Juan Manuel Berné es el nuevo referente del Frente Renovador

Quien fuera Jefe del área de Medioambiente durante siete años de la gestión de Castelli, fue presentado hoy como el delegado de Sergio Massa en el Distrito de Puan. Recientemente, Berné recibió su título de médico y se venía desempeñando como Director del Hogar de Ancianos de Darregueira.

Con la presencia del precandidato a Diputado Provincial por la Sexta Sección, Carlos “Coqui” Batista, el Dr. Juan Manuel Berné fue presentado como referente del espacio político del actual Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Batista, dirigente del massismo del distrito de Pellegrini, fue consultado sobre lo ocurrido con la anterior representación del Frente Renovador a nivel local y aseguró que “fue una decisión de los que estaban antes en sumarse o restarse”.

“La línea y la referencia oficial de Sergio Massa en Puan hoy pasa por Juan Manuel Berné, en la medida que su directiva sea la unidad y no la división. Y si hay sectores que propugnan la división, evidentemente estamos fuera de contexto de lo que pregonamos,” manifestó en una rueda de prensa realizada esta mañana en la Unidad Básica de Puan.

El presidente del Consejo del Partido Justicialista, Alberto Arcucci, explicó que vienen trabajando por la unidad.

“El objetivo es que nadie quede afuera, esto es política y hay diferencias, pero el espíritu continúa siendo el de sumar a todos los compañeros que quieran trabajar por un mismo proyecto,” expresó.

“Hoy Juan Manuel Berné se suma a trabajar en el Frente de Todos y el compañero “Coqui” Batista, precandidato a Diputado en quinto lugar vino a oficializar esta nueva incorporación para trabajar por la Lista 2,” indicó.

El presidente del Bloque del Frente de Todos, Emiliano Stadler, por su parte, manifestó su alegría porque el espacio “continúa sumando voluntades para trabajar en la construcción”.

Carlos Batista abrió su mensaje recordando su paso por nuestro distrito, dado que es ex alumno del Instituto Agrotécnico “San José Obrero” de Darregueira.

“Traigo la palabra de Sergio Massa, con él nos une una relación personal de muchos años. La directriz del Frente Renovador es integrar una coalición con el resto de los compañeros, sea cual sea su vertiente. También hubiéramos querido contar con la presencia de otras líneas del Justicialismo que han decidido ir por otro lugar. Nos tenemos que unir todos para trabajar por un país mejor y distinto,” consideró.

Arcucci, Batista, Berné y Stadler en rueda de prensa

De cuna peronista

El Dr. Juan Manuel Berné, quien fuera jefe del área de Medio Ambiente municipal, durante el gobierno del intendente Castelli (2011 -2019), habló sobre su trayectoria profesional y política.

“Quienes me conocen saben de mis dos pasiones. La primera, es la medicina, por la cual dejé la función pública. Y la otra es la política. Había mantenido conversaciones con varios referentes del Frente Renovador, pero en un principio decidí dedicarme a mi profesión. Luego, volvieron a insistir y acepté,” contó.

Berné recordó que viene de una familia peronista. “Desde mi abuelo, después mi papá fue funcionario del último gobierno peronista que hubo en el Distrito. Primero fue concejal y luego Secretario de Hacienda y Gobierno,” sostuvo.

“Entonces, ¿por qué no integrar un Frente donde pueda desarrollar toda la capacidad aprendida en todos estos años en esto de trabajar por cada vecino?”, dijo.

Y recordó su paso por el área de Medioambiente.

“Me dediqué a crear y fundar un área, era un compromiso con la comunidad. Siempre lo dije, se va a ir el intendente, me voy a ir yo, y el legado debe quedar en cada habitante. Hoy puedo mirar a mucha gente a la cara y decirles: “no los defraudé”. Se hizo lo que planificamos, se bajaron recursos de Nación y Provincia, y se invirtió como debía ser. Hoy la comunidad no duda que el futuro es separar los residuos,” afirmó.

En tanto, el flamante dirigente realizó un diagnóstico de la actualidad del distrito y se refirió a la necesidad de desarrollar la producción y la infraestructura. Cuando uno está en un espacio público –explicó– tiene ambiciones políticas y no las puede desarrollar.

“Llega un momento en que, teniendo las ganas y la capacidad de trabajo, uno busca otros horizontes. Hoy soy referente dentro del Frente de Todos, no soy candidato a nada, pero sí estoy para construir un colectivo interesante de ideas para desarrollar lo que viene. Es ocuparse de las cosas que hay ocuparse. Quizás el gobierno local en este momento no tenga la capacidad para resolverlas, no encuentra soluciones o no las ve. Nosotros queremos aportar ese granito de arena para un futuro esperanzador”, expresó.

Carencias

Siguiendo con su visión de las necesidades del distrito de Puan, Berné se enfocó en la falta de obras de infraestructura y también, en la carencia de oportunidades.

“Hay gente que, en las redes sociales, cuenta su dificultad para acceder a un terreno o construir una casa, y se preocupa por la falta planes de viviendas. Soy el presidente de la cooperativa Eléctrica de Darregueira y me forme durante años en esa institución. Siempre destaqué el parque industrial de Darregueira, modelo del impulso propio de los emprendedores, de un montón de gente que apostó por su lugar,” destacó.

Y añadió: “contamos con una ruta nacional que une Rosario- Bahía Blanca, el puerto de aguas profundas más grande de Argentina con su zona franca. Son comodidades que se pueden ofrecer a una empresa que al instalarse acá dará trabajo a la gente y dinamismo a la región. Estamos desaprovechado la oportunidad”.

Sobre su experiencia en el gobierno municipal, destacó que pasó de tener un área de Medioambiente sin nada, a dejar tres plantas de reciclado en funcionamiento. Todas las localidades están separando residuos, con el convencimiento de los vecinos. La Provincia nos destacó como uno de los Municipios más eficientes al momento de implementar la ayuda económica y técnica que recibíamos.

¿Por qué no se puede soñar con expandir eso al resto de las cosas que debe ocuparse un municipio? Hay cosas que se hicieron bien. Otras se hicieron mal y hay que cambiarles el rumbo,” opinó Berné.

Nuevo rumbo

Arcucci destacó que presentan una única lista después de casi 19 años y el espacio está abierto a la suma de voluntades con miras al futuro.

“Cada lugar que dejan vacío nuestros compañeros, es un lugar que ocupará alguno que ellos critican. Queremos que se sumen a militar, a trabajar, somos un mismo espacio” manifestó.

En tanto, Batista aclaró que el mensaje de Massa para Puan es “de unidad e integración en el Frente de Todos”.

“Es la línea que bajó en toda la Provincia y en todo el país. Hoy la referencia que baja Sergio Massa a través de nosotros, es que el compañero Juan Manuel será el principal responsable y referente en el distrito,” subrayó.