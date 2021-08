Proponiendo “Dar el Paso”: El oficialismo presentó a sus precandidatos en Puan

La lista de “Juntos” que acompañará a la precandidatura a diputado nacional de Facundo Manes (UCR), lanzó su la campaña electoral con miras a la PASO del 12 de septiembre.

La agrupación política que lleva como precandidato a primer concejal a Franco Intelisano de Darregueira, competirá en las PASO con la encabezada por Diego Reyes (PRO – CC). De allí saldrá la nómina definitiva para las elecciones generales del 14 de Noviembre.

Por otra parte, el intendente Castelli, va por el quinto lugar a diputado provincial por la Sexta Sección Electoral.

En el comienzo de la presentación de la lista de Juntos, realizada ayer en el Centro de Jubilados de Puan, el intendente Facundo Castelli recordó a Cr. Horacio López (1951 – 2021), quien fuera tres veces intendente del Distrito de Puan y dos veces senador provincial.

“Quiero recordarlo en un momento tan especial para nosotros, era una persona que a cada uno de nosotros nos llenó de orgullo acompañarlo durante muchos años y que hoy lamentablemente no tenemos la suerte de tenerlo con nosotros. Pido unos segundos de silencio por él,” expresó Castelli quien además es 5° precandidato a diputado provincial.

“En reconocimiento a todo su trabajo, a todo lo que ha hecho, nosotros vamos a seguir por el mismo camino. Tengo el orgullo de presentar esta lista que seguramente será la triunfadora en las PASO y en las internas que seguramente tendremos que afrontar, sino en las elecciones generales de noviembre,” consideró.

Los Precandidatos

Seguidamente, se presentaron los precandidatos a concejales y consejeros escolares:

Franco Intelisano, de Darregueira, precandidato a 1° concejal: “Tengo 36 años, soy trabajador del Estado, empleado público de la Provincia, y vengo a aportar a la lista mi experiencia. Estuve muchos años trabajando en la gestión municipal y provincial de la mano de María Eugenia Vidal. Actualmente, llevo cuatro de trabajo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Vengo a involucrarme en esta etapa porque es un momento bisagra de nuestra sociedad. Estamos afrontando una de las crisis más difíciles como argentinos, por eso estamos armando un proyecto de trabajo desde lo distrital, provincial y nacional, con un equipo que llega a la política desde otro lugar”.

“Junto a Facundo Manes, los invitamos a que den el primer paso,” concluyó.

Franco Intelisano, encabeza la lista

Milagros Goenaga, de Villa Iris, precandidata a 2° concejal: “Tengo 26 años, soy farmacéutica y también doy clases en el colegio de adultos de mi localidad. En cuanto a la política, es mi primera experiencia, nunca había participado, tengo muchas ganas de aprender. Me parece que hay que involucrarse para lograr los mejores objetivos posibles. Me fueron a buscar militantes del partido, me hicieron la propuesta y decidí aceptar.

Trabajando juntos podemos lograr muy buenos resultados. En mi caso particular, tuve la suerte de poder irme para estudiar y volver a Villa Iris. Me parece sumamente importante generar recursos para aumentar la inserción de los jóvenes y lograr su regreso a nuestras localidades. Tengo muchas ganas de aprender y de trabajar en equipo”.

La farmacéutica Goenaga de Villa Iris, es la segunda precandidata a concejal

Lisandro Koller, actual presidente del HCD, va por la reelección

La Lic. Sabina Dillon, de Felipe Solá, se postula en el cuarto lugar

Lisandro Koller, de Puan, precandidato a 3°concejal: “Tengo 30 años, actualmente soy concejal representando a Juntos por el Cambio, hoy denominado Juntos. Soy presidente del Honorable Concejo Deliberante, presido el Comité Distrital de la Unión Cívica Radical. Me desempeño socialmente como socio activo del Club de Leones. Renuevo este compromiso con orgullo y con la dedicación que llevé adelante estos cuatro años, redoblando los esfuerzos. Obviamente que quedan muchos proyectos por llevar adelante, mucho por trabajar, acompañando la gestión de Facundo y de todo el equipo de trabajo,” dijo.

“Es una situación atípica estar presentándolos de esta forma, porque como espacio político hubiéramos querido que el salón esté lleno de militantes y de vecinos, y que Facundo pudiera entrar al salón, recibiendo el aliento y el acompañamiento por su gestión porque, llevar adelante los destinos del distrito de Puan, no es una tarea fácil. Sabemos de su liderazgo y compromiso, por eso debemos seguir acompañándolo,” resaltó Koller.

