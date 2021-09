Castelli recorre la Sexta llevando la propuesta de Juntos

Por estos días, el intendente municipal está viajando por la región acercando las ideas del espacio político que lo tiene como protagonista a nivel seccional, ocupando el 5° puesto en la lista de precandidatos a Diputados Provinciales.

“Estuvimos en Tres Arroyos y en Bahía Blanca, junto a la segunda precandidata a Diputada Nacional, Danya Tavela. En Bahía acompañamos a Emilio Monzó, otro de los integrantes de la lista de precandidatos que encabeza Facundo Manes”, explicó.

A la par, Castelli sigue muy de cerca y respalda la propuesta de Juntos en la Sexta Sección, liderada por Lorenzo Natali. En el Distrito de Puan, el jefe comunal impulsa la lista que propone a Franco Intelisano, Milagros Goenaga y Lisando Koller, como los tres primeros precandidatos a concejales.

“Es una lista muy potable y competitiva que nos dará muy buenos resultados”, confió.

-El sábado pasado se realizó un encuentro en Villa Iris con la presencia de Lorenzo Natali y Emiliano Balbín

Por estar haciendo un viaje programado, no pude llegar. Obviamente, me comuniqué con ellos. Fue una alegría porque Lorenzo es una persona reconocida en los medios que ha tomado el desafío ser candidato. Encontré a una persona bien predispuesta, con muchas ganas de participar, es alguien que viene a sumar.

Qué escenario se imagina luego de las elecciones, teniendo en cuenta que usted ocupa el quinto lugar como precandidato y son 11 los lugares a renovarse en la Sexta Sección Electoral.

El panorama es complejo porque la lista se mezclará con la nómina encabezada por Fernando Campagnoli. Después del 12 de Septiembre veo una lista unida para ganar las elecciones de Noviembre. En la sexta se puede hacer un muy buen papel, aspirando a colocar los seis diputados que renueva Juntos, y tal vez con alguna posibilidad de sumar más si el resto de las fuerzas no llega al piso.

La PASO determina quién encabeza la lista y cómo se ordenan el resto de los lugares. El objetivo de nuestro espacio es ganar en la Sexta y en toda la Provincia de Buenos Aires para posicionar a Juntos de cara al 2023. Ese es el gran desafío.

Si bien después de las elecciones de este mes determinará si es Manes o Santilli el primero en la lista de Diputados Nacionales, desde la UCR creemos en la figura de Manes, porque queremos ser protagonistas dentro de Juntos. Necesitábamos una figura así, con aceptación en la gente. Manes está siendo muy bien recibido y eso nos alienta y da esperanzas. Después, se trabajará de manera conjunta. De todas maneras, pensamos que el radicalismo tiene una oportunidad histórica de posicionarse dentro de Juntos.

-¿Ha podido hacerle la invitación a Manes para visitar el Distrito de Puan?

Lo hemos hablado en alguna ocasión, pero la verdad es que están abocados a ir a los lugares de mayor concentración. Sólo está visitando las cabeceras de las secciones electorales o va a lugares más grandes donde se hace un acto. El resto se maneja a través de las redes sociales o medios nacionales. El viernes 3 de septiembre Manes estará en Bahía Blanca en un acto al mediodía en la Plaza Rivadavia. Esperamos juntar mucha gente, como ocurrió el sábado en San Miguel. Nos parece que todo el mundo lo conoce, pero no es así, y cada vez que la gente lo descubre se va muy encantada y con mucha esperanza. Es eso lo que queremos, otra cara, un recambio.

-Y esa sensación… ¿la percibe cuando habla con los vecinos?

Sí, creo que es una elección atípica por la pandemia. La gente está descreída de la política, sobre todo con acontecimientos como la fiesta del Presidente en Olivos. También las declaraciones poco afortunadas, desde mi punto de vista, hacen que la gente descrea de la política en general. La única forma de cambiar esto es participando y yendo a votar. Facundo Manes es una alternativa. Tanto él como Danya Tavela, a quien conozco por su militancia en Evolución. Son personas que apuestan por la educación. Hay figuras que nos traen esperanza para cambiar la realidad de nuestro país.

-¿Qué sintió desde lo personal cuando, luego de acompañar durante tanto tiempo la instrumentación de medidas que coartaban nuestras libertades individuales, se enteró de la fiesta de Olivos?

Sentí mucha indignación porque tuvimos que poner la cara ante los vecinos, coartarles libertades y ponerles límites. Debimos hacerles cumplir disposiciones emanadas de la Provincia y la Nación. Desde un primer momento acompañamos eso, porque la situación era atípica y no sabíamos cómo se iba a desarrollar.

