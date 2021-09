El “Fara” lo dio vuelta y llega afilado al clásico (Resultados y Posiciones)

PFBC y Deportivo Argentino se midieron en Pigüé por la tercera fecha del Torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. El puanense arrancó con el pie izquierdo cuando Santiago Trejo desperdició un penal, a los 12’ de comenzadas las acciones. Las malas nuevas continuaban para PFBC. A los 19’ Ramiro Muñóz ejecutaba correctamente su penal y ponía al “Depor” en ventaja. Diez minutos después, Tomás Ibarra le aportaba una sonrisa al albinegro, tras colocar el empate provisorio. En el segundo tiempo, Santiago Trejo tuvo la posibilidad de redimirse. El árbitro Walter Vargas decretó penal para el “Faraón” y esta vez “El Santi” no falló, poniéndole cifras definitivas al encuentro.

El resto de la fecha

ZONA “A”

-S. Martín (ST) 1 vs. D. Sarmiento 0

Goles: ST: Jorge Gaab de penal (SM)

Árbitro: Maximiliano González

Expulsados: ST: Santiago Fernández (DS)

Reserva: 2 – 1

-Independiente 4 vs. Boca Jrs. 1

Goles: PT Emiliano Aliberti (I). ST: 10’ Emanuel Merkel (B) y Emiliano Aliberti x 3

Árbitro: Ariel Scotta

Reserva: 0 – 4

-B. y Negro 2 vs. El Progreso 3

Goles: Francisco Schroh x 2 (EP), Tomás Prediger (EP), Franco Pane de penal (ByN) y Maximiliano Pecotche (ByN)

Árbitro: Luis Armani

Reserva: 1 – 0

ZONA “B”

-D. Argentino 1 vs. PFBC 2

Goles: 19’ Ramiro Muñoz de penal (DA) 29’ Tomás Ibarra (PFBC). ST: 5’ Santiago Trejo de penal (PFBC)

Incidencias: PT: 12’ Santiago Trejo malogró un penal

Árbitro: Walter Vargas

Reserva: 3 – 0

-T. Federal (P) 3 vs. Unión (P) 0

Goles: PT: 43’ Diego Cuello. ST; 15’ Alejo Lucién y 21’ Nicolás Tracanelli

Árbitro: Ricardo Borger

Incidencia: ST: el arquero Branchesi le contuvo un penal a Maximiliano Rausch

Reserva: 2 (Facundo Ruiz) – 0

-Automoto 1 vs. Unión (T) 0

Goles: ST: 40’ Lautaro Alchao

Árbitro:

Reserva: 2 – 0

ZONA “C”

-A. Huanguelén vs. E. Comercio (Suspendido)

-C. Sarmiento 2 vs. S. Martín (C) 1

Goles: PT: 35’ Gabino Belleggia (SM), 33’ Jeremías Balcarce (CS) y 49’ Sebastián Blanco (CS)

Árbitro: Juan Cruz Aliberti

Expulsados: ST: 17’ Paulo Frende (SM) y Sebastián Blanco (CS)

Reserva: 1 – 1

-Racing (C) 3 vs. Peñarol (P) 2

Goles: PT: 2’ y 28’Facundo Iriarte (R) ST: 1’ y 3’ Damián Weisbeck (P) y 29’ Nahuel Bardella (R)

Árbitro:

Reserva: 4 – 2

POSICIONES

PRÓXIMA FECHA (19/9)

ZONA A

-S Martín (ST) vs. Independiente

-D. Sarmiento vs. B. y Negro

-El Progreso vs. Boca Jrs.

ZONA B

-Unión (T) vs. D. Argentino

-Unión (P) vs. Automoto

-T. Federal vs. PFBC

ZONA C

-E. Comercio vs. C. Sarmiento

-Peñarol (P) vs. A. Huanguelén

-Racing (C) vs. San Martín (C)