“Horacio López siempre ingresaba por estos lugares con su puño en alto y se animaba a dar el paso, a dar el puntapié inicial en el comienzo de la campaña electoral, renovando el compromiso como lo venimos haciendo hace más de 20 años en el Distrito,” remarcó.

“Seguiré acompañando el trabajo de todas las instituciones y la invalorable tarea que realizan. Debemos seguir construyendo este proyecto colectivo, porque las instituciones son el pilar fundamental en la construcción de nuestros pueblos. También apoyar y acompañar a cada una de las personas que desde su lugar, desde sus diferentes actividades económicas, aportan al crecimiento del Distrito. Debemos estar cerca como quipo de trabajo, atendiendo las demandas y necesidades. Entenderlos y escucharlos, interpretar lo que quieren y a partir de allí construir un futuro mejor.

Acompañamos la lista de Facundo Manes y Danya Tavella, dos personas que se animaron a dar el paso, con las temáticas que instalaron en la agenda de la campaña electoral, como son la salud y la educación, vamos a poder romper las viejas estructuras, hacer una autocrítica desde la dirigencia política y poder construir una Argentina mejor”.

Sabina Dillon, de Felipe Sola, precandidata a 4° concejal: “Tengo 28 años, soy Licenciada en Historia, comencé mi carrera docente en el Instituto San Felipe y en la Escuela N°5 de Puan. Actualmente, me desempeño como docente en la Escuela de Educación Secundaria N°6 de Felipe Sola y en el CEPT de 17 de Agosto. Particularmente, cuando me vinieron hacer esta propuesta, no fue una decisión fácil de tomar principalmente por una cuestión de responsabilidad. Cuando uno asume un puesto de estos, es más que un puesto de trabajo. Uno es un mero representante del pueblo así que lo asumo con mucha responsabilidad,” manifestó.

“Junto a integrantes del Municipio y del área de Juventud, formamos un grupo de voluntariado que le dio mucha fuerza al pueblo y participó activamente en instituciones, marcando una identidad propia de Felipe Solá. Me sumo a la lista porque reúne es una lista muy federal, es importante que estén todas las voces y todos los pueblos. Reúne a gente que no tenemos experiencia política con jóvenes que vienen militando desde hace tiempo y con gente que ya participaba en listas,” agregó.

Edgardo Koistra, de Bordenave, precandidato a 5° concejal: “Tengo 47 años, soy abogado. Es un compromiso muy grande el que uno asume. Esto no es solamente para ocupar un cargo sino para tratar de ser un vehículo, un tránsito entre las necesidades de la gente y lo que uno pueda llegar a facilitarle, dándole soluciones. Me desarrollé anteriormente en la actividad legislativa y como Asesor Jurídico de instituciones. Recorrí todo el distrito de Puan. Trabajo en varias comisiones y ahí se ven mucho las necesidades y lo importantes que son. Necesitamos del acompañamiento del electorado para lograr un resultado positivo en las próximas elecciones,” concluyó.

El abogado Koistra ocupa el 5° lugar de la lista de concejales

El sexto lugar es de Lilian León, de 17 de Agosto

Gastón Bares, precandidato a primer consejero escolar

Liliana León, de 17 de Agosto, precandidata a 6° concejal: “Represento a la localidad de 17 de Agosto y a través de ella asumo el compromiso de representar al resto de las localidades del distrito, a quienes me une un afecto muy especial. Me desempeñé como docente en varios cargos dentro del distrito como maestra de grupo, Asistente Educacional, profesora en Atención Temprana, especializada en Dificultades de Aprendizaje. Fui directora de la Escuela Especial 502 de Darregueira y de la Escuela de Educación Secundaria N°1 de Bordenave hasta mi jubilación.

“Fui convocada para trabajar en este espacio político desde la especificidad de mi profesión. Le agradezco mucho a Facundo el haber confiado en mi persona la creación del Área de Discapacidad y posteriormente, desarrollándome como secretaria de Promoción Social,” relató.

“Cuando me convocaron, me dijeron que este era un espacio donde se podían manifestar diferentes fuerzas de representación política y que la condición era dejar de lado los egos personales y que el único norte posible era la gente y las instituciones. Recuerdo con emoción las palabras de Horacio López quien nos decía que la política “es el arte de lo posible”. Y aunque hoy parezca muy conceptual, filosófico y hasta un tanto romántico para estas épocas, este espacio me enseño que con cada realidad, cada día teníamos que estar ofreciendo oportunidades a la gente y a las instituciones con lo poco o mucho que teníamos, aunque fuera escuchando y acompañando, pero siempre dando respuestas.

Facundo Manes, nuevo líder, nos interpela a pensar en un dolor social que atraviesa a todos los sectores de la sociedad y nos conduce a pensarnos como ciudadanos protagonistas y responsables, para que a través de la revolución del conocimiento y la conciencia de argentinos podamos superar estas situaciones de grandes crisis que hace tanto tiempo la Argentina padece,” opinó.

Gastón Bares, de Darregueira, precandidato a primer consejero escolar. “Soy oriundo de Felipe Sola, mi carrera política y sindical fue en Bahía Blanca, hace 12 años que vivo en Darregueira, presidiendo una sucursal de comunicación del Estado. Soy congresal nacional desde hace dos años, representando a los empleados del Correo y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires. Soy Bombero Voluntario y trabajo en varias instituciones de Darregueira. En Bahía Blanca, fui consejero escolar y Director de Educación.

Trabajaré en Educación con la consigna “donde hay una necesidad, hay un derecho que cumplir”. Vamos a ser el nexo entre el partido de Puan y la provincia de Buenos Aires. Debo agradecer a Facundo Castelli su colaboración al Consejo Escolar porque viendo los números, hay una gran participación del municipio en todas las instituciones del partido de Puan.

Melina Grer, de Felipe Sola, 2° precandidata a consejera escolar: “Soy directora de la Escuela Secundaria N°6. Mi compromiso es trabajar con los consejeros escolares que ya vienen trabajando por las escuelas del distrito en mejorar y trabajar codo a codo por nuestros alumnos”.

Melina Grer (Felipe Sola)

2° precandidata a consejera escolar

Cristian Garciandía (Darregueira)

1° candidato a consejero escolar suplente

Sonia Maldonado (Puan)

2° candidata a consejera escolar suplente

Patricia Vélez (Bordenave)

4° precandidato a concejal suplente

Amílcar García (Azopardo)

3° precandidato a concejal suplente

Fabiana Colman (Villa Iris)

2°precandidata a concejal suplente

Fabiana Colman, 2° precandidata a concejal suplente de Villa Iris: “Soy Licenciada en Psicología. Trabajo en el Hogar Nuestros Tiempos y en el Hospital Municipal. Acepté este nuevo camino como un desafío personal, también me parece que es una forma de trabajar juntos para pedir ayuda ante las inquietudes de los vecinos de nuestra localidad. También acompañando a nuestros jóvenes en lo laboral y educacional, brindándoles oportunidades nuevas. Y la mejor forma de dar un paso, es esto de trabajar juntos, en grupo, más cuando hay una calidad humana tan buena”.

Amílcar Javier García, de Azopardo, 3° precandidato a concejal suplente: “Ya estuve participando en otras listas y estoy muy convencido sobre cómo se trabaja en forma correcta, con mucho compromiso y honestidad”.

Patricia Vélez, de Bordenave, 4° precandidato a concejal suplente: “Hace 25 años que vivo en ella. Soy docente jubilada del área de Educación Física, trabajé varios años en distintas instituciones, recorrí el distrito y luego formé parte del gobierno de Horacio López en el área de Deportes y Turismo Social. Finalicé mi gestión educativa en el Consejo Escolar. Me desempeño como emprendedora local y estoy muy contenta de formar parte de esta lista comprometida, federal y con gente joven que integra al trabajo en equipo. Los que venimos de años de experiencia, aportaremos lo poco o mucho que podamos”.

Cristian Garciandía, de Darregueira, 1° candidato a consejero escolar suplente. “Soy docente y trabajo en dos instituciones educativas del nivel secundario de mi localidad. Participo activamente en comisiones de distintas instituciones y estoy aquí junto a mis compañeros para dar un gran paso porque estoy de acuerdo con la línea de pensamiento de Facundo Manes, una persona con prestigio y reconocimiento muy importante, que nos invita a formar parte de un equipo de trabajo para luchar y trabajar por un proyecto de país a largo plazo. Junto a mis compañeros a precandidatos a consejeros escolares, vamos a trabajar con cada una de las instituciones del distrito por y para cada uno de nuestros estudiantes”.

Sonia Maldonado, de Puan, 2° candidata a consejera escolar suplente: “Actualmente administrativa en el Consejo Escolar local. Llevo 25 años trabajando para la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Dentro de los cuales, en los mis últimos 15 años, me desempeñé en La Plata, en la administración central, trabajando en los últimos períodos en el equipo de informes junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal. Todo lo que fui transitando en estos años, el estar convencida que la educación es la base de la sociedad, me lleva a estar aquí presente agradeciendo a quienes me convocaron”.