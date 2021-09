“Esperamos que la gente nos acompañe con su voto”

Así se expresó Lisandro Koller, actual presidente del HCD aspira a un segundo mandato en el legislativo local, como precandidato a concejal en tercer lugar. Koller llegó a nuestra redacción con Sonia Maldonado, precandidata a consejera escolar suplente.

Ambos representan el espacio de Juntos que impulsa la candidatura de Facundo Manes como Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires, y la del bahiense Lorenzo Natali, primero en la nómina de aspirantes a una banca en la legislatura de la provincial. Vale recordar, que en ese frente también se alinea el intendente Facundo Castelli, ocupando el 5° lugar.

Este espacio competirá en las PASO con el de Diego Santilli, que también tiene su réplica en el Distrito, con Diego Reyes que encabeza la lista de precandidatos a concejales

Durante la charla, con una dosis de optimismo acerca de lo que puede deparar esta elección de medio término, recordaron aquellos comicios de 2017, cuando el oficialismo ingresó los seis concejales que este año culminan su mandato.

La puja de este domingo 12 de septiembre, servirá para ver cuál de las dos propuestas prevalece: si la de Manes con el acompañamiento del oficialismo puanense; o la de Santilli con figuras nuevas y críticas de la actual gestión municipal.

-¿Cómo se está desarrollando la campaña?

–Lisandro Koller: Es una campaña atípica, como lo hemos manifestado desde la conformación de las alianzas y de las listas, tuvimos que readaptarnos a los nuevos protocolos y a no poder estar en contacto con la gente como quisiéramos, ya sea en una presentación de lista o en el cierre de campaña.

Estamos recorriendo las localidades, repartiendo boletas junto a los candidatos y el intendente. A partir del lunes, vamos a recorrer todos los barrios del distrito en forma simultánea. De esta forma, trataremos de llegar a los vecinos para que conozcan en primera instancia a los precandidatos. Hay mucha gente nueva que se incorpora a esta lista y personas con cierta experiencia en el Ejecutivo. En mi caso, me toca renovar mi mandato como concejal y estoy muy expectante por la llegada del 12 de septiembre, donde esperamos que la gente nos acompañe con su voto, nos motive y nos ayude a dar el paso a nivel nacional y provincial de la mano de Facundo Manes, Danya Tavela y Lorenzo Natali.

-Sonia, ¿cómo está viviendo esta experiencia de integrar la lista como consejera escolar suplente?

-S.M: Es una experiencia que me está sorprendiendo, porque no tenía la idea de la parte fina, de transitar esta etapa de la precandidatura, participar en reuniones y trabajando en quipo. Estoy viviéndolo con muchas expectativas y alegría. Pensé que iba a ser algo más tranquilo, o a lo mejor de no tanta llegada. Me siento muy comprometida.

-¿Qué es lo que más te ilusiona?

S.M: Poder continuar lo que ya está empezado, porque es muy buena la obra, y sumar proyectos. Lo que más me incentiva es la propuesta. La iniciativa de Facundo Manes, en momentos donde la educación y la salud merecen un cambio primordial. Eso es lo que más me motiva, generar un cambio.

-Su experiencia en la administración provincial, en el ámbito educativo, debe ser importante al momento de aportar su experiencia…

S.M: Sí, es una de las cosas que más me motivaron. Estuve muchos años del otro lado del mostrador. Regresar al distrito y plasmar lo de la sede central acá, en un ente descentralizado, me motiva mucho. Pude ver cómo se desarrolla el trabajo, y me parece que hay muy buenas propuestas y muchas cosas por hacer. No estamos muy lejos de la sede central, se trata de hacer gestión y estar comprometidos. Eso es lo principal, porque uno puede tener el conocimiento, pero se necesita compromiso y predisposición.

-Al recorrer el distrito, ¿qué inquietudes y necesidades recogen de la gente?

