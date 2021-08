Luca Álvarez Castello, una promesa del golf puanense

Tiene 17 años y juega desde los 8. Recientemente consiguió el segundo puesto en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, disputada en Trenque Lauquen. Actualmente, cursa 5° año en la Escuela Secundaria N° 5 y reconoce que su sueño es competir profesionalmente.

De contextura delgada, alto y de movimientos sutiles en la cancha, Luca se entusiasma y se anima a jugar de igual a igual con competidores más experimentados Empezó a los 8 años y sigue de cerca la carrera de Justin Thomas, uno de los mejores del mundo en este deporte. “Comencé con Eduardo Báez. Él había arrancado a jugar y yo veía los palos, todo el movimiento que se genera en torno a esta práctica, y al poco tiempo di mis primeros pasos. El primer palo me lo compraron mamá y Eduardo, no recuerdo bien la marca, creo que eran unos Golden Junior, color amarillo”, comienza contando Luca.

Consultado sobre quiénes son sus formadores, menciona a Cristian Oviedo y, cuenta que, cuando juega en Sierra de la Ventana, su profe es Carlos Canini, que este año celebró 30 años haciendo docencia en el golf. “Juego los sábados en las competencias Internas de Puan Golf, y en el Abierto una vez al mes.

El 27 y 28 de Noviembre quiero participar en Mar del Plata en el Torneo “Acantilados Gof Club”. Me voy a preparar para ver si puedo traerme un buen resultado”, señala entusiasmado.

En Trenque Lauquen

Acerca de su reciente intervención en la ciudad de Trenque Lauquen, cuenta que fue incluido en la categoría Sub 18. “Como en el distrito de Puan fui el único inscripto para los Juegos Bonaerenses, clasifiqué directamente. La experiencia fue muy buena, a pesar de tratarse de una cancha que no me era familiar.

Durante los primeros 9 hoyos, para reconocer el terreno, me moví a un ritmo menos exigente. En la segunda vuelta aumenté un poco el nivel y le puse mayor intensidad, jugando más a la bandera”, comenta Luca, que obtuvo el segundo lugar en esta competencia de la cual clasifica un jugador por región.

Luca está cursando 5° año en la Escuela de Educación Secundaria N° 5 “Octavio Lavigne” de Puan y cuando egrese piensa en la posibilidad de continuar estudios superiores, pero sin resignar su pasión por el golf.

“Me gustaría ser profesional y mi máximo sueño es jugar en el PGA Tour, el principal circuito estadounidense de golf profesional masculino y el más importante del mundo. Ojalá pueda comenzar en los principales torneos de Argentina y desde allí ver si puedo continuar progresando en Europa. Los fines de semana me pongo a mirar en la tele algún torneo y eso me provoca muchas ansias de ir a la cancha a jugar”, reconoce entre risas.