcionaria acompañó a Gustavo Posse (Línea Protagonismo Radical) en la interna de la UCR del 21 de Marzo pasado, para designar autoridades provinciales. En ese entonces, la dupla perdió por escaso margen frente al oficialismo liderado por Maximiliano Abad.

En la apertura de la rueda de prensa de hoy, Castelli le dio la bienvenida y contó que minutos antes, recorrieron las instalaciones del Taller Protegido Crecer donde fueron recibidos por su Coordinadora, Mara Ferraris.

“La lista que encabeza el Dr. Facundo Manes es una lista considerada rara en la política porque está formada con gente que no viene de la militancia política, como pasa generalmente y sobre todo porque tiene fuerte arraigo bonaerense. Tanto Facundo como yo, como Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Fabio Quetlaz, no solo somos nacidos, criados y residentes del territorio bonaerense, sino que desarrollamos nuestra vida personal, social y familiar, permitiéndonos conocer las problemáticas y fortalezas. Fundamentalmente, no posibilita sentir la Provincia de Buenos Aires,” manifestó Tavela.

Para la precandidata de Juntos, pensar una Argentina en clave de progreso requiere de cuatro cuestiones centrales. “Vigorizar al sector socio productivo. Hoy las pymes tienen una gran presión tributaria, además de falta de acceso al crédito, impidiendo generar fuentes genuinas de trabajo,” dijo en diálogo con TLVP.

“Necesitamos un Estado que de incentivos e incorpore tecnologías, pudiendo deducirlas de los impuestos, generar créditos para que haya inversión,” propuso.

“La segunda cuestión es apuntar a tener instituciones educativas fuertes, generando calidad, formación docente, infraestructura, financiamiento, contenidos curriculares e inclusión. La pandemia dejará afuera del sistema educativo a 1,5 millones de estudiantes, de los cuales 600.000 están en la Provincia de Buenos Aires. Provienen en su mayoría de los sectores más vulnerables y los que tienen menos oportunidades de igualdad. Debemos tener una política activa de recuperación, de reinserción, de revinculación con el sistema educativo, contribuyendo a que finalicen sus estudios,” insistió.

Otro de los puntos que tendrá en cuenta la precandidata es la modernización del Estado. “Debe ser eficaz y transparente, pero para eso hay que castigar la corrupción. Contamos con las normas para hacerlo, simplemente hay que aplicarlas. Hay que sostener la independencia de los poderes Legislativo y Judicial respecto del Ejecutivo y por supuesto una mirada estratégica para el país y no para lo que al gobernante de turno se le cruce por la cabeza,” consideró.

“La última cuestión no tiene que ver con el ejercicio de la política, sino con la necesaria reconstrucción de la confianza entre la política y la gente,” remarcó.

Como ejemplo, Tavela trajo a colación la fotografía de Olivos, en la que se muestra al Presidente y a la Primera Dama, durante una reunión de cumpleaños, el 14 de Julio de 2020, cuando en el país regía un decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

“Eso no contribuye a generar confianza. Aquellos que eligen construir un país a partir de la política, deben hacerlo desde el ejemplo y el esfuerzo, desde la perseverancia con el conocimiento y la madurez que la democracia necesita,” manifestó.

“No se les puede pedir a los argentinos más esfuerzo del realizado hasta acá, si uno no está dispuesto a realizar ese mismo esfuerzo. Me parece que construir un sistema político también es una de las obligaciones y responsabilidades que tenemos quienes nos presentamos a esta contienda electoral,” subrayó la candidata.

Reuniones

Al concluir la rueda de prensa, Tavela y Castelli, junto a funcionarios municipales, concejales y precandidatos, se reunieron con representantes de instituciones deportivas del Distrito para conocer sus inquietudes y llevar sus propuestas.

La visita de Tavela finalizó con una reunión de trabajo con precandidatos y referentes de distintos Distritos de la Sexta Sección.