L.K: En estos tiempos de pandemia, no vemos todavía el clima que se vive en otras oportunidades, por eso estamos motivando a la gente, a que se exprese, a que nos haga llegar sus inquietudes. Hay muchas necesidades, como en todos lados, pero nosotros desde el Estado siempre tratamos de estar presentes. Mantenemos reuniones con representantes de instituciones y estamos convencidos que las entidades son un pilar fundamental para la parte productiva. En cada encuentro y cuando visitamos a los vecinos, surge la temática de los jóvenes. En el Municipio contamos desde hace muchos años con el área de Juventud para analizar sus inquietudes, sus ideas, y estamos teniendo una retroalimentación con los jóvenes. En estas elecciones, creo que ellos tendrán una incidencia muy importante para las decisiones futuras que se puedan tomar en política. Ahí estarán incluidas la educación, el futuro de los chicos, el trabajo, y un montón de cuestiones que están en nuestro mensaje, para lograr esa movilidad ascendente que necesitamos, dejando atrás los viejos vicios de la política.

Debemos dar el paso para la incorporación de gente con nuevas ideas, que brinde nuevas oportunidades, eso nos motiva a nosotros y en la gente vemos una cuota de esperanza donde se revaloriza el trabajo y la actitud de los jóvenes donde muchas veces no han tenido en la sociedad el espacio que se merecían. Desde nuestro espacio político siempre incorporamos personas jóvenes y esta oportunidad no es la excepción. Chicos que se han ido a estudiar y volvieron a su localidad, como es el caso de la precandidata a concejal de Villa Iris, Milagros Goenaga, que es farmacéutica; Franco Intelisano desarrolló varias actividades en el Senado de la provincia y aportó su conocimiento a nuestra lista, y en mi caso que tuve la oportunidad de ejercer la función pública desde los 15 años, a través de voluntariado juvenil, después con cargos en el Ejecutivo y hoy como presidente del Concejo Deliberante.

Al Concejo Deliberante debemos darle relevancia porque en estas elecciones ellos también se animarán a dar el paso, los jóvenes se están acercando a nosotros. La economía y la producción juegan su rol en esto y debemos buscar un proyecto que englobe todo como pilar fundamental, como la salud y la educación.

-Cree que la pandemia influyó a los jóvenes para que se movilicen y se acerquen a participar en los distintos partidos políticos

L.K: Creo que sí, porque han perdido la virtualidad en sus tareas y apostaron a insertarse cuando volvimos, de a poco, a una nueva normalidad. La pandemia vino a demostrar las estructuras de la política que están mal y hoy salieron a la luz. La gente ve la incorporación de nuevas caras en la política, eso da una cuota de esperanza. A la vez, lo sucedió con el Olivos Gate con el cumpleaños de la primera dama, hechos como ese generan descreimiento. Desde nuestro lado, queremos aportar una cuota de esperanza. Creo que la gente confiará en esta propuesta. Seguiremos aportando nuestro granito de arena desde la gestión municipal y lo replicaremos también hacia la lista que acompaña al intendente.

-Siendo que cuenta con una experiencia de cuatro años en el Concejo Deliberante, ¿Qué cuestiones tiene pendientes y desea materializar en caso de ser reelecto?

L.K: En mi gestión, siempre me basé en estar cerca de las instituciones y de los vecinos para que puedan acercarse al Concejo Deliberante. Muchas veces, se cuestiona el rol del concejal y el funcionamiento del legislativo, que tienen más relevancia por temas políticos. Yo busqué sociabilizar el Concejo Deliberante y llevarlo a la comunidad. Fue muy positivo y la experiencia de estos cuatro años fue buena, quiero seguir potenciándola. Con el Ejecutivo Municipal, estamos trabajando en muchos proyectos que serán parte de la próxima campaña, una vez que se determinen las candidaturas en las PASO, el 12 de Septiembre.

Mantuve reuniones con el Jefe de Producción, el Intendente Municipal y la Secretaria de Gobierno, entre otros integrantes del gabinete, trabajamos en muchas alternativas a través de inquietudes que nos presenta la gente.

-Hace uno días, en una entrevista con el Intendente, le preguntábamos como imaginaba el recambio al finalizar su tercer mandato, y nos dijo que consideraba que dentro de su grupo había personas formadas para ese cargo, ¿usted está entre los posibles sucesores?