En cuanto a las medidas que se tomaban en plena pandemia, el Presidente tenía un equipo de asesores, y era lo que correspondía en ese momento. Pero cuando aparecen cosas como las de Olivos, uno siente mucha indignación, sobre todo pensando en todo aquel que perdió algún ser querido, algún allegado y no pudo despedirse, o se perdió de muchas cosas.

Cada vez me sorprende más este tipo de actitudes, viniendo de un Presidente. Me desilusiona mucho. Nosotros no pertenecemos a su grupo político, pero siempre acompañamos en situaciones graves, igual que a un Gobernador, para que las cosas se hagan lo mejor posible, pero hay conductas que en la gente crean mucho descreimiento.

Como en todo ámbito, después la gente generaliza, y se pregunta: “si estas actitudes vienen de un presidente ¿qué queda para un Gobernador o un Intendente? Es difícil cambiar eso, pero debemos explicarle a la ciudadanía que la única forma de cambiarlo, es participando y no quedándose en casa protestando.

-¿Usted percibe que habrá una respuesta de la gente hacia esas actitudes transgresoras?

En el interior sí, no me animo a aventurar qué pasará en el Conurbano. Danya me contaba que ahí es otra cosa, hay sectores rehenes de los planes y de las organizaciones sociales. A veces estas cuestiones llegan, pero están presos de una política que nos los deja salir de esa lógica.

Esperamos que la indignación que se percibe en el interior, se desplace hacia los grandes centros urbanos. En las elecciones de Corrientes, el último domingo, todos esperábamos la victoria de Gustavo Valdez, pero no por semejante porcentaje, sacó más del 75 por ciento. Hay un cansancio por todo lo que ocurre. En el interior de la Provincia de Buenos Aires, veo a la gente indignada y siempre les digo: “hay que involucrarse y participar”. También quiero creer que habrá un voto castigo.

-La situación económica también es un tema de preocupación, los sueldos no se condicen con el índice inflacionario real. Los números oficiales parecen quedar cortos con lo que vemos las góndolas.

Sí, la inflación no es del 29 por ciento a junio/ julio. Eso no existe. Hay productos que aumentaron el 100 por ciento. En salud, los insumos subieron un 500 a 700 por ciento. Todo lo que está atado al dólar, supera a la inflación.

-Dada la situación de pandemia y la inflación, seguramente aumentaron los pedidos de asistencia al área de Promoción Social, ¿Cómo es la situación?

Se dio mucha asistencia en el invierno, sobre todo en materia de gas natural, porque existía, en algunos casos, la posibilidad de cortes del servicio. Cuando se entregan bolsas de comida, a mitad de mes debemos hacer un refuerzo. También lo vemos en los empleados municipales, uno trata de acompañar, evitando que se escapen los números pero a veces, lamentablemente, se complica la situación para quienes deben pagar un alquiler y tienen hijos para mantener. Desde el Municipio, tampoco podemos ir mucho más encima de la inflación porque necesitamos asistencia de la Provincia o de la Nación.

-El lunes por la mañana presentaron en sociedad la nueva Sala de Rayos, ¿Cómo lograron concretarla?

-Fue una alegría haber terminado esa obra. Se había adquirido todo el equipamiento durante el gobierno de María Eugenia Vidal, a través del Fondo de Infraestructura Municipal. Por la pandemia, se paró la obra y se volvió a reactivar con el Gobernador Axel Kicillof. De esta manera, destinamos parte de ese dinero a la estructura edilicia y así poner en funcionamiento la Sala de Rayos.

Estamos muy contentos y así lo transmitimos a la gente que nos acompañó en el acto, que no fue mucha a causa de las restricciones propias de la pandemia y porque no se pueden realizar actos tan cerca de las elecciones, la Ley Electoral así lo prohíbe. Los profesionales de la salud están muy conformes porque el sistema digital cambia radicalmente la calidad de la imagen, ahora se pueden enviar por mail o transportar en un pendrive. Inmediatamente, se puede saber al detalle la patología del paciente. Además, se dejan de usar los líquidos para las placas que son tóxicos y caros.

-Este año y medio de pandemia, por el desgaste natural que provoca, lo impulsa a usted a buscar nuevos espacios en la política como puede ser el de legislador.

En la gestión todos los días surgen desafíos distintos, el problema es que en la pandemia hubo otras situaciones como las prohibiciones y el encierro. Estábamos las 24 horas viendo, junto al equipo del área de salud, cómo se iban dando los casos. Las restricciones que se abrían y luego se cerraban. Todo era negativo. Después, si las vacunas llegaban o no llegaban, si eran efectivas o no lo eran. Son cuestiones que desgastan.

