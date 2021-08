Nicolás Del Caño: “No puede ser que se persiga a los cultivadores”

El precandidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, llegó este jueves en Puan para manifestar su apoyo a los familiares de los jóvenes que permanecen detenidos, involucrados en una causa de narcotráfico.

Además, junto a representantes del FIT del Distrito de Puan, el dirigente visitó a Nicolás Lupin, quien después de estar siete meses detenido en Bahía Blanca obtuvo la prisión domiciliaria.

Desde las 16 horas, en la Plaza Adolfo Alsina, un grupo de familiares y allegados a los jóvenes privados de su libertad desde diciembre del año pasado, se volvieron a concentrar pidiendo la libertad de los detenidos. En esta ocasión, el actual legislador nacional de la Izquierda, Nicolás Del Caño, llegó para acompañar el reclamo.

En diálogo con TODAS LAS VOCES, Del Caño, quien aspira a renovar su mandato en el Congreso Nacional, calificó de “injusta” la situación de los jóvenes puanenses.

“Estuvimos escuchando a los familiares de los chicos detenidos, acusados de narcotraficantes, cuando sabemos que hubo casos donde el narco lo manejaban las cúpulas policiales. Hay un compromiso en todo esto, un reclamo por la libertad de todos los presos. No puede ser que se persiga a los cultivadores, hay un gran movimiento en todo el país y participé en todas las marchas por la legalización por cannabis”, indicó.

El legislador habló de la existencia de un proyecto de ley de su bancada, presentado en el congreso, planteando la legalización integral del cannabis a nivel nacional.

“Nuestro compromiso es ir contra toda esta impunidad”, aclaró.

Del Caño también dio detalles de su encuentro con Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven que en Abril de 2020 fue retenido por la policía por violar la cuarentena, y luego de tres meses y medio desparecido, su cadáver fue hallado el 15 Agosto.

“Es impactante su firmeza y la denuncia en torno al entramado entre el gobierno y la policía”, explicó.

Del Caño repudió el spot publicitario del Ministerio de Seguridad provincial que muestra imágenes de los allanamientos efectuados en Puan, el 15 de Diciembre pasado.

“Fue muy injusto y luego de ver la angustia de las mamás, creo que esta situación terrible debe conocerse en todo el país, para que los chicos queden absueltos,” manifestó.

-¿Qué evolución hubo con respecto a las legislación relacionadas al cannabis?

Desde los partidos tradicionales se traba mucho la posibilidad de avanzar, a pesar que algunos tengan proyectos que intentan ir en contra de la penalización. En concreto, no hay ninguna discusión al respecto. Sí creo que se instaló mucho más socialmente la legitimidad del consumo individual. En otros países como Uruguay se legalizó. Me parece una aberración que acá se atente contra la libertad de cada persona. El uso recreativo del cannabis debería ser legalizado.

En cuanto a su uso medicinal, se denuncian todas estas injusticias, debemos hacer un gran movimiento a nivel nacional y señalar todo el entramado que impide avances hacia una legislación reparadora de esta situación.

-¿Cuál es la propuesta del Frente de Izquierda para las próximas elecciones legislativas‘

Tenemos el planteo y el desafío de ser la tercera fuerza a nivel nacional. Hace un mes, en Jujuy hubo elecciones, quedamos en el tercer lugar y terminamos segundos en San Salvador, la Capital de la Provincia.

Juntos por el Cambio trata de esconder a Macri, por todo lo sucedido en su gobierno con los tarifazos, el ajustes a los jubilados y la caída al salario. El gobierno del Frente de Todos dijo que nos iba a llenar la heladera y venía a beneficiar a los más humildes, eso no sucedió. Hay mucha gente decepcionada con el gobierno porque su situación no mejoró como esperaba sino que empeoró. La pandemia, lógicamente, genera complicaciones pero no es el justificativo para aplicar medidas de ajuste a los jubilados para pagar una deuda externa completamente ilegítima e ilegal. Hubo presupuestos de ajuste, por ejemplo se quitó el IFE, recortando en un 42 por ciento las partidas sociales.

En medio de la crisis, con la enorme pobreza que hay, mucha gente perdió el empleo. Ya venían mal de antes y empeoraron con la pandemia, se quitó un paliativo como el IFE que, si se quiere, también era insuficiente.

La hoja de ruta es pagarle la deuda a los especuladores privados y al Fondo Monetario Internacional. Entonces, la Izquierda como tercera fuerza, es un mensaje a los poderosos, a los grandes empresarios, a los partidos que nos vienen gobernando y a los dirigentes sindicales que siempre patean hacia el otro lado.

Insistimos con la jornada laboral de seis horas, repartiéndolas entre ocupados y desocupados. La Argentina es uno de los países con mayor carga laboral semanal, inclusive en países de la región que están con fuertes movilizaciones como Chile y Colombia y que son modelos de neoliberalismo, ese tema está en discusión. El objetivo no es que el trabajador cobre menos y como mínimo su salario cubra el costo de la canasta familiar. Bregamos para que la tecnología que se incorpora a las grandes empresas no vaya en detrimento de los puestos de trabajo, sino que alivie la carga laboral.

Proponemos un plan de obras públicas para la construcción de viviendas, con el fin de sanear el déficit de 3,5 millones de unidades habitacionales del país. Todo los recursos que se van en fugas de capitales, en pago de la deuda, en remesas de utilidades de las multinacionales hacia sus casas matrices, deberían ser puestos en función de resolver estos problemas acuciantes.