L.K: Me considero una persona de trabajo, un militante, un vecino más. Más allá de circunstancialmente ser concejal, soy un representante de los ciudadanos. Siempre lo digo… estaré donde el equipo de trabajo me necesite. La verdad, hoy mis intenciones están en ser parte de esta lista como precandidato, terminar mi función el 10 de diciembre, renovarla y continuar al servicio de la comunidad por cuatro años más.

Dentro de nuestro espacio hay muchas opciones y sobre todas las cosas, más allá de la capacidad, debe nacer de esas personas el “querer ser” y estar acompañados por su familia y su entorno. Eso es algo clave a la hora de llevar adelante los destinos de 18.000 personas, en un amplio distrito con ocho localidades.

– Están evaluando la posibilidad de crear un canal de comunicación para que los vecinos puedan conocer a sus concejales, ver los proyectos y las ordenanzas y puedan contactarlos ante cualquier consulta.

-Sí, es una de las cosas en las que trabajamos. Incluso, se presentó algún proyecto de ordenanza que está en comisión. Se habla mucho de las sesiones virtuales y de la implementación del streaming y la verdad eso conlleva una modificación del reglamento interno del Concejo Deliberante. No significa que poniendo una cámara o un celular ya estamos llegando a la comunidad a través del streaming o de una transmisión en vivo. Es un proceso, un protocolo muy exhaustivo que necesita la autorización del Estado Provincial. Estamos trabajando y evaluando situaciones con otros concejos deliberantes que lo han realizado.

Pero, quizás hoy nuestro contacto está en el “cara a cara con el vecino”, por eso la oportunidad es que los concejales atendamos en nuestras oficinas, o en cada localidad tengamos un espacio de representación. Obviamente, nuestro canal de información es a través de los medios de comunicación del distrito que nos piden las actas. Es información pública que está disponible.

Seguramente, en los próximos años, vamos a tratar de mejorar ese canal. Si bien hoy existe un sistema oficial de boletines municipales donde se cargan todos los proyectos de ordenanza, resoluciones y minutas de comunicación, las reglamentaciones y los decretos del Ejecutivo. Esto se publica en un sitio web al que adhirió el municipio durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Por otra parte, trabajamos en la modernización de la web del municipio donde el Concejo Deliberante tendrá una solapa con acceso rápido para los vecinos, donde podrán ver el accionar de cada concejal.

-Se observa descreimiento de parte de los vecinos y hasta tristeza después de ver ciertos comportamientos de sectores de la clase política a nivel nacional que no son las mejores. En este contexto… ¿Qué mensaje les deja a estos ciudadanos?

La pandemia vino a demostrar los problemas estructurales del país. Para que cambie necesitamos que la gente se involucre y sea parte del proyecto colectivo que viene a encauzar Facundo Manes. Para transformar el país y la provincia, y para seguir potenciando todos estos años de gestión en el municipio de Puan, necesitamos que el 12 de septiembre la gente se acerque a votar. Están todas las garantías sanitarias. Trabajamos en los protocolos y en la seguridad de manera conjunta con la Policía local y el personal llegado de la Base Naval.

Para salir del descreimiento, la dirigencia política debe dar ejemplo porque el presidente venía decretando cuarentenas eternas y resulta que en la casa presidencial realizó un evento. Con lo cual, se contradice. En nuestro caso, siendo parte de la opinión pública o integrando el comité de crisis, pedíamos a la sociedad un esfuerzo más acatando las medidas nacionales y provinciales y después veíamos que en las más altas esferas del poder las incumplían.

Para cambiar eso, tenemos gente capacitada que viene a transformar el país con un proyecto a largo plazo. La educación y la salud son los pilares fundamentales para salir adelante.

¿Qué mensaje le dejan al electorado?

S.M: “Que nos den la posibilidad el 12 de septiembre para llegar al 14 de noviembre, y por todo este descreimiento que hay, reo que merecemos dar el paso y a la pregunta anterior del tema de los jóvenes, deben saber que tiene una oportunidad y un espacio que con la pandemia vieron tan relegado. Acá estamos para recibirlos.

LK: Apostamos a que la lista sea depositada en la urna de forma completa en sus tres cuerpos y a partir de allí, seguir trabajando sobre las necesidades de los vecinos, junto a los representantes de las instituciones, productores, sectores educativos y económicos.