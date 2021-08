Fútbol de Inferiores: Tiro le ganó a Unión en 7ma y 6ta (Resultados y posiciones)

Este sábado se completaron los encuentros postergados el 17 de Abril, en ocasión de la primera fecha, ya sea por casos de aislamiento en los planteles o por cuestiones climáticas. Luego, el torneo entró en un receso debido a las disposiciones sanitarias en torno a la pandemia de Covid-19.

En tanto, Tiro Federal, aprovechó para adelantar su compromiso de la 2° fecha con Unión de Tornquist. En condición de local, el puanense ganó 7 a 0 en 7° y 1 a 0 en 6°. Mientras tanto, el visitante se impuso 1 a 0 en 8°.

Luego del paréntesis obligado debido a la situación sanitaria por la pandemia COVID-19, los chicos de las divisiones inferiores retomaron este sábado la competencia en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Por un lado, se completó parcialmente la primera fecha con los partidos que oportunamente habían quedado pendientes debido a la lluvia.

Quedó para ser reprogramado el enfrentamiento entre San Martín (ST) e Independiente, debido a que el club de San José tiene jugadores aislados.

Por otra parte, Tiro Federal de Puan y Unión de Tornquist adelantaron la confrontación de la zona “B” correspondiente a la segunda programación.

Los resultados registrados, incluidos los del 17 de abril para traerlos a la memoria, son los siguientes:

Zona “A”

Quinta:

(8/8) D. Sarmiento 0 vs. Boca Jrs. 5

Libres: S. Martín (ST) y B. y Negro

Sexta:

(8/8) El Progreso 2 vs. B. y Negro 0

(8/8) D. Sarmiento 5 vs. Boca Jrs. 0

Libre: S. Martín (ST)

Séptima:

(8/8) D. Sarmiento 5 vs. Boca Jrs. 1 (Éste sábado se completó el segundo tiempo)

Postergado: S. Martín (ST) vs. Independiente

Libre: B. y Negro

Octava:

(17/4) El Progreso 0 vs. B. y Negro 1 (Suspendido a los 18’ del S.T)

(17/4) D. Sarmiento 5 vs. Boca Jrs. 0

Postergado: S Martín (ST) vs. Independiente.

Zona “B”

Quinta

(17/4) PFBC 0 vs. D. Argentino 3

(17/4) S. Martín (S) 1 vs. Automoto 5

Libres: Unión (T) y Unión (P)

Sexta:

(17/4) S. Martín (S) 1 vs. Automoto 3

Libres: Unión (T), T. Federal (P) y D. Argentino.

Séptima:

(17/4) Unión (P) 2 vs. T. Federal (P) 4

(17/4) PFBC 1 vs. D. Argentino 2

(17/4) S. Martín (S) 1 vs. Automoto 3

Libre: Unión (T)

Octava:

(17/4) Unión (P) 0 vs. T. Federal (P) 3 (Suspendido a los 10’ del ST)

(17/4) PFBC 0 vs. D. Argentino 2

(17/4) S. Martín (S) 0 vs. Automoto 2

Libre: Unión (T)

Zona “C”

Quinta:

(17/4) S. Martín (C) 3 vs. C. Sarmiento 3

(8/8) A. Huanguelén 0 vs. E. Comercio 1

(8/8) Peñarol (P) 2 vs. Racing (C) 1

Sexta:

(17/4) S. Martín (C) 0 vs. C. Sarmiento 7

(8/8) Peñarol (P) 1 vs. Racing (C) 0

Séptima:

(17/4) S. Martín (C) 3 vs. C. Sarmiento 2

(8/8) A. Huanguelén 5 vs. E. Comercio 0

(8/8) Peñarol (P) 4 vs. Racing (C) 1

Octava:

(17/4) S. Martín (C) 2 vs. C. Sarmiento 3

(8/8) A. Huanguelén 7 vs. E. Comercio 0

(17/4) Peñarol (P) 1 vs. Racing (C) 0

Posiciones

Próxima fecha

La que sigue es la segunda fecha, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona “A”:

-Boca Jrs. vs. El Progreso (6ª y 8ª)

-Independiente vs. D. Sarmiento (7ª y 8ª)

-B. y Negro vs. S. Martín (ST) (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “B”:

-S. Martín (S) vs. PFBC (5ª, 7ª y 8ª)

-D. Argentino vs. Unión (P) (5ª, 7ª y 8ª)

– T. Federal de Puan vs. Unión de Tornquist (Adelantaron su compromiso este sábado)

Libre: Automoto.

Zona “C”:

-Peñarol (P) vs. S. Martín (C) (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

-Racing (C) vs. A. Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª)

-E. Comercio vs. C. Sarmiento (5ª, 7ª y 8ª)