La Legislatura me entusiasma no sé si en estas elecciones porque será muy difícil obtener una banca cuando se establezcan los lugares en ambas listas. Sin embargo, me entusiasma pertenecer a un sector como Evolución, liderado por Martín Lousteau, con una presencia distinta a nivel provincial y nacional. Sea el lugar que sea, estoy dispuesto a sumar. Estoy convencido que son mis dos últimos años en la intendencia, después llegará alguien de mi equipo para que conduzca el municipio. Yo acompañaré desde el lugar que me toque como digo siempre, ya sea en la Legislatura o en alguna función ejecutiva.

Obviamente, después de 10 o 12 años, uno pretende posicionarse desde otro lugar pero siempre relacionado a la política que es lo que me gusta. Si se da bien, y sino también.

-Seguramente, cada vez que hay elecciones, los vecinos renuevan sus pedidos, ¿Cuáles son las cuestiones que le manifiestan?

Hoy la gente está muy apática hacia la situación política. Más allá de una cuadra de asfalto o alguna otra situación, creo que la gente está esperando un cambio a nivel provincial o nacional. Obviamente, al distrito le faltan cosas y hay mucho por hacer en las localidades, pero nosotros estamos en un punto donde le hemos dado calidad de vida a los vecinos. No tenemos demandas, más allá de las tradicionales como viviendas y asfalto o tapar algún bache. Se lograron obras como la Sala de Rayos X, cuadras de asfalto en diferentes localidades y nos hicimos cargo del Hospital de Darregueira con lo que eso conlleva. Dentro de nuestras posibilidades, tenemos los pueblos lo mejor posible.

Hay un hartazgo de la gente en cuestiones que escapan a lo nuestro, pero obviamente que esto nos compromete y nos hace trabajar cada vez más en soluciones para los vecinos.

Por ejemplo, el otro día hablábamos con los clubes sobre la necesidad de la vuelta del público a las canchas, porque las prohibiciones de ingreso generan un problema económico. Son decisiones que dependen de la Provincia, y existe una falta de cercanía de esos funcionarios que toman las decisiones. Vas un sábado a ver las Divisiones Inferiores y la cancha está llena de gente, y los domingos, cuando juegan los equipos de Primera, no puede haber público.

-¿Le pidieron que gestione sobre esa problemática?

-Sí, hemos llamado, también hablé con intendentes. Todos estamos presionados desde nuestros lugares para que se cambie la medida. Lo mismo sucedió con las clases en las escuelas. Era ilógico que hubiera clases en La Matanza y no en Puan. Acá no es lo mismo que en las ciudades, y los chicos no se movilizan en transportes escolares. Los protocolos son muy buenos y no hubo focos de contagio.

-Pensando en el 2023, ¿Ya están preparando el candidato/a a intendente?

Hay muchos que pueden ser candidatos, contamos con gente joven y también con experiencia. Para ser intendente no solo hay que estar preparado y después demostrarlo, también hay que querer serlo.

Es una decisión importantísima, te cambia la vida y pasas a ser una persona expuesta. Como decía Horacio López, se produce la soledad del poder, y a veces hay que tomar decisiones y debés hacerlo solo. Los méritos son del intendente, pero también lo son los fracasos, porque el que decidió fue él.

Hay mucha gente capacitada pero tiene que tomar la decisión. Nosotros, como equipo político, vemos quién puede tener ganas y sin es apto, después se los saca a la cancha y se realiza una encuesta para ver si son cuatro, cinco o tres. No hay que quedarse con uno solo postulante, es mi punto de vista, porque la política es muy cambiante, alguien que hoy puede ser un excelente candidato, dentro de unos años puede no serlo.

-¿Qué mensaje le deja al electorado?

Invito a la gente que vaya a votar el 12 de septiembre porque en Juntos tendremos una PASO, y dentro de ella, estamos acompañando la lista encabezada por el precandidato a Diputado Nacional Facundo Manes, y en la Sexta Sección, con Lorenzo Natali. En mi caso, precandidato a Diputado Provincial en el quinto lugar, y a nivel local con los precandidatos a concejales Franco Intelisano, Milagros Goenaga y Lisandro Koller.

La gente puede tender a confundir la boleta, más allá que son nuestros socios políticos, creemos que Facundo Manes es la mejor opción y tiene la mejor proyección. Santilli tiene un techo y no va a pasar de eso. Manes tiene mucho para crecer, es de la Provincia de Buenos Aires. Ya hemos tenido gente de Capital que vino a imponerse en la Provincia.

Pedimos que la gente participe de las elecciones ya que los protocolos van a estar muy bien organizados y no habrá riesgo de contagio. Hay una muy buena elección en las PASO y después habrá que reafirmarlas en noviembre.