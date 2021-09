El Senador De Leo propuso trabajar para que los jóvenes no se vayan de los pueblos

El legislador provincial de Juntos por el Cambio y presidente de la Coalición Cívica ARI de la Provincia realizó un balance de las elecciones primarias y planteó los desafíos que se vienen para los próximos dos años.

“Muchos están preocupados porque nuestros hijos no se vayan del país y no tomen Ezeiza, yo les digo a los puanenses que debemos trabajar para que los jóvenes no se vayan de nuestros pueblos,” reflexionó.

Durante su visita de este fin de semana a Puan, donde mantuvo un encuentro en el balneario de la laguna con adherentes y simpatizantes del espacio de Juntos, el senador dialogó con Todas las Voces sobre lo que dejaron los comicios del 12 de septiembre.

Indicó que hubo un mensaje contundente de la ciudadanía hacia la clase política en general y hacia el gobierno nacional en particular, reclamando un cambio de rumbo.

“Juntos” ha hecho una gran elección, y es la cuarta en la que supera el 40% de los votos. Esto habla a las claras –mencionó– de la existencia de un sector muy importante de la sociedad que demanda un espacio para competir con el kirchnerismo.

Más allá de la alegría por el triunfo, De Leo bregó por la instalación de “un sistema político balanceado” que impida avasallamientos a la Justicia, el avance sobre la propiedad privada y las intenciones de ciertos sectores de sentirse dueños del país.

“Aquí en Puan estamos muy contentos porque este grupo de gente nueva y capaz generó una alternativa dentro de Juntos y tuvo un gran acompañamiento en todo el distrito”, resumió.

-Yendo al plano nacional, ¿qué opina de los cambios que hizo el Gobierno en el gabinete?

Lamentablemente, asistimos a una pelea por el poder dentro de la coalición que nos gobierna. Una interna casi obscena, en tiempos que la sociedad demanda otra cosa. Entonces, esas modificaciones en el gabinete, no compatibilizan con el cambio real que reclama la gente.

En su mensaje, no creo que los ciudadanos hayan pedido la vuelta de Aníbal Fernández. Hoy los argentinos demandan más institucionalidad, más diálogo, más racionalidad y menos confrontación. Me parece que los cambios, en gran parte, no satisfacen a la población.

Dejan al desnudo la debilidad del presidente, en una gestión donde quien gobierna es la vicepresidenta. Son cosas que no le hacen bien a la gestión.

Uno quiere que al gobierno le vaya lo mejor posible, a pesar de las diferencias. Sabemos que si no es así, también le irá mal a la gente.

El Frente de Todos, en el Ejecutivo, atraviesa una situación crítica y compleja, y si cree que con dádivas o regalando heladeras y bicicletas, van a sobornar al pueblo argentino haciéndolo cambiar de opinión, creo que están muy equivocados.

Candidatos a concejales y adherentes al espacio de Juntos (Lista A) mantuvieron un encuentro el domingo 26 de septiembre en el balneario de la Laguna de Puan

-La economía se fue deteriorando, afectando a sectores comerciales y productivos, y hasta el 2023 restan dos años, ¿cree que la situación podría reactivarse en el mediano plazo?

Uno ve que la economía en otros países similares no cayó tanto como en Argentina. En el mundo hay una reactivación económica y una demanda de nuestros commodities. Y a pesar que el gobierno haga mal las cosas, pienso que nuestro país tiene una oportunidad importante de reactivarse y comenzar a crecer.

Para eso, justamente no deben hacer lo que hacen. El gobierno manejó muy mal la pandemia, la economía y no supo relacionarse en materia de política exterior y cerró exportaciones. Habla a las claras de un desperdicio de oportunidades para lograr el crecimiento.

Un dato clave es la inflación. Este problema surge porque el gobierno descree de las políticas monetarias básicas y apela a una emisión descontrolada, por eso estamos pagando las consecuencias. Y si la economía no cayó más, es porque el mundo, en alguna medida, está creciendo y necesita de nuestras materias primas.

– ¿Qué cree que pasará con la economía si el gobierno pierde las elecciones de noviembre?

Desde Juntos, vamos a trabajar para mejorar nuestra elección, pero queremos que el gobierno pare con estos desaciertos y disputas. Queremos una gestión más normal, que en lugar de relacionarse con Venezuela, Nicaragua o Cuba, comience a hacerlo con países más democráticos que necesiten nuestros productos. Si el gobierno no cambia el rumbo, Argentina pasará dos años muy difíciles.

-Tanto para el actual como para los próximos gobiernos seguramente será un desafío el tema de la educación. No será nada fácil recomponer un sistema afectado por reclamos de larga data y muy golpeado por la pandemia y las consecuentes medidas de suspensión de clases.

A pesar del panorama difícil, tengo mucho optimismo porque veo un país más maduro. Argentinos que en algún momento confiaron en el gobierno y en la política sobre cómo afrontar el coronavirus, después se dieron cuenta que fue un error. Me parece que ese mismo pueblo se convencerá de la necesidad de sacar adelante el país entre todos.

-Qué mensaje le deja al electorado teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones generales de noviembre

No hay que aflojar. Debemos ir a buscar los votantes que eligieron otras opciones de la oposición para que vean y confíen en Juntos. Lograr que quienes no fueron a votar, concurran el próximo 14 de noviembre. A aquellos que defendieron nuestros votos y fiscalizaron, les agradecemos, pero a los próximos comicios debemos defenderlos mucho más.

Seguramente, encontraremos a un gobierno más agresivo, haciendo todo para revertir la elección, cuando digo todo, me refiero a lo bueno y lo malo.

Tengamos esperanza a pesar de la situación difícil que vivimos.

