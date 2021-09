Franco Intelisano: “De las crisis se sale con políticas a largo plazo”

El candidato a primer concejal de Juntos, dialogó con Todas las Voces Puan, acerca de sus expectativas para este domingo, cuando se celebren las PASO.

Asesor en el senado bonaerense; ex Director de Acción Operativa del Ministerio de Desarrollo Social, durante la gestión de María Eugenia Vidal; ex Director del área de Promoción Social Municipal y ex Secretario Privado de Castelli; el actual candidato a concejal exhibe una amplia trayectoria en los ámbitos ejecutivo y legislativo.

Intelisano fue parte de la propuesta de Maximiliano Abad, quien, en marzo pasado, le ganó la interna radical a Gustavo Posse. Éste último, a nivel local, contaba con el respaldo del intendente Castelli y su grupo.

Entonces, la UCR local debió aunar criterios para conformar la lista de cara a las elecciones primarias, siempre nucleados bajo el sello de Juntos, pero con Intelisano en el primer lugar en la lista. Dejando en un tercer lugar a Lisandro Koller, actual presidente del HCD que va a por su reelección.

-Franco… ¿Qué balance hace de esta etapa de la campaña?

Es un balance bueno porque, con la pandemia, todo era una incertidumbre como pasó en las escuelas con el regreso a la presencialidad. Surgen un montón de cuestiones que no sabés cómo manejarlas y los miedos. De todas maneras, logramos adaptarnos al formato de la campaña y pudimos realizar reuniones y charlas con instituciones al aire libre. Todo lo que pudimos hacer lo fuimos haciendo y tuvimos una buena respuesta de la gente, recibiendo su acompañamiento en Villa Iris y en Darregueira.

El ida y vuelta con la gente nos da un buen termómetro, cuando les acercamos las boletas.

-Sabemos de su experiencia laboral en la Legislatura Provincial y en otros ámbitos del Ejecutivo. Ahora está postulándose a concejal por el Distrito de Puan, ¿Era una materia pendiente?

Todos los que hacemos política en algún momento nos interesa pasar por este lugar, presentarnos en una lista para que nuestros vecinos nos voten. Yo tuve la posibilidad de acompañar a Horacio López en el Ejecutivo, a Facundo Castelli, y cuando trabajé en el Ejecutivo de María Eugenia Vidal. Pero siempre fue algo pendiente esto eso de medirme en una elección.

A diferencia de otros candidatos, tengo la experiencia de haber militado en otras campañas y haber trabajado en el municipio y en la provincia.

-En el día a día, cuando charla con los vecinos y las instituciones, ¿cuáles son los temas recurrentes que salen a la luz en estos tiempos?

En todos los pueblos salen temas en común como el déficit habitacional, en algunos lugares hay cuestiones relacionadas a lo productivo. Los vecinos lo plantean porque ven posibilidades de crecimiento y desarrollo y que hay que buscarle la vuelta a esto con gestión, acompañando al intendente en las presentaciones ante la Provincia y demás.

Después, con las instituciones, hablamos cuestiones relacionadas a los marcos legales, porque hay dificultades para llevar al día los papeles, al momento de cumplir con requisitos que requiere la provincia y otros estamentos. Si bien no son incumbencia de la municipalidad o de un concejal, sí podemos ser el nexo para tratar de presentar alguna gestión con nuestros legisladores provinciales, para ver cómo facilitarles esas cuestiones, para que puedan tener el camino más allanado.

-Dada la pandemia… ¿Cómo están en materia de fiscales, ya que esa era una de las preocupaciones para estas elecciones.

Nosotros no tuvimos problemas, por suerte siempre tenemos fiscales en cantidad y armamos turnos rotativos y con menos horas para que la gente no se canse. Este año lo decidimos, fue buscar algunos fiscales nuevos como para tratar de cuidar a algunos adultos mayores que teníamos de fiscales y algunas personas de riesgo que no podían participar. Ya tenemos todos los equipos armados para el próximo domingo.

En Bahía con Facundo Manes y sus compañeros de lista: Milagros Goenaga y Lisandro Koller

-Algún mensaje para la gente que está un tanto desilusionada de la clase política.

A mí me pasa lo mismo que a esa gente y no solo es por la foto de Olivos, es por la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Todos estamos un poco desilusionados de la clase política y me parece que es valedero. La clase política no supo resolver los problemas de la Argentina, ni de un lado ni del otro. Hay que decirlo y es así.

Entiendo a esa gente y yo también estoy enojado con la política por estas cuestiones, pero también sé que es el único camino para salir de estas situaciones. De las crisis sucesivas de nuestro país, se sale con políticas a largo plazo. Se necesitan planes de gobierno claros, con objetivos y metas a cumplir. A esta gente (que está desilusionada) le digo que hay que redoblar la apuesta.

Lamentablemente, estamos en un difícil momento, pero la única forma de salir es yendo a votar el domingo, involucrándonos en política. Necesitamos más gente como Facundo Manes que salga de su zona de confort. O gente como Lorenzo Natali que dejó su profesión para aportar su experiencia. Lo mismo nos pasa a nivel distrital con candidatos como Mili Goenaga de Villa Iris, que se suma sin tener militancia política.

Esta es la herramienta que tenemos como sociedad: más democracia y buscar un punto en la política para salir adelante.

-Cuando el 18 de febrero pasado, en el marco de la interna radical, Gastón Manes, hermano de Facundo, estuvo en Puan, se especulaba con la posible candidatura del neurocientífico. ¿Qué es lo que más lo entusiasma a usted de Facundo Manes?

A todos los que compartíamos ese espacio del radicalismo nos dio esperanzas. En mi caso particular dije “Con este tipo tiene que haber un antes y un después de la política”. Nos tiene que convencer y encantar a todos con que una Argentina mejor puede ser posible, a través del conocimiento, la educación, el trabajo y el respeto por las instituciones. Yo vi eso en Facundo Manes y es por eso que venimos trabajando y lo impulsamos como precandidato a diputado nacional. Estamos en un momento visagra, para comenzar a transformar Argentina y ponerla en un momento épico, donde podamos cambiar de manera completa y salir adelante.

-Faltan dos años para el recambio de 2023 y la renovación del intendente. En la necesidad de formar nuevos cuadros que respondan a ese desafío, ¿Usted se considerás como un posible candidato a la intendencia?

Todos los que integramos hoy el espacio del Frente Vecinal y de Juntos, podemos ser potenciales candidatos para el 2023, pero nuestro equipo continúa trabajando sin tener eso por delante. Llegado el momento, la persona que mejor reputación tenga entre nuestros vecinos, será el candidato. Hoy estamos pensando en los problemas actuales y no en el 2023.

-¿Qué mensaje le deja al electorado?

Que la gente vaya a votar y no tenga miedo, porque los protocolos están perfectamente aceitados. Pido a la gente que por favor vaya a votar. Actualmente circula un audio viral por las redes que habla de una impugnación de votos si el ciudadano sale con el sobre cerrado del cuarto oscuro y eso es desinformación. La realidad es que es normal que una persona salga con el sobre cerrado, pegado o no pegado, eso es indistinto. Doy esta aclaración porque quiero que la gente se quede tranquila.

Por último, le pedimos al electorado que nos acompañe con la boleta completa: Facundo Manes, Danya Tavela y Emilio Monzó deben estar en el Congreso Nacional, Lorenzo Natali en la Cámara de Diputados bonaerense, y la lista que encabezo yo, tiene que estar en el Concejo Deliberante de Puan.