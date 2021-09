Néstor Pitrola estuvo en Puan

De recorrida por todos los distritos de la sexta sección electoral, Néstor Pitrola, precandidato a Diputado Nacional por la lista 1A del Frente de Izquierda Unidad, se metió en la polémica sobre la deuda.

El histórico referente de la izquierda, llegó esta mañana acompañado por un grupo de referentes del distrito, entre los que se encontraba Andrés Baleani, precandidato a primer concejal por la lista local. En conferencia de prensa Pitrola declaró: “El cruce entre macristas y kirchneristas en torno a la deuda es ilustrativo. Porque es cierto que la deuda en dólares contraída por el macrismo es mucho más grande que la contraída bajo el gobierno de los Fernández. Pero también es cierto que la deuda pública, es decir la suma de la deuda en dólares y la deuda en pesos, se acrecentó a un mayor ritmo bajo el gobierno de los Fernández que bajo el de Macri. Los números son claros. De 2015 a 2019 el Tesoro se endeudó por 66 mil millones de dólares y el BCRA por 45 mil millones. Y en menos de dos años de gobiernos de los Fernández el Tesoro se endeudó por 30 mil millones y el BCRA por 33,6 mil millones de dólares. Bajo el macrismo, el endeudamiento en dólares no se invirtió en el país, y solo sirvió para financiar la fuga de capitales. Ahora, el Frente de Todos está pagando los intereses y capitales de esa deuda sin investigarla”.

Pitrola continuó: “Pero hay otro tema muy importante. La deuda en pesos no es inofensiva, como pretende vender el kirchnerismo. Porque una parte muy importante de ella está atada al dólar (linkeada) o a la inflación (CER), con lo cual no puede ser licuada mediante una devaluación. Para poder refinanciar la deuda que emite -y que no vaya a parar al dólar y mantener una inestable ‘pax cambiaria’- ofrece tasas de interés muy altas, lo que conspira contra una reactivación económica sobre la base del crédito barato y, a su turno, planteará la necesidad de una mayor emisión de pesos para poder cumplir con el pago de los vencimientos. Esto redundaría en un mayor salto inflacionario. Además, que el kirchnerismo desprecie la deuda intraestatal, con el Anses por ejemplo, esconde dos problemas importantes. Uno es que si el Anses vende esos títulos en el mercado secundario, la deuda pasa a ser privada. Y dos, que si el Anses guarda esos títulos y el tesoro no los paga significa que a quien están defaulteando el gobierno es a los jubilados”.

Pitrola concluyó: “Lo concreto es que macristas y kirchneristas son endeudadores y pagadores seriales. Esto tiene como contrapartida un ajuste brutal y sistemático contra el pueblo. El Frente de Izquierda Unidad plantea la investigación y el no pago de la deuda pública, para destinar el ahorro nacional a una reindustrialización del país”.