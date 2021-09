Inferiores: los puanenses jugaron con los equipos de Tornquist (Resultados y Posiciones)

El “fara” recibió a Unión, ganando en 5° (2-1) y en 7° (3-0). Tiro se midió con Automoto en Tornquist, trayéndose la victoria en 6° (0-2) y en 8° (0-2)

(Diario Nuevo Día) Tras cumplirse este sábado la sexta fecha, cinco equipos lideran con puntaje ideal en sus respectivas zonas el campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

En la zona “A” hasta ahora ha tenido una marcha perfecta la 8ª de B. y Negro, con seis triunfos en igual cantidad de presentaciones.

En la zona “B”, en tanto, la 6ª de D. Argentino ganó los 3 partidos que afrontó, mientras la 7ª de Automoto hilvanó cinco triunfos al hilo.

En la zona “C”, por último, la 5ª de Peñarol (P) cosechó todos los puntos en los seis cotejos disputados y la 6ª de C. Sarmiento salió victorioso en los cuatro encuentros que jugó.

La programación sabatina entregó goles en todos los partidos y 1 solo empate, además de 15 éxitos locales y 12 visitantes.

La síntesis de lo ocurrido en la primera fecha de las revanchas en las zonas “A” y “C”, y la penúltima de la ronda inicial en la zona “B”, es la siguiente:

ZONA “A”

Quinta

-Boca Jrs. 2 vs. D. Sarmiento 2

Libres: S. Martín (ST) y B. y Negro.

Sexta

-B. y Negro 1 vs. El Progreso 2

-Boca Jrs. 0 vs. D. Sarmiento 2

Libre: S. Martín (ST)

Séptima

-Independiente 0 vs. S. Martín (ST) 6

-Boca Jrs. 2 vs. D. Sarmiento 1

Libre: B. y Negro.

Octava

-Independiente 4 vs. S. Martín (ST) 1

-B. y Negro 3 vs. El Progreso 0

-Boca Jrs. 0 vs. D. Sarmiento 2.

POSICIONES DE LA ZONA “A“

ZONA “B”

Quinta

-PFBC 2 vs. Unión (T) 1

A reprogramar: S. Martín (S) vs. D. Argentino

Libres: Unión (P) y Automoto.

Sexta

-Automoto 0 vs. T. Federal (P) 2

-S. Martín (S) 1 vs. D. Argentino 6

Libre: Unión (T)

Séptima

-PFBC 3 vs. Unión (T) 0

-Automoto 10 vs. T. Federal (P) 1

-S. Martín (S) 2 vs. D. Argentino 0

Libre: Unión Pigüé.

Octava

-PFBC 0 vs. Unión (T) 4

-Automoto 0 vs. T. Federal (P) 2

-S. Martín (S) 1 vs. D. Argentino 0

Libre: Unión (P)

POSICIONES DE LA ZONA “B”

ZONA “C”

Quinta

-C. Sarmiento 5 vs. S. Martín (C) 1

-E. de Comercio 0 vs. A. Huanguelén 3

-Racing (C) 2 vs. Peñarol (P) 6.

Sexta

-C. Sarmiento 5 vs. S. Martín (C) 0

-Racing (C) 2 vs. Peñarol (P) 0

Séptima

-C. Sarmiento 3 vs. S. Martín (C) 0

-E. Comercio 2 vs. A. Huanguelén 1

-Racing (C) 0 vs. Peñarol (P) 2

Octava

-C. Sarmiento 2 vs. S. Martín (C) 1

-E. Comercio 0 vs. A. Huanguelén 2

-Racing (C) 3 vs. Peñarol (P) 0

POSICIONES DE LA ZONA “C“

PRÓXIMA FECHA

La que sigue es la séptima fecha, segunda de los desquites en las zonas “A” y “C” y la última de la primera rueda en la zona “B”. El programa a cumplirse responde al siguiente detalle:

ZONA “A”

-El Progreso vs. Boca Jrs. (6ª y 8ª)

-D. Sarmiento vs. Independiente (7ª y 8ª)

-S. Martín (ST) vs. B. y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

Zona “B”

-D. Argentino vs. Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

-T. Federal (P) vs. PFBC (7ª y 8ª)

-Unión (T) vs. Unión (P) (5ª, 7ª y 8ª)

Libre: S. Martín (S)

Zona “C”

-S. Martín (C) vs. Peñarol (P) (5ª, 6ª, 7ª y 8ª)

-A. Huanguelén vs. Racing (C) (5ª, 7ª y 8ª)

-C. Sarmiento vs. E. Comercio (5ª, 7ª y 8ª).

Partidos pendientes

Debido al aislamiento de jugadores por la pandemia de COVID-19, están pendientes de disputa:

1° Fecha

-S. Martín (ST) vs. Independiente (7ª y 8ª), de la primera fecha.

4° Fecha

-El Progreso vs. S. Martín (ST) (6ª)

-S. Martín (S) vs. Unión (T) (6ª)

6° Fecha

S. Martín (S) vs. D. Argentino (5ª)

Por otro lado, en virtud del mal estado de la cancha, S Martín (ST) y D. Sarmiento adeudan la confrontación (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) de la quinta